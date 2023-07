Há minas e um longo caminho pela frente. O que a Ucrânia tem de fazer para vencer a sua ofensiva no sul

O exército ucraniano está a redobrar os esforços para romper as profundas defesas russas na sua contraofensiva no sul, que tem tido dificuldade em ganhar força desde que foi lançada, no início de junho.

As autoridades ucranianas pouco disseram sobre as novas unidades que estão a ser mobilizadas na ofensiva, mas os militares acrescentaram claramente unidades recentemente criadas e equipadas com blindados ocidentais em pelo menos um segmento importante da frente sul.

Os desafios enfrentados pelos ucranianos têm talvez menos a ver com números e mais com capacidades, treino e coordenação, fatores que são críticos quando uma força atacante se depara com um tal conjunto de defesas.

Excertos de vídeos geolocalizados mostram que blindados ocidentais, como os veículos de combate Bradley, têm feito parte do novo assalto e que unidades experientes foram trazidas para o combate. Mas a segurança operacional apertada por parte dos ucranianos impede uma avaliação completa do que está a ser feito para reiniciar a contraofensiva - e onde.

Ainda se debate qual é a dimensão do esforço adicional.

George Barros, do Instituto para o Estudo da Guerra - um grupo sediado em Washington - disse à CNN: “Não vimos qualquer prova de um ataque a nível de batalhão e certamente nenhum ataque a nível de brigada. Se os ucranianos estão, de facto, a atacar batalhões e brigadas completas, como foi noticiado, isso marcaria claramente uma nova fase da contraofensiva ucraniana”.

Uma brigada ucraniana tem cerca de 3.000 militares.

Minas e mais minas

Durante semanas, as forças ucranianas tiveram dificuldade em romper as linhas russas devido às camadas de defesas: armadilhas para tanques, outros obstáculos e densos campos de minas. De acordo com alguns relatos ucranianos, as forças ucranianas recorreram a pequenos grupos de engenheiros militares que trabalham em zonas florestais para abrir caminho ou evitar estes campos de minas.

Mas navegar através deles não é o suficiente para quebrar as defesas russas. As imagens de satélite mostram várias camadas de fortificações russas, por vezes com 20 quilómetros de profundidade: se se rompe uma, outra está à espera.

Informação de 27 de julho de 2023

Fonte: Instituto para o Estudo da Guerra (Institute for the Study of War) com AEI’s Critical Threats Project; LandScan HD for Ukraine, Oak Ridge National Laboratory. Grafismo: Renée Rigdon, CNN

Apesar dos treinos à pressa, alguns dos quais na Europa Ocidental, as forças ucranianas parecem ter dificuldade em levar a cabo operações de armas combinadas: a utilização de vários meios diferentes para suprimir e degradar as defesas russas, tanto no ar como no solo.

“Os helicópteros de ataque e os caças-bombardeiros russos estão a explorar as fraquezas das defesas aéreas da Ucrânia, permitindo que os russos ataquem as forças terrestres ucranianas. Conduzir uma penetração mecanizada desta magnitude enquanto o adversário tem superioridade aérea é extremamente difícil”, diz Barros.

“As operações são mais sequenciais do que sincronizadas”, diz o analista Franz-Stefan Gady, depois de uma visita às linhas da frente e de longas conversas com militares ucranianos.

“A Ucrânia terá de sincronizar e adaptar melhor as táticas atuais, sem isso o equipamento ocidental não se revelará taticamente decisivo a longo prazo. Isto está a acontecer, mas é um trabalho lento em curso”.

Gady diz que, além disso, as tropas ucranianas com quem falou “estão demasiado conscientes de que a falta de progressos se deve muitas vezes ao emprego de forças, a táticas deficientes, à falta de coordenação (entre) unidades, a burocracias, a pensamentos de estilo soviético, etc.”.

O eurodeputado diz que isso torna os ucranianos mais vulneráveis quando tentam avançar, e há algumas provas disso nos poucos vídeos que surgiram nas redes sociais.

“Não se trata apenas de equipamento. Simplesmente não há um desmantelamento sistemático do sistema defensivo russo que eu tenha podido observar”, escreveu Gady no Twitter. “Enfraquecer as defesas russas a um nível que permita manobras”, o que incluirá o uso de munições de fragmentação, é uma tarefa crítica nas próximas semanas.

O envio de novas unidades esta semana parece ter permitido aos ucranianos fazer avanços modestos a sul da cidade de Orikhiv, aproximando-se do importante centro russo de Tokmak, cerca de 20 quilómetros a sul da atual linha da frente.

Há outros sucessos modestos mais a leste, mas os poucos relatos da linha da frente que surgiram falam de ataques incessantes da aviação e da artilharia russas.

Kostyantyn Denysov, membro da Legião da Liberdade, disse que os combates são implacáveis.

“Numa palavra, é um inferno”, disse ele à RFE/Radio Liberty esta semana. “Há combates com armas ligeiras ao longo de toda a linha de contacto, combates de contra-bateria”.

“Os helicópteros deles estão a voar aqui aos pares e a bombardear as nossas posições, os aviões de assalto Su-25 estão a trabalhar, lançando bombas sobre as cabeças dos nossos homens. Muitas unidades foram trazidas para aqui para tentar não só parar o nosso movimento, mas também para recapturar posições perdidas em certas áreas.”

A principal necessidade das forças armadas ucranianas é ganhar força - e obrigar os comandantes russos a fazer escolhas dolorosas sobre onde e como colocar as suas unidades.

