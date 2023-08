“Muitos feridos ucranianos querem regressar. O ódio é muito forte”. A CNN na linha da frente, onde o cheiro a morte assombra

“Esperávamos menos resistência”: tropas ucranianas na frente sul aprendem a não subestimar o inimigo

Enfiado de novo nas matas, passando por Bradleys destruídos e Humvees envelhecidos, o T72 da era soviética baixa a torre para disparar. Os seus alvos são posições russas, ameaçadas pelo avanço da Ucrânia para sul, logo a seguir ao edifício no horizonte. Três projéteis assobiam ao longe, o tanque é avistado e desaparece num turbilhão de poeira.

A linha da frente perto de Robotine tem sido o foco da renovada contraofensiva da Ucrânia. E, para as tropas que ali se encontram, a luta tem sido tão dura como tem sido ouvir a análise crítica do Ocidente sobre o seu ritmo. A situação tem sido difícil: enfrentar um exército russo preparado e usando equipamento doado pela NATO que nem sempre é mantido de acordo com os padrões de serviço da NATO. O veículo militar Humvee em que a CNN foi conduzida para a frente - tornando-se o primeiro meio de comunicação a chegar a esta parte da contraofensiva da Ucrânia - tinha pneus gastos.

“Eles estão enganados”, diz Vitaly, um operador de tanques da 15ª Guarda Nacional, sobre as críticas ocidentais ao progresso da Ucrânia. “Temos sucesso. Por vezes mais, por vezes menos. Depende de quão fortificados eles (os russos) estão.” As tropas russas tiveram um ano para se prepararem, observa, e acrescenta: “O maior problema é a subestimação do inimigo”.

Isso é menos problemático para as tropas aqui, que têm de passar a toda a velocidade pelos destruídos veículos de combate Bradley, doados pelos Estados Unidos, que cobrem a estrada depois dos seus anteriores e problemáticos assaltos. Durante uma semana passada com as tropas nos arredores da cidade de Orikhiv, a CNN viu uma melhoria palpável no moral, à medida que alguns avanços pareciam estar a ser feitos. Todos os militares que falaram com a CNN foram identificados apenas pelos seus nomes próprios ou alcunhas de guerra, por questões de segurança.

Edifícios destruídos na cidade de Orikhiv, na região ucraniana de Zaporizhzhia, que tem sido bombardeada há meses pelos bombardeamentos russos. Brice Lane/CNN

Primeiro acesso à contraofensiva

Lotos, comandante de uma unidade de tanques, diz que o facto de a imprensa ter “telegrafado” o foco do ataque não ajudou. “Não vai ser tão fácil como em Kharkiv. Aqui o inimigo estava pronto, infelizmente. Toda a gente falou disse durante meses que íamos avançar para aqui”. E acrescenta: “Esperávamos menos resistência. Eles estão a aguentar. Têm liderança. Não é frequente dizer-se isso sobre o inimigo”.

No entanto, a grande desvantagem que a Ucrânia enfrenta nesta luta já de si difícil é palpável nas ruas cheias de crateras de Orikhiv. A superioridade aérea russa está a ceifar vidas ucranianas diariamente, com bombas de meia tonelada a aterrarem frequentemente - por vezes 20 em poucos minutos.

Nick Paton Walsh, da CNN, em reportagem a partir das linhas da frente da contraofensiva da Ucrânia.

Além da visão dos críticos de poltrona sobre a Ucrânia, há um exército motivado e treinado com rapidez que está a ser solicitado a usar os donativos ocidentais para conseguir um avanço rápido contra um exército russo que teve um ano para colocar campos minados e fortificações - um feito difícil, na melhor das hipóteses. Mas Kiev tem uma desvantagem adicional. Está a tentar fazer isto sem algo em que os militares da NATO insistem: superioridade aérea. A força aérea ucraniana é mais pequena e a NATO ainda não entregou F-16, o que significa que a ameaça de um Su-35 russo sobrevoando o território obriga frequentemente as tropas a dirigirem-se para os bunkers.

A vida no subsolo é de cortar os nervos. Um míssil russo - ou uma bomba planadora guiada - pode atingir o local a qualquer momento, e eles têm mostrado alguma precisão, diz um soldado ucraniano. As tropas ucranianas mudam constantemente de local e escondem os seus veículos em todas as oportunidades para frustrar a mira russa.

