Igor Girkin, ex-militar russo pró-guerra (mas crítico de Putin), condenado a quatro anos de prisão por extremismo

Igor Girkin, um proeminente blogger russo pró-guerra que criticou a forma como o Presidente Vladimir Putin conduziu a guerra na Ucrânia, foi considerado culpado de acusações de extremismo e condenado a quatro anos de prisão por um tribunal de Moscovo.

O Tribunal da Cidade de Moscovo condenou Girkin - também conhecido pelo pseudónimo Strelkov- por incitar ao extremismo -, acusação que ele negou.

Antigo oficial do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) e ex-comandante militar, Girkin desempenhou um papel crucial na anexação da Crimeia pela Rússia e nas fases iniciais da invasão do Donbass, antes de se tornar um conhecido blogger militar russo com mais de meio milhão de seguidores na rede social Telegram.

Girkin esteve também estreitamente ligado à queda do voo MH17 da Malaysia Airlines em julho de 2014 e foi condenado à revelia por assassínio em massa pelo seu papel na tragédia.

Como parte da sua sentença de quinta-feira, foi-lhe também vedado acesso à Internet, o que lhe retira a possibilidade de criticar publicamente a liderança de Putin.

Apelo a uma abordagem mais dura

Girkin foi detido em julho e acusado de apelar a atividades extremistas, depois de se ter tornado cada vez mais crítico em relação a Putin e aos percalços do seu exército na Ucrânia.

A sua detenção ocorreu semanas após o fracasso da rebelião dos mercenários do Grupo Wagner na Rússia, um período em que o controlo do poder de Putin parecia estar mais frágil do que alguma vez antes.

Na quinta-feira, um grupo de cerca de 100 apoiantes de Girkin reuniu-se à porta do tribunal de Moscovo para manifestar a sua oposição à sentença.

A mulher de Girkin disse à CNN que não podia ver o marido há seis meses. "Hoje estou muito preocupada. Para ser honesta, tenho uma tempestade de emoções negativas", disse ela.

"Parece-me que agora se trata de uma flagelação demonstrativa para toda a gente e, portanto, para todos os heróis da Rússia", afirmou. "Eles simplesmente não são desejados e estão a ser afastados. Esperamos que ainda haja justiça e que o meu marido seja libertado mais cedo ou mais tarde, e espero que isso aconteça depois das eleições, porque agora está a decorrer uma purga".

Igor Girkin (também conhecido como Strelkov), antigo comandante militar de topo da autoproclamada "República Popular de Donetsk" e blogger nacionalista acusado de extremismo, aqui fotografado dentro de uma cela de vidro antes da audiência do veredito no Tribunal da Cidade de Moscovo, em Moscovo, a 25 de janeiro de 2024. Girkin era um blogger influente e crítico de Putin. Foto de Natalia Kolesnikova /AFP via Getty Images

Girkin está entre os mais conhecidos dos "milbloggers" russos, um grupo de correspondentes de guerra que apoiam a invasão, mas que têm vindo a criticar cada vez mais as operações militares na Ucrânia e a defender uma abordagem mais dura.

Ele foi cofundador de um grupo político ultra-nacionalista chamado Clube dos Patriotas Furiosos na primavera passada e disse à Reuters que a Rússia estava "à beira de mudanças políticas internas muito graves de carácter catastrófico".

Poucos dias antes da sua detenção, Girkin intensificou as suas críticas a Putin, chamando ao presidente "marginal" e "vagabundo cobarde" numa publicação contundente no seu canal Telegram.

"Durante 23 anos, o país foi liderado por um marginal que conseguiu 'atirar pó para os olhos' de uma parte significativa da população. Agora, ele é a última ilha de legitimidade e estabilidade do Estado", lê-se no post. "Mas o país não será capaz de suportar mais seis anos com este vagabundo cobarde no poder.

Preço elevado a pagar

O veredito de quinta-feira realça a paranóia crescente que emana do Kremlin sobre a forma como a guerra contra a Ucrânia está a ser conduzida.

Tanto Girkin como outro famoso crítico de guerra, Yevgeny Prigozhin, pagaram agora um preço elevado por terem ultrapassado os limites nas suas críticas a Putin.

Girkin enfrenta uma pena de prisão numa colónia penal russa e o seu acesso à Internet foi cortado, o que cortou o acesso da sua língua afiada dos seus 500 mil seguidores do Telegram.

Prigozhin, que acabou por morrer num acidente de avião, foi marginalizado, viu as suas operações comerciais cortadas e foi publicamente repreendido por Putin por ter alimentado uma rebelião apenas algumas semanas antes da detenção de Girkin.

Tanto Girkin como Prigozhin apelaram constantemente a mais apoio militar e munições para as unidades na Ucrânia e atacaram pessoalmente os altos responsáveis do Ministério da Defesa russo, Sergei Shoigu e Valery Gerasimov.

Girkin é um antigo coronel do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) e foi ministro da Defesa da chamada República Popular de Donetsk (RPD), no leste da Ucrânia, território capturado pelas forças pró-russas em 2014.

Foi durante o período em que esteve na RPD que contribuiu para o abate do voo 17 da Malaysia Airlines sobre o leste da Ucrânia, em 2014, segundo um tribunal dos Países Baixos. Todas as 298 pessoas a bordo foram mortas. O tribunal de 2022 considerou Girkin culpado de assassínio em massa pelo seu papel no incidente e condenou-o, à revelia, a prisão perpétua.

Segundo o tribunal, Girkin participou nos conflitos na Chechénia, na Transnístria e na Bósnia.