Ainda é muito cedo para dizer se a contraofensiva ucraniana entrou numa fase mais dinâmica. O Instituto do Estudo da Guerra adverte que “este tipo de batalha de penetração será uma das coisas mais difíceis para as forças ucranianas de realizar”.

Novodarivks, 21 de julho de 2023 - Um veículo das Forças Armadas ucranianas desloca-se ao longo da estrada na aldeia de Novodarivka, na região de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia. Situada na fronteira entre as regiões de Zaporizhzhia e Donetsk, a povoação, ocupada desde março de 2022, foi libertada pelos militares ucranianos em 4 de junho de 2023. Foto de Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Além disso, os ucranianos também não podem concentrar todos os seus esforços no sul. Os russos ainda esperam fazer os seus próprios avanços táticos nas frentes norte e leste, pelo que os ucranianos têm de manter forças substanciais e capazes ao longo da fragmentada frente norte.

Como escreve o antigo general australiano Mick Ryan: “O general Gerasimov, que presumimos que detém o comando geral da operação militar especial russa na Ucrânia, está a implementar uma estratégia defensiva. Mas, ao mesmo tempo, está a conduzir atividades ofensivas aos níveis tático e operacional”, especialmente ao longo da frente que vai para norte, de Kreminna a Kupyansk.

O Kremlin aproveitou o lento progresso da contraofensiva ucraniana: uma rara oportunidade para ir além da limitação de danos.

O Presidente Vladimir Putin disse, a 21 de julho, que era “claro que os curadores ocidentais do regime de Kiev estão certamente desapontados com os resultados da contraofensiva que as atuais autoridades ucranianas anunciaram nos últimos meses”.

Mas este conflito tem sido um cemitério de declarações prematuras.

Há fatores que podem funcionar a favor da Ucrânia.

George Barros afirma que os ucranianos podem ser capazes de explorar vantagens geográficas.

“As linhas defensivas russas não são todas contíguas ou uniformemente adequadas a uma defesa forte. Algumas linhas são cortadas por cursos de água ou por terrenos difíceis. Algumas linhas estão dispostas de tal forma que podem dificultar uma retirada controlada de uma linha defensiva preparada para a outra.”

Apontando para os ataques ucranianos bem sucedidos ao longo do rio Mokri Yaly, Barros diz que “existem muitas complexidades de terreno exploráveis ao longo da linha da frente sul”.

As unidades russas estão a sofrer de fadiga de combate, com rotação ou alívio insuficientes, mesmo quando são trazidos reforços. Os elementos do 58º Exército de Armas Combinadas têm estado a combater em Zaporizhzhia sem parar há quase dois meses.

O seu comandante, o major-general Ivan Popov, foi demitido no início deste mês por se ter queixado da situação ao Ministério da Defesa russo.

A maior parte dos observadores diz que, em contrapartida, o moral ucraniano continua robusto.

Mesmo assim, Gady afirma que “as forças russas, mesmo que gravemente degradadas e com falta de munições, são provavelmente capazes de atrasar, conter ou repelir os avanços ucranianos de pelotões ou companhias, a não ser que estes ataques sejam mais bem coordenados e sincronizados ao longo de toda a linha da frente”.

O longo caminho

Alguns oficiais ucranianos queixaram-se de que as expectativas dos aliados não eram razoáveis, dada a profundidade das defesas russas e a superioridade aérea russa - e a rapidez com que tiveram de criar novas brigadas.

Embora gratos pelo equipamento ocidental, como os veículos de desminagem e as munições de fragmentação, eles dizem que é necessário muito mais. Os caças F-16 neutralizariam a superioridade aérea russa; a artilharia de longo alcance aceleraria os danos causados à logística das forças armadas russas.

Na ausência de um colapso inesperado das linhas russas, os ganhos ucranianos “são suscetíveis de ocorrer durante um longo período de tempo e intercalados com períodos de lentidão e de esforços mais intensos, à medida que os ucranianos vão chegando a sucessivas linhas defensivas russas e necessitam de alívio e rotação”, diz o Instituto do Estudo da Guerra.

Gady concorda. “Suspeito que esta continuará a ser uma luta sangrenta e atribulada, com as unidades de reserva a serem introduzidas gradualmente nas próximas semanas e meses”, escreveu no Twitter.

Se for esse o caso, e se este conflito começar a assemelhar-se às linhas da frente estáticas que começaram a solidificar-se no Donbass em 2015-16, quando as forças apoiadas pela Rússia capturaram o território ucraniano, outras questões surgem.

Será que os governos ocidentais vão começar a exercer pressão sobre a Ucrânia para procurar um acordo? E dadas as perdas sofridas até agora, a capacidade da Rússia para gerar reforços e as incertezas em torno das eleições presidenciais nos EUA - será que os cálculos do próprio governo ucraniano vão mudar?

Imagem no topo: dardos num alvo de papel numa popular atração à beira-mar em Odesa, Ucrânia, a 23 de julho de 2023: Dmitry Medvedev, Vladimir Putin, Sergey Lavrov, Igor Konashenkov, Alexander Lukashenko e Yevgeny Prigozhin estão no alvo. Nas últimas semanas, as batalhas tiveram lugar em vários pontos ao longo da linha da frente de 1.500 quilómetros, à medida que a Ucrânia trava uma contraofensiva com armas fornecidas pelo Ocidente e tropas treinadas pelo Ocidente contra as forças russas que invadiram o país há 17 meses. Foto: AP Photo/Jae C. Hong