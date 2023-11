"Os portugueses viveriam muito bem como parte do império russo". Televisão russa volta a debater anexação de Portugal

Um dos mais famosos apresentadores do principal canal estatal russo Rossiya 1, Vladimir Solovyov, voltou a sugerir que depois de "desnazificar a Alemanha" a Rússia deve anexar Portugal, antes de virar a sua atenção para os Estados Unidos. Apesar de admitirem que "Lisboa nunca foi russa" insistem que é "por essa razão que devia ser".

"Os portugueses viveriam muito bem como parte do império russo", afirma o propagandista russo, que após interromper um convidado que insiste que Portugal e Rússia nunca fizeram parte da mesma nação.

Attention, Portugal!



"But Lisbon has never been Russian."

"That's a reason why it should be. The Portuguese would live just as fine as part of the Russian empire."



Russian propagandists discuss "denazifying" Berlin, capturing Lisbon and moving on towards the US. pic.twitter.com/1Uujj2Soz5