Tem de ficar como uma das mais estranhas campanhas de relações públicas de que há memória: usar uma pilha de cadáveres para defender os seus poderes.

É o que Yevgeny Prigozhin, o chefe do grupo mercenário russo Wagner, parece ter feito esta semana num invulgar apelo público ao envio de munições para os seus combatentes na Ucrânia. Pelo caminho, e na véspera do aniversário da invasão em grande escala da Ucrânia, ele lançou uma luz sobre a sua disputa aberta com a liderança militar russa.

Esta quarta-feira, Prigozhin publicou uma fotografia na rede social Telegram mostrando os corpos de várias dezenas de combatentes do grupo Wagner mortos, amontoados sem cerimónia num pátio. Juntamente com essa foto chocante, ele publicou a imagem de um pedido formal do grupo Wagner para ter mais munições, apontando o dedo da culpa diretamente ao Ministério da Defesa russo por ter desperdiçado uma dessas vidas.

Prigozhin publicou uma fotografia mostrando dezenas de combatentes do grupo Wagner mortos, culpando a “escassez de mísseis” e a falta de munições.

“Este é um dos lugares de encontro dos mortos”, disse Prigozhin. “Estes são os tipos que morreram ontem devido à chamada ‘escassez de mísseis’ [pelo Ministério da Defesa russo]. Deveriam ter morrido cinco vezes menos. Assim, as mães, esposas e filhos terão os seus corpos”.

Aparentemente, a mensagem chegou a alguém. Numa mensagem e numa nota de voz na quinta-feira, Prigozhin disse que um carregamento de munições estava agora a caminho das suas forças.

“Hoje às 6 da manhã (hora local) foi noticiado que o carregamento de munições começou”, disse. “Muito provavelmente, o comboio começou a andar... dizem-nos que os documentos principais já foram assinados”.

Qual foi a razão por detrás deste espetáculo sinistro? Prigozhin já tem uma reputação de insensibilidade e crueldade: no final do ano passado, por volta das férias de Ano Novo, visitou uma morgue com os sacos de cadáveres dos soldados Wagner mortos amontoados, muitos dos quais tinham sido recrutados nas prisões com promessa de amnistias.

“Os seus contratos terminaram”, disse ele. “Vão para casa”.

Mas o último número de Prigozhin parece levantar a fasquia no confronto entre o oligarca e o establishment de defesa da Rússia, e com o Ministro da Defesa, Sergei Shoigu.

Antes da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, Prigozhin era uma figura sombria. Embora as atividades do grupo Wagner estivessem bem documentadas - os mercenários tinham aparecido em campos de batalha na Síria e na Líbia, assim como em missões de treino na República Centro-Africana - o governo russo mais ou menos negava a sua existência.

Tudo isso mudou depois de os militares russos terem sofrido retrocessos humilhantes no campo de batalha na Ucrânia. Prigozhin - um empresário político hábil sem qualquer posição oficial do governo - começou a assumir abertamente os créditos pelos esforços do grupo Wagner para assegurar alguns ganhos territoriais, particularmente nas batalhas em torno da cidade ucraniana oriental de Bakhmut.

Prigozhin começou mesmo a reconhecer o seu papel nos esforços russos para interferir nas eleições presidenciais americanas de 2016, admitindo que tinha fundado a Agência de Pesquisa na Internet, a notória fábrica de trolls de São Petersburgo que o governo dos EUA sancionou por interferir nas eleições americanas.

A sua inesperada ascensão suscitou especulações sobre possíveis lutas de elite em Moscovo, à medida que a campanha militar russa na Ucrânia se espalhava. Um dos principais rivais de Prigozhin foi Shoigu, que tinha entrado em conflito com o homem de negócios por causa de contratos militares concedidos e depois retirados de uma das empresas do oligarca.

Numa gravação de voz recente, Prigozhin atacou “funcionários” não nomeados – no que terá sido um provável ataque contra Shoigu - que “tomam o pequeno-almoço, almoço e jantar em pratos dourados e enviam as suas filhas, netas e sabe-se lá mais quem para férias no Dubai, sem mostrar qualquer vergonha, ao mesmo tempo que os soldados russos morrem na frente”.

Um cartaz mostra um soldado russo com o slogan “Glória aos Heróis da Rússia” numa rua perto do centro da empresa militar privada Wagner Centre em São Petersburgo, na Rússia. Foto de novembro de 2022 Olga Maltseva/AFP/Getty Images

O Presidente russo, Vladimir Putin, que se tornou um líder distante e isolado desde a pandemia de Covid-19, não tem um sucessor claro, e alguns políticos infiltrados especularam que algum arranque oportunista – de Prigozhin, por exemplo - poderá abrir uma potencial oportunidade para construir uma base de poder independente de Putin.

