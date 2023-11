Há uma "séria ameaça" nas fronteiras da NATO com a Rússia

A Finlândia decidiu fechar mais três postos fronteiriços com a Rússia, depois de acusar Moscovo de facilitar a entrada de migrantes em Helsínquia. A Finlândia passa assim a ter apenas uma passagem em funcionamento naquela que é a maior fronteira da NATO com a Rússia.

Citada pela Reuters, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Finlândia disse ter provas de que os serviços fronteiriços da Rússia estão a enviar migrantes para a fronteira, que se estende por cerca de 1.340 quilómetros, facilitando a sua entrada na Finlândia.

"Já tomámos medidas para fechar postos fronteiriços, e, se necessário, vamos fechar novos postos", ameaçou a ministra, Elina Valtonen. O governo finlândes fala numa "escalada da situação" que "coloca uma séria ameaça à segurança nacional e à ordem pública".

Finland to close more border crossing points.



Traffic across Finland's eastern border has continued despite earlier restrictions and has also expanded to other border crossing points.



The escalation of the situation poses a serious threat to national security and public order. https://t.co/e4KqbCh9A5