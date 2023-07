Porque é que grandes empresas estrangeiras como a Nestlé e a Heineken se mantêm na Rússia?

Quando a Rússia lançou a invasão total da Ucrânia, em fevereiro de 2022, uma série de empresas ocidentais abandonou o país em sinal de protesto. Mas algumas das maiores empresas do mundo - incluindo a Nestlé, a Heineken e a Mondelez - ficaram.

Mais de um ano depois, as empresas que optaram por permanecer na Rússia encontram-se numa posição cada vez mais difícil: sair tornou-se mais caro e mais complexo, ficar tornou-se mais arriscado.

As empresas encontram-se agora encurraladas entre as sanções ocidentais e a indignação pública, por um lado, e um governo russo cada vez mais hostil, por outro. O Kremlin está a tornar mais difícil para as empresas ocidentais venderem os seus ativos russos - e a impor descontos acentuados e impostos punitivos quando o fazem.

A experiência da Danone, fabricante francesa de iogurtes, e da Carlsberg, fabricante dinamarquesa de cerveja, constitui um exemplo arrepiante do tipo de intervenção estatal de grande alcance que poderá afetar outras empresas estrangeiras que pretendam bater em retirada da Rússia.

Ambas as empresas estavam a finalizar as vendas a compradores locais quando o Presidente Vladimir Putin assinou uma ordem de nacionalização dos seus ativos locais no início deste mês.

A Carlsberg disse que este desenvolvimento significava que as perspetivas de venda das suas Cervejarias Baltika - uma das maiores empresas de bens de consumo da Rússia - eram agora “altamente incertas”.

A Danone disse na quarta-feira que iria registar uma redução de ativos de 200 milhões de euros no seu negócio na Rússia, acrescentando a uma perda de 500 milhões de euros anteriormente comunicada. E acrescentou que, embora continuasse a ser o “proprietário legal”, “já não detém o controlo da gestão” das operações.

A “janela de oportunidade para sair da Rússia está quase fechada”, disse Maria Shagina, especialista em sanções do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, à CNN. “As empresas ocidentais estão agora entre a espada e a parede”.

Escolhas difíceis

Mais de mil empresas estrangeiras abandonaram ou suspenderam as suas atividades na Rússia desde o início da guerra, de acordo com investigadores da Universidade de Yale.

Impulsionadas pelas sanções ocidentais, as empresas petrolíferas, os fabricantes de automóveis, as empresas de tecnologia, as consultoras e os bancos lideraram a primeira vaga de saídas. A McDonald's vendeu mais de 800 restaurantes locais, tendo perdido mais de mil milhões de dólares no processo.

A BP, por sua vez, assumiu uma perda de 24,4 mil milhões de dólares por ter desistido da sua participação de 19,75% na Rosneft, a maior empresa petrolífera da Rússia. A mudança também afetou as reservas de petróleo e gás do gigante energético britânico.

Mas mesmo após o êxodo em massa das grandes empresas, os investigadores de Yale estimam que mais de 200 empresas de todo o mundo continuam a fazer negócios como habitualmente na Rússia.

Outras 178 empresas estão a “ganhar tempo”, o que significa que suspenderam novos investimentos e reduziram as suas operações, mas continuam a estar presentes no país.

A Unilever, a Nestlé, a Mondelēz e a Procter & Gamble - as maiores empresas de bens de consumo do mundo - inserem-se nesta categoria.

Embora as razões exactas que cada empresa apresenta para permanecer no país variem, os temas comuns incluem a preocupação com o bem-estar dos trabalhadores e das suas famílias na Rússia, bem como as obrigações para com os parceiros locais, incluindo os agricultores. As empresas também afirmam que estão a fornecer fornecimentos vitais às pessoas comuns e algumas argumentam que abandonar os seus ativos russos apenas abasteceria os cofres de guerra do Kremlin, dando-lhe acesso fácil a novas fontes de receita.

É certo que a venda não é simples e está sujeita a pesadas penalizações. As empresas são obrigadas a vender os seus ativos com um desconto de 50% em relação ao valor de mercado e a pagar ao Kremlin uma taxa considerável. As empresas americanas precisariam de autorização do Tesouro para pagar essa taxa, de acordo com as orientações emitidas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros em março.

As sanções ocidentais contra quase dois mil indivíduos e entidades complicam ainda mais a situação, tornando difícil encontrar compradores legítimos.

A opção "menos má”

Uma empresa que encontrou um potencial comprador para a sua atividade na Rússia é a Heineken. O fabricante de cerveja holandês disse à CNN, na semana passada, que estava à espera que as autoridades locais aprovassem a venda. A empresa disse que previa uma “perda financeira significativa” com o negócio.

A Unilever, por outro lado, mantém que a venda não é uma opção.

“Não pretendemos contribuir ainda mais para a capacidade do Estado russo”, disse o CEO da Unilever, Hein Schumacher, aos jornalistas na terça-feira.

Com esse objetivo em mente, a empresa - que pagou 3,8 mil milhões de rublos (38,2 milhões de euros ao câmbio atual) em impostos ao governo russo em 2022 - não conseguiu encontrar uma “solução viável” envolvendo a venda de suas operações no país, acrescentou.

Desertar do seu negócio na Rússia, que tem 800 milhões de euros em ativos, incluindo quatro fábricas, só aumentaria o risco de nacionalização, o que deixa a Unilever sem outra opção senão continuar a operar, disse Schumacher.

“Nenhuma das opções é realmente boa, mas... operar de forma limitada é a menos má”.

Um porta-voz da Nestlé, que tem seis fábricas e cerca de sete mil funcionários na Rússia, disse à CNN que tinha “reduzido drasticamente” a sua gama de produtos no país para fornecer apenas “alimentos essenciais e básicos para a população local”.

A Procter & Gamble não respondeu a um pedido de comentário, mas a empresa disse anteriormente que iria “concentrar-se em artigos básicos de saúde, higiene e cuidados pessoais necessários para as muitas famílias russas que dependem deles na sua vida quotidiana”.

A Mondelez disse em junho que planeava “ter o negócio da Rússia autónomo com uma cadeia logística autossuficiente" até o final do ano. "Se suspendessemos todas as nossas operações, correríamos o risco de entregar todas as nossas operações a outra parte que poderia utilizar todas as receitas para os seus próprios interesses”, acrescentou.

Mas as acções do Kremlin em relação à Danone e à Carlsberg - e, antes delas, à empresa alemã de energia Uniper e à finlandesa Fortum Oyj, cujos ativos foram apreendidos em abril - mostram que mesmo as empresas que ficam paradas podem ser alvo de nacionalização.

Para o professor de Yale Jeffrey Sonnenfeld, que lidera a equipa que acompanha as reações das empresas estrangeiras à guerra, sair é a única opção legítima. “A ideia é aumentar o nível de desconforto, para que [o povo russo] comece a perguntar quem é o autor da sua desgraça”, disse Sonnenfeld à CNN no início deste mês.

Olesya Dmitracova e Anna Chernova contribuíram para este artigo.