Só foram entregues cinco corpos na morgue de Belgorod após a misteriosa queda de avião russo. Ucrânia diz que são os membros da tripulação e não os alegados prisioneiros

A Ucrânia diz ter informações que sugerem que apenas cinco corpos foram levados do local da queda de um avião de transporte militar russo para uma morgue próxima, afirmou à CNN um oficial dos serviços secretos militares ucranianos, lançando dúvidas sobre a alegação de Moscovo de que dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos foram mortos na explosão.

Moscovo e Kiev apresentaram relatos contraditórios sobre a forma como o Ilyushin Il-76 foi abatido na quarta-feira na região russa de Belgorod, vizinha do leste da Ucrânia. Moscovo afirma que o avião transportava prisioneiros de guerra ucranianos, enquanto Kiev diz que transportava mísseis russos para serem utilizados em novos ataques à Ucrânia.

Mas os últimos comentários indicam a confiança crescente de Kiev de que o avião IL-76, que se despenhou na manhã de quarta-feira na aldeia de Yablonovo, na região russa de Belgorod, podia não estar a transportar prisioneiros de guerra ucranianos antes de uma troca, como Moscovo alegou.

Andriy Yusov, porta-voz dos serviços secretos de defesa da