Novos dados: Rússia perdeu 87% das tropas que tinha antes do início da guerra na Ucrânia

A Rússia perdeu uns impressionantes 87% do número total de tropas terrestres no ativo que tinha antes de lançar a sua invasão da Ucrânia e dois terços dos seus tanques pré-invasão, revelou à CNN uma fonte próxima de uma avaliação confidencial dos serviços secretos dos EUA fornecida ao Congresso.

No entanto, apesar das pesadas perdas de homens e equipamento, o presidente russo Vladimir Putin está determinado a avançar à medida que a guerra se aproxima do seu segundo aniversário, no início do próximo ano, e as autoridades norte-americanas estão a alertar para o facto de a Ucrânia continuar profundamente vulnerável. Uma contraofensiva ucraniana muito aguardada estagnou durante o outono, e os responsáveis norte-americanos acreditam que é pouco provável que Kiev consiga obter grandes ganhos nos próximos meses.

A avaliação, enviada ao Capitólio na segunda-feira, surge numa altura em que alguns republicanos se opõem a que os EUA disponibilizem fundos adicionais para a Ucrânia e a administração Biden lançou uma pressão total para tentar obter fundos suplementares através do Congresso.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esteve em Washington na terça-feira, reunindo-se com legisladores norte-americanos e com o presidente Joe Biden, numa tentativa desesperada de garantir a ajuda militar e económica que diz ser vital para a capacidade da Ucrânia de manter a luta contra a Rússia.

Apesar das pesadas perdas, a Rússia tem conseguido manter o seu esforço de guerra, flexibilizando as normas de recrutamento e recorrendo a stocks de equipamento antigo da era soviética. Ainda assim, a avaliação concluiu que a guerra "fez recuar drasticamente 15 anos de esforços russos para modernizar a sua força terrestre".

De acordo com a avaliação, dos 360.000 soldados que entraram na Ucrânia, incluindo pessoal contratado e recrutado, a Rússia perdeu 315.000 no campo de batalha e, de acordo com a análise, 2.200 dos 3.500 tanques foram destruídos. Foram também destruídos 4.400 dos 13.600 veículos de combate de infantaria e veículos blindados de transporte de pessoal, o que representa uma taxa de perda de 32%.

"No final de novembro, a Rússia perdeu mais de um quarto das suas reservas de equipamento das forças terrestres anteriores à invasão", lê-se na análise. "Isto reduziu a complexidade e a escala das operações ofensivas russas, que não conseguiram obter grandes ganhos na Ucrânia desde o início de 2022."

A CNN contactou a Embaixada da Rússia em Washington a fim de obter comentários.

Mas é o ambiente político em Washington que apresenta talvez o maior perigo para a Ucrânia. Alguns republicanos estão a rejeitar firmemente qualquer financiamento adicional e os republicanos do Senado insistem para que o financiamento faça parte de um pacote de despesas mais amplo que inclua dinheiro para Israel, Taiwan e a fronteira sul dos EUA. A administração Biden alerta para o facto de, em breve, os EUA ficarem sem dinheiro para a Ucrânia.

"A ideia de que a Ucrânia iria atirar a Rússia de regresso às fronteiras de 1991 era absurda", disse o senador J.D. Vance, republicano do Ohio, no programa State of the Union da CNN, no domingo. "Por isso, o que estamos a dizer ao presidente e, na verdade, a todo o mundo, é que é preciso articular qual é a ambição. O que é que os 61 mil milhões de dólares vão conseguir que os 100 mil milhões não conseguiram?"

Segundo um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional (NSC), "a Rússia parece acreditar que um impasse militar durante o inverno irá drenar o apoio ocidental à Ucrânia e, em última análise, dar à Rússia a vantagem, apesar das perdas russas e da persistente escassez de pessoal treinado, munições e equipamento".

"Desde o lançamento da ofensiva em outubro, calculamos que as forças armadas russas tenham sofrido mais de 13.000 baixas ao longo do eixo Avdiivka-Novopavlivka e mais de 220 perdas de veículos de combate - o equivalente a 6 batalhões de manobra só em equipamento", declarou à CNN a porta-voz do NSC, Adrienne Watson.

Antes da invasão, a Rússia tinha um total de aproximadamente 900.000 militares no ativo, incluindo tropas terrestres, tropas aerotransportadas, operações especiais e outro pessoal uniformizado, de acordo com a CIA. Desde o início da invasão, a Rússia anunciou planos para aumentar o tamanho das forças armadas para 1,5 milhões. O Ministério da Defesa russo anunciou várias rondas de recrutamento, incluindo o seu ciclo regular de recrutamento de outono, a 1 de outubro.

A Rússia também se apoiou fortemente em condenados recrutados pelo Grupo Wagner e aumentou o limite de idade para certas categorias de cidadãos permanecerem na reserva das Forças Armadas da Federação Russa.