Ainda assim, os principais edifícios de Orikhiv têm sido alvo de grande destruição. O “ponto de invencibilidade”, uma escola convertida onde os poucos civis que restavam recebiam comida de graça e podiam lavar-se, foi atingido em junho, matando cinco pessoas. Esse edifício e vários outros nas proximidades foram destruídos e o fumo de uma outra explosão nessa manhã ainda se faz sentir. O cheiro a morte assombrou um bloco de apartamentos que foi atravessado por um míssil. Algumas ruas da cidade cheiram a explosivos. As baixas militares não são declaradas.

A CNN juntou-se aos soldados da 15ª Brigada da Guarda Nacional, que tem estado a combater na nova contraofensiva da Ucrânia perto de Robotine. Brice Lane/CNN

Um tanque ucraniano dispara de uma árvore em direção às forças russas na linha da frente do sul do país. Brice Lane/CNN

Entre as forças ucranianas mais perseguidas contam-se os médicos militares de Orikhiv, cujas vidas são passadas maioritariamente na clandestinidade, já que os seus dois últimos pontos de triagem foram bombardeados. O local onde esperam é o seu bunker, noturno mesmo durante o dia, com um cartão escrito a marcador grosso a dizer “Night club” [“clube noturno”] na parede. Aqui só cabe o humor negro e a morte está suficientemente perto para ser ignorada.

“Quando nos atingem a mais de 100 metros de distância, não prestamos atenção”, diz um médico, Eugene. “Se for mais perto, rimo-nos histericamente”.

O seu colega Vlad acrescenta: “Eu digo a toda a gente que vamos todos morrer. Mas um pouco mais tarde. Talvez daqui a 50 anos”.

Sede de vingança

Romper a evacuação de vítimas parece-lhes ser uma prioridade russa. “Os russos deixam a ambulância chegar à vítima”, diz Eugene. “Mas assim que as carregamos, eles lançam tudo contra nós. Mísseis anti-tanque, lançadores de granadas, morteiros. Perdemos cinco rodas do nosso APC [transportador blindado de passageiros] durante dois dias de assalto”.

Eugene acrescenta que raramente tratam as vítimas no ponto de recolha. “Fazemos tudo dentro (da ambulância) a alta velocidade. E a estrada não é a melhor. Qual foi o nosso recorde de velocidade? 180 quilómetros por hora”.

Um colega de Vlad, um médico da 15ª Guarda Nacional, foi morto na sexta-feira num ataque de artilharia russa durante uma operação. Brice Lane/CNN

Depois de meses de manchetes sobre a incompetência e a desordem russas, eles estão a aprender que as melhores tropas de Moscovo - os paraquedistas na linha da frente do sul - não esqueceram o seu treino. “Não se deve honrar o inimigo”, diz Vlad. “Mas não o subestimem.”

Não há grande perigo de que isso aconteça nesta equipa, que perdeu um colega na sexta-feira devido a fogo de artilharia durante uma operação. Andrei, de 33 anos, foi atingido quando viajava no seu carro. Enterraram-no na segunda-feira.

Os homens permanecem num olhar silencioso quando falam sobre quando acorreram a um dos seus. “Fomos imediatamente para lá”, diz Eugene. “Outra equipa foi buscar o condutor dele, que teve sorte. E eu tive de fazer a coisa mais difícil que alguma vez fiz - pegar no corpo e entregá-lo na morgue.”

O cheiro a morte assombra as ruas de Orikhiv, que é frequentemente alvo de ataques aéreos russos Brice Lane/CNN

Vlad acrescenta: “A família dele, a mãe... estão em territórios temporariamente ocupados. Nem sequer puderam vir ao funeral”.

Noutro ponto de evacuação de feridos, perto de Orikhiv, os projéteis voam para trás e para a frente sobre a cabeça de outra médica, Julia, enquanto esta descreve o seu moral. “Ainda estamos otimistas, mas já não estamos como dantes. O assalto é emocionalmente mais fácil. Foi muito difícil estar na defesa durante 18 meses”.

Segundo ela, muitos dos feridos que tratam querem regressar à linha da frente. “Sabem que não vai ser a mesma coisa - não vão estar no pelotão de assalto. Mas querem regressar. Porque a sede de vingança é muito forte. O ódio é muito forte”.