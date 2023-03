Vladimir Putin anunciou no sábado que chegou a um acordo com a Bielorrússia para colocar armas táticas nucleares em território de Minsk, na prática, trazendo algum do seu arsenal para mais próximo do resto da Europa. Em resposta, a Ucrânia solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e pediu o fim da "chantagem nuclear" do Kremlin.

A NATO, por sua vez, criticou Moscovo pela sua retórica nuclear "perigosa e irresponsável" e a UE admitiu sancionar a Bielorrússia pela associação a Moscovo. Mas, já esta segunda-feira, a Polónia - que faz fronteira com a Bielorrússia e com o enclave russo de Kaliningrado, veio pedir calma ao mundo ocidental: sem deixar de admitir que a deslocação de armas nucleares russas para a Bielorrússia seria "um elemento de escalada" na guerra, o ministro polaco para os assuntos da União Europeia, Szymon Szynkowski, afirmou que o Ocidente não pode deixar-se intimidar pelos "propagandistas russos".

Kaliningrado é o território mais ocidental da Rússia e a única zona do país cercada por Estados da União Europeia, fazendo fronteira a sul com a Polónia. Entre Kaliningrado e a Bielorrússia situa-se a Lituânia, que chegou a proibir a passagem pelo seu território, a caminho do enclave russo, de mercadorias sancionadas pela UE - uma disputa que fez subir as tensões na região, capturada aos nazis pelas tropas soviéticas em 1945 e que depois se tornou parte do território soviético.

"Estamos perante mais uma operação de informação cujo resultado vai ter implicações para a Bielorrússia, que já estava a ser sancionada, mas não tão sancionada quanto a Federação Russa, e vai trazer-lhe problemas no domínio económico se o deslocamento desse tipo de armas se verificar até julho", acrescentou Isidro de Morais Pereira.

Vladimir Putin anunciou ainda que a Rússia terá completado, até 1 de julho, a construção de instalações de armazenamento para as armas nucleares na Bielorrússia, mas não forneceu uma data para a deslocação do armamento nuclear para território de Minsk. Nesta altura, a Rússia tem posicionadas na Bielorrússia dez aeronaves capazes de transportar armas táticas nucleares, precisou o presidente russo, e que estarão em treinos para o efeito a partir do dia 3 de abril.

Putin disse mesmo que o próprio presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, tinha pedido armas nucleares, na sequência do anúncio do Reino Unido, na semana passada, de que iria enviar para a Ucrânia munições com urânio empobrecido, juntamente com a frota de carros de combate Challenger 2 - ainda que a toxicidade destas munições levante questões sobre o seu uso no campo de batalha, não são consideradas, em qualquer aspeto, uma arma nuclear.

"Acordámos que vamos fazer o mesmo [que os Estados Unidos], sem violarmos as nossas obrigações. Enfatizo: sem violarmos a nossas obrigações internacionais de não proliferação de armas nucleares", frisou Vladimir Putin.

O Departamento de Estado norte-americano revelou, também no sábado, que não havia por agora indicação de que a Rússia estivesse a preparar movimentações para mover armas nucleares. "Não vimos quaisquer razões para ajustar a nossa própria postura estratégica nuclear", referia um comunicado norte-americano.

As reações do lado bielorrusso ouviram-se da líder da oposição no exílio: Sviatlana Tsikhanouskaya considerou que a decisão russa "contradiz grosseiramente a vontade do povo bielorrusso" e reflete o crescente domínio de Moscovo sobre Minsk.

Já Oleksiy Danilov, líder do conselho de segurança e defesa nacional da Ucrânia, escreveu no Twitter que este é mais um passo de Moscovo para desestabilizar internamente a Bielorrússia e que irá fazer crescer uma perceção negativa em relação a Putin na sociedade bielorussa. "O Kremlin fez da Bielorrússia um refém nuclear", acusou Danilov.

putin’s statement about placing tactical nuclear weapons in Belarus – a step towards internal destabilization of the country – maximizes the level of negative perception and public rejection of russia and putin in Belarusian society. The kremlin took Belarus as a nuclear hostage.

Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente da Ucrânia, aproveitou a oportunidade para ironizar, dizendo mesmo que Putin é "demasiado previsível".

Putin (RF) is too predictable.

Making a statement about tactical nuclear weapons in Belarus, he admits that he is afraid of losing & all he can do is scare with tactics...

Second. He once again states his involvement in the crime. Violating the nuclear non-proliferation treaty...