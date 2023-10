Menino de 10 anos morto em Kharkiv estava a dormir quando foi atingido por míssil russo, garante a Ucrânia

Um rapaz de 10 anos que foi morto pelo ataque russo à cidade de Kharkiv na sexta-feira estava aparentemente a dormir quando os mísseis atingiram edifícios residenciais, segundo disseram as autoridades ucranianas.

Ministério da Defesa ucraniano publicou nas redes sociais uma fotografia que mostra o corpo do rapaz deitado no meio dos escombros.

Aparentemente, a fotografia mostra o corpo embrulhado num cobertor azul coberto de pó, rodeado de pedaços de escombros, enquanto vários socorristas se encontram por perto.

"O corpo de uma criança embrulhado num cobertor. Foi assassinado esta manhã em Kharkiv por um míssil russo. Aparentemente, o rapaz estava a dormir", declarou o ministério.

"O Iskander é um míssil balístico russo que pode atingir Kharkiv, a cidade fronteiriça da Ucrânia, em apenas alguns segundos", acrescentou.

A CNN não verificou a foto de forma independente.

A avó do rapaz, de 68 anos, também foi morta, enquanto o seu irmão mais novo, de 11 meses, estava entre os 30 feridos nos ataques, segundo o chefe da administração regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no seu discurso de sexta-feira que os pais dos rapazes e o irmão de 11 meses estavam a ser tratados no hospital.

"As minhas condolências a todos aqueles cujos entes queridos foram mortos pela Rússia", disse.

Esta fotografia publicada pelo Ministério da Defesa ucraniano pretende mostrar o corpo de um rapaz de 10 anos morto no ataque russo a Kharkiv, em 6 de outubro. Ministério da Defesa ucraniano

O menino de 10 anos está entre as mais de 500 crianças que foram mortas na Ucrânia em resultado da invasão em grande escala da Rússia. Até à manhã de 6 de outubro, 505 crianças foram mortas e mais de 1129 ficaram feridas com vários graus de gravidade, de acordo com o Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia.

O ataque de sexta-feira a Kharkiv ocorre um dia depois de um devastador ataque de mísseis russos à aldeia de Hroza, na quinta-feira, em que outra criança foi morta, juntamente com pelo menos mais 51 pessoas. Após o ataque, duas crianças e dois adultos continuam desaparecidos em Hroza.

"É difícil acreditar que as pessoas possam fazer tais coisas. Os russos atacaram a aldeia de Hroza, na região de Kharkiv, uma mercearia e um café", declarou a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, após os ataques a Hroza. "Este ataque é cruel e não tem sentido, como a guerra desencadeada pela RF [Federação Russa]", afirmou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitro Kuleba, afirmou na sexta-feira que os ataques a Kharkiv e Hroza foram "atrocidades (que) provam que o apoio global à Ucrânia deve ser mantido e aumentado".

"O enfraquecimento do apoio só resultaria em mais crimes de guerra como este", acrescentou.

A Rússia afirma que não ataca alvos civis.