Certamente, as “explosões” de Prigozhin teriam sido impensáveis antes de 24 de fevereiro de 2022, quando as críticas abertas à liderança da defesa por parte de um empresário militar não teriam sido toleradas. No início desta semana, Prigozhin escalou a sua discussão com Shoigu e o General Valery Gerasimov, o chefe do Estado-Maior General da Rússia, acusando-os de “traição” pelas suas alegadas falhas em apoiar e fornecer o grupo Wagner na Ucrânia.

“O Chefe do Estado-Maior General e o ministro da Defesa estão a distribuir comandos à direita e à esquerda para que a empresa militar privada Wagner não deva receber munições, eles também não estão a ajudar no transporte aéreo”, afirmou Prigozhin numa gravação publicada pelo seu gabinete de imprensa no Telegram. “Isto pode ser agora equiparado a alta traição quando o grupo Wagner está a lutar por Bakhmut, perdendo centenas dos seus combatentes todos os dias".

Nem tudo o que Prigozhin diz pode ser tomado completamente pelo que parece. Este é, afinal, o homem que ajudou a financiar uma das mais notórias campanhas de desinformação da Rússia. E as queixas sobre a escassez de munições deixam por responder inúmeras perguntas sobre a natureza precisa da relação do grupo Wagner com os militares russos, como as suas formações são abastecidas com equipamento, e quem, em última análise, exerce o comando e controlo sobre as suas forças.

Num relatório recente, Candace Rondeaux, diretora da Future Frontlines na New America, com sede em Washington, observou: “Apesar das perceções do Grupo Wagner como uma organização paramilitar independente, a marca, as comunicações e as operações de Wagner estão profundamente interligadas com o Kremlin, o Presidente Vladimir Putin, os aliados oligarcas de Putin, e os militares russos”.

Prigozhin, que assumiu abertamente o crédito pelos esforços do grupo Wagner para ganhar território na guerra na Ucrânia, assiste ao funeral de um mercenário num cemitério nos arredores de São Petersburgo, Rússia, a 24 de dezembro de 2022. AP

Num mural que representa mercenários do Grupo Wagner da Rússia lê-se "Grupo Wagner -- Cavaleiros Russos" numa parede em Belgrado, Sérvia a 13 de Janeiro de 2023. Darko Vojinovic/AP

Uma das questões ainda por responder continua a ser sobre como, exatamente, Prigozhin consegue funcionar abertamente, quando a atividade mercenária é tecnicamente proibida pela lei russa. O relatório da New America diz que grupos como Wagner fazem parte de uma “estrutura tipo cartel” que os interliga com o Kremlin, os ministérios do poder da Rússia, grandes empresas estatais e o próprio Putin.

“Embora os cidadãos russos estejam proibidos por lei de servir como mercenários em guerras estrangeiras, um pequeno número de paramilitares russos opera sob um conjunto de leis e decretos executivos que lhes permite prestar serviços sob contrato a conglomerados estatais russos que o Kremlin considera de natureza estratégica”, escreveu Rondeaux. “Estes incluem o conglomerado estatal russo de armamento Rostec, bem como os gigantes da indústria energética Gazprom, Tatneft, Rosneft, e Stroytrangaz”.

“Todas as cinco empresas estatais são chefiadas pelos amigos mais antigos de Putin da época em que ele era um agente da KGB. Com efeito, este esquema permite ao círculo interno mais próximo de Putin, através de homens da frente como Prigozhin, gerir a estrutura tipo cartel que constitui o que muitos pensam hoje ser o Grupo Wagner”.

Resta saber se a cara do grupo Wagner manterá a sua utilidade para Putin depois de uma crítica pública tão grosseira. Ele tem certamente mostrado poucos sinais de querer baixar a intensidade da sua campanha mediática.

Na quinta-feira, Prigozhin publicou um vídeo de saudação no seu canal de Telegram para assinalar o Defensor do Dia da Pátria, um feriado nacional russo. No vídeo, Prigozhin mostra um edifício à distância que os combatentes Wagner afirmam ter tomado perto do centro da cidade de Bakhmut.

Prigozhin responde com aspereza: “OK, vamos, senão esta será a nossa última saudação”.

Tim Lister, Vasco Cotovio e Radina Gigova, da CNN, contribuíram para este artigo.