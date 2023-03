O Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque (Met) reclassificou discretamente algumas das pinturas da sua coleção. Dois artistas, antes rotulados como russos, são agora categorizados como ucranianos, e uma pintura do impressionista francês Edgar Degas foi renomeada de “Dançarina Russa” para “Dançarina em Vestido Ucraniano”.

Para uma mulher em Kiev, na Ucrânia, estas mudanças são uma espécie de vingança. Oksana Semenik, jornalista e historiadora, tem liderado uma campanha há meses para persuadir as instituições dos Estados Unidos a reclassificar obras de arte históricas que ela acredita serem erradamente apresentadas como russas.

No Met, isso inclui obras de Ilya Repin e Arkhip Kuindzhi, artistas cuja língua materna era ucraniana e que retrataram muitas cenas ucranianas, mesmo que a região fizesse, na sua época, parte do império russo.

Repin, um pintor de renome do século XIX que nasceu no que é hoje a Ucrânia, foi rebatizado no catálogo do Met como “Ucraniano, nascido no Império Russo”, com o início de cada descrição das suas obras agora a dizer “Repin nasceu na cidade rural ucraniana de Chuhuiv (Chuguev), quando fazia parte do Império Russo".

Na conta de Semenik no Twitter, chamada História da Arte Ucraniana, e que tem mais de 17 mil seguidores, ela escreve que “Todas as paisagens famosas [de Repin] eram sobre a Ucrânia, Dnipro, e estepes. Mas também sobre o povo ucraniano".

“Dançarina de Vestido Ucraniano” de Edgar Degas (1899). Crédito: The Met

Kuindzhi, um artista contemporâneo menos conhecido de Repin, nasceu em Mariupol em 1842, quando a cidade ucraniana também fazia parte do Império Russo. A sua nacionalidade também foi atualizada. O texto para o “Pôr do Sol Vermelho” de Kuindzhi no Met foi atualizado para incluir que “em março de 2022, o Museu de Arte Kuindzhi em Mariupol, Ucrânia, foi destruído num ataque aéreo russo”.

Em referência ao recente processo de reclassificação, o Met disse à CNN numa declaração que a instituição “investiga e examina continuamente os objetos da sua coleção a fim de determinar a forma mais apropriada e precisa de os catalogar e apresentar". A catalogação destas obras foi atualizada na sequência de pesquisas realizadas em colaboração com estudiosos da área”.

Em janeiro, quando questionado sobre a obra de Degas, agora chamada “Dançarina de Vestido Ucraniano”, um porta-voz disse a Semenik que estavam “no processo de investigação do 'Dançarinas Russas' de Degas", em colaboração com estudiosos da área, e determinando a forma mais apropriada e exata de apresentar a obra.

“Agradecemos contribuições de visitantes. O vosso valioso retorno contribui para este processo.”

Uma missão pessoal

Semenik disse à CNN que canalizou a sua raiva provocada pela invasão russa nos seus esforços para identificar e promover o património artístico da Ucrânia, usando a sua conta no Twitter para mostrar a arte ucraniana ao mundo.

Semenik tem ela própria sorte em estar viva. Ela esteve presa durante semanas em Bucha, nos arredores de Kiev, quando as forças russas arrasaram o local, escondendo-se na cave de um jardim-de-infância, antes de finalmente caminhar cerca de 20 quilómetros com o seu marido e o seu gato para encontrar segurança.

A sua campanha começou após uma visita à Universidade Rutgers, em Nova Jérsia, no ano passado. Enquanto apoiava curadores locais, ficou surpreendida ao ver artistas que sempre considerou como ucranianos serem rotulados como russos.

“Dançarinos Ucranianos” de Edgar Degas (1899). Crédito: The National Portrait Gallery

“Percebi que muitos artistas ucranianos faziam parte da coleção russa. Dos 900 artistas ditos russos, 70 eram ucranianos e 18 eram de outros países”, disse.

Semenik estudou coleções nos EUA - no Met e no Museum of Modern Art em Nova Iorque e em Filadélfia - e encontrou um padrão semelhante: artistas e cenas ucranianas rotuladas como russas.

Começou então a escrever para museus e galerias. No início, as respostas foram pro forma, sem compromissos. “Depois fiquei muito zangada”, contou. Seguiu-se um longo diálogo de meses com curadores.

"Por que raio é ela russa?”

Semenik não é uma voz singular, havendo outros ucranianos a fazer os seus próprios apelos públicos à mudança. No ano passado, Olesya Khromeychuk, cujo irmão foi morto a lutar na linha da frente leste da Ucrânia em 2017, escreveu no jornal alemão Der Spiegel que “cada viagem a uma galeria ou museu em Londres com exposições de arte ou cinema da União Soviética revela uma má interpretação deliberada ou apenas preguiçosa da região como uma Rússia sem fim; tal como o atual presidente da Federação Russa gostaria de a ver”.

À medida que a pressão de vários académicos ucranianos subiu, a National Gallery em Londres mudou o título de uma das suas próprias obras de Edgar Degas, “Dançarinas Russas”, que retrata duas mulheres em fitas amarelas e azuis, as cores nacionais da Ucrânia, para “Dançarinas Ucranianas”. A instituição disse ao jornal The Guardian em abril do ano passado que aquele era “um momento apropriado para atualizar o título do quadro para refletir melhor o tema da pintura”.

Semenik diz que ainda está a exercer pressão sobre o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque e um porta-voz disse à CNN que a instituição agradece todas as informações sobre todas as obras da coleção. “As descrições de nacionalidades podem ser muito complexas, especialmente quando se fazem atribuições póstumas”, disse a porta-voz. “Aplicamos as melhores práticas de uma investigação rigorosa, e abordamos a questão das descrições com sensibilidade à nacionalidade registada do artista na morte e no nascimento, às dinâmicas de emigração e imigração, e à alteração das fronteiras geopolíticas."

Semenik gostaria de ver atualizada a informação sobre Alexandra Exter, que está listada como russa no website do MoMA.

“Viveu em Moscovo entre 1920 e 1924. Viveu na Ucrânia de 1885-1920, o que corresponde a 35 anos, e em França durante 25 anos”.

"Por que raio é ela russa?", questiona.

De acordo com Semenik, a sua campanha atraiu muitos abusos online de russos, mas ela toma isso como um elogio. Aos seus olhos, o seu trabalho é o seu próprio ato de resistência à invasão russa.

Há um longo caminho a percorrer, disse Semenik. Há dezenas de livros sobre arte russa e muitos cursos de Estudos Russos em universidades americanas, mas muito pouco estudo sobre o património artístico da Ucrânia.

Semenik acredita que a sua experiência extenuante no início da invasão alimenta a sua determinação.

Agora reinstalada em Kiev, Semenik está a explorar como a catástrofe nuclear de Chernobyl afetou a arte ucraniana. Mas também continua a analisar coleções de arte ocidental para reconhecer a herança artística distinta da Ucrânia, com a persistência silenciosa que já ajudou a mudar as mentes no poderoso Met.

No topo: “Red Sunset” de Arkhyp Kuindzhi (1905-8). Crédito: The Met