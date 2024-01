Os implacáveis "assaltos de carne" da Rússia estão a esgotar as forças ucranianas, que estão em desvantagem em homens e armas

Perto de Avdiivka, Ucrânia (CNN) - Situada na linha da frente, a pequena cidade de Avdiivka tornou-se o epicentro da guerra na Ucrânia. Ainda nas mãos dos ucranianos - à justa -, está cercada em três lados por tropas e canhões russos.

Bombardeada pelos russos, a cidade está irreconhecível.

Carcaças de betão marcam o que antes eram os edifícios mais altos da cidade, parecendo flutuar no meio de pequenas colinas de escombros. A cruz no topo da igreja da cidade, dobrada duas vezes por uma explosão, aponta de forma acusatória para as linhas russas.

No meio das ruínas, as tropas russas e ucranianas defrontam-se, perseguidas por drones e por um tanque ocasional. As baixas são pesadas de ambos os lados, mas sobretudo entre os atacantes russos, que lançam vaga atrás de vaga humana contra os entrincheirados ucranianos.

"Assaltos de carne" é como um sniper ucraniano, "Bess", descreve estes ataques à CNN. O seu cognome significa demónio em ucraniano e a cena que relata é infernal. Os soldados mortos "ficam ali congelados", diz o oficial do Grupo de Forças Especiais Omega, a partir de uma casa situada a vários quilómetros da linha da frente, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

"Ninguém os evacua, ninguém os leva", relata. "Parece que as pessoas não têm uma tarefa específica, elas simplesmente vão e morrem".

"Teren", o comandante de uma unidade ucraniana de reconhecimento com drones na cidade, disse que mesmo "se conseguirmos matar 40 a 70 militares com drones num dia, no dia seguinte eles renovam as suas forças e continuam a atacar".

Em 18 meses de combates nos arredores da cidade, disse, os seus pilotos da 110ª Brigada Mecanizada mataram pelo menos 1.500 russos. Mesmo assim, eles continuam a vir.

Confiantes no equipamento soviético de que dispõem, e não nas armas ocidentais que desejam, as tropas ucranianas aprenderam a ser mais criativas com as suas armas em combate. Foto Joseph Ataman/CNN

As baixas ucranianas são um segredo bem guardado, mas a batalha transformou-se numa luta sem tréguas, combinando os aparentemente caóticos ataques russos com os limitados mas determinados recursos e mão de obra dos ucranianos.

Numa viagem surpresa a Avdiivka, no final de dezembro, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu a batalha pela cidade como uma "agressão", acrescentando que a batalha poderia, em muitos aspectos, "determinar o curso geral da guerra".

Os líderes ucranianos parecem estar conscientes das críticas em torno da defesa - mas subsequente queda - de Bakhmut em 2023, reconhecendo as tensões óbvias entre a manutenção de locais sem grande significado estratégico e a proteção da vida dos soldados.

"Cada pedaço da nossa terra é precioso para nós", disse o chefe do exército Valery Zaluzhny, mas em Avdiivka "não há necessidade de fazer nada que lembre remotamente um espetáculo".

Armas para a luta

Mas essas vidas dependem de armas e de braços.

Numa manhã gelada de janeiro, com o mercúrio a rondar os -22 graus Celsius, a CNN assistiu à corrida de outra equipa de tropas das forças especiais da Omega para a sua posição de tiro em Avdiivka.

Apressando-se a montar o seu lançador de rockets da era soviética - aparafusado à traseira de uma pick-up americana - um dos homens carregou no gatilho para lançar uma salva.

Seguiram-se cliques - e palavrões. Os rockets, congelados, não disparavam.

Confiantes no equipamento que têm, e não no hardware ocidental que desejam, eles sabem que cada oportunidade perdida de ripostar aos russos pode custar vidas ucranianas.

Poucos dias depois, um camião de abastecimento atravessou a lama de um campo nos arredores da cidade vizinha de Marinka, levando as tão necessárias munições para uma posição de tiro.

Mas o canhão - um obus M777 fornecido pelos EUA - está silencioso durante a maior parte do dia, racionado para cerca de 20 cartuchos por dia, 30 num "dia bom", contam os artilheiros. No verão passado, apoiando a contraofensiva fracassada da Ucrânia, a tripulação do artilheiro disparava pelo menos o dobro das munições estrangeiras, muitas delas de fabrico americano, contra os russos, acrescentam.

Apertada no seu abrigo, a tripulação de um obus de 155 mm fornecido pelos EUA tenta relaxar entre as missões de fogo. Munições limitadas significam disparar muito menos projécteis do que gostariam. Daria Tarasova-Markina/CNN

E numa posição de artilharia 90 minutos a norte de Avdiivka, perto da cidade de Bakhmut, que a CNN visitou, o compartimento de munições de um morteiro Paladin fornecido pelos EUA estava cavernosamente vazio. A tripulação não tinha cartuchos para disparar.

Uma entrega no final do dia trouxe quatro cartuchos, mas nada que pudesse fazer grande mal aos russos: eram apenas cartuchos de fumo.

"Usamos todos os projécteis adequados ao Paladin", diz o comandante do canhão "Skyba" à CNN, "é melhor do que não ter projécteis".

A diferença entre o material de artilharia russo e ucraniano é de "10 para 1", diz à CNN o comandante de artilharia da 93ª Brigada Mecanizada da Ucrânia.

"Eles usam sistemas soviéticos antigos", afirma Korsar, "mas os sistemas soviéticos ainda podem matar".

No entanto, o apoio dos EUA à Ucrânia - incluindo os tão necessários projécteis - já não parece garantido. Os futuros pacotes de ajuda ainda estão atolados em disputas no Capitólio, e o espetro de uma possível presidência Trump avessa à ajuda à Ucrânia no horizonte acrescenta mais incerteza.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, foi muito claro este mês: "A assistência que prestámos foi agora interrompida. Os ataques que os russos estão a realizar estão a aumentar".

Mas quando podem utilizar as suas armas ocidentais, os ucranianos têm muito mais para festejar em Avdiivka.

O ponta da lança usado durante a malograda contraofensiva ucraniana do ano passado, o Veículo de Combate Bradley - oferecido à Ucrânia pelos EUA e concebido para apoiar a infantaria -, está a reforçar a sua reputação ao travar as vagas de ataques russos.

Sem o Bradley, "duvido que estivéssemos aqui a falar convosco", diz à CNN a comandante da tripulação, "Barbie", a partir da retaguarda da linha da frente de Avdiivka.

"O veículo é muito resistente", diz. "Não tem medo de nada".

Num vídeo fornecido à CNN por outra unidade Bradley da 47ª brigada mecanizada, vê-se uma tripulação treinada pelos EUA enfrenta um tanque russo T-90 - um dos mais poderosos do exército de Moscovo. Os seus disparos incapacitam o tanque, a sua torre gira descontroladamente, antes de um drone explosivo embater na sua lateral.

Mas os Bradleys, fabricados nos Estados Unidos, têm uma quantidade limitada ao longo da frente.

Foram prometidos pelos EUA cerca de 200 Bradleys e dezenas foram danificados e destruídos em combate. É provável que alguns deles tenham sido reparados e enviados de volta para as linhas da frente.

Soldados ucranianos manobram um Bradley Fighting Vehicle (BFV) em Orikhiv, em setembro de 2023. Foto de arquivo Oliver Weiken/picture alliance/Getty Images

As tripulações ucranianas, embora admiradoras da potência do Bradley, também criticaram a sua capacidade de resistir ao rigoroso inverno ucraniano e o estado de alguns dos veículos mais antigos enviados pelos EUA.

A falta de poder de fogo da Ucrânia em comparação com o seu adversário é um tema comum na linha da frente. "Teren", o comandante de uma unidade de reconhecimento com drones, afirma abertamente que a Ucrânia não tem armas e equipamento suficientes para vencer a Rússia.

Os ucranianos são obrigados a ser melhores pilotos e mais criativos com os seus recursos limitados, diz.

"No início da guerra, a vantagem deles em termos de drones era 10 vezes superior à nossa", afirma. "Neste momento, penso que somos um adversário à altura no formato drone. Cobrimos o céu 24 horas por dia".

Observando a sua perseguição às tropas russas a partir do posto de comando da unidade, a CNN viu vários drones da unidade a circundar uma trincheira russa.

As potentes câmaras de um drone apanharam dois soldados russos a fazer desesperadamente pontaria a um drone suicida, com o fumo das suas espingardas e dos seus cigarros a espalhar-se no ar frio. O drone ucraniano mergulha no estreito abrigo atrás deles e explode.

A CNN desconhece o destino dos homens, mas os pilotos de drones na zona disseram à CNN que era pouco provável que tivessem sobrevivido, dado o número de unidades de drones a operar na zona.

Um copo a transbordar

Ainda assim, os ataques russos continuam, o que significa que manter Avdiivka é agora uma questão de números, diz "Bess", o atirador das forças especiais.

"Se há uma garrafa de um litro, não há maneira de meter lá um litro e meio", diz.

Para contrabalançar a superioridade numérica da Rússia, os dirigentes ucranianos - sob pressão dos generais de topo do país - estão a ponderar a possibilidade de enviar mais meio milhão de tropas para reforçar as fileiras militares.

A vida nas cidades ucranianas longe da frente parece relativamente intocada pelos combates, pelo menos à superfície. Apesar de os cartazes de recrutamento e os postos de controlo militar marcarem as estradas e de os homens fardados serem vistos com regularidade, há poucos sinais evidentes de restrições em tempo de guerra ou de mudanças na vida quotidiana. Os supermercados estão cheios e os cafés transbordam de clientes.

Mas o recrutamento é um assunto delicado.

O Presidente ucraniano tem o poder de impor uma maior mobilização - atualmente limitada a pessoas com mais de 27 anos - mas optou por pedir a aprovação do Parlamento para o fazer. O projeto de lei está a passar lentamente - e não sem dificuldades - pelo escrutínio dos legisladores.

Zelensky também questionou a forma de pagar a mobilização, sendo necessários seis contribuintes para pagar o salário de cada soldado, disse ele.

As suas reticências são um sinal das sensibilidades políticas que rodeiam a opinião pública na Ucrânia, mesmo quando os inimigos do país não escondem as suas ambições violentas em relação a Kiev.

"A existência da Ucrânia é mortal para os ucranianos", publicou o antigo Presidente russo Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e um dos políticos russos mais agressivos, no Telegram, a 17 de janeiro.

"Porquê? A existência de um Estado independente nos territórios históricos russos será agora um pretexto constante para o reinício das acções de combate", prosseguiu.

De regresso à linha da frente, o moral das tropas com quem a CNN falou é elevado.

Os soldados, cansados mas raramente descontentes, reconheceram que os reforços irão proporcionar um aumento bem-vindo nas suas rotações fora da linha da frente.

Para já, porém, isso continua a ser uma esperança distante, já que em Avdiivka a luta continua.

"Estamos a fazer tudo o que é possível e impossível para manter esta linha", declara à CNN o oficial das Forças Especiais Omega "Sayer".

"Não sei o que vai acontecer a seguir", diz. "Mas Avdiivka está a aguentar-se. Estamos na nossa terra. Não temos nada a perder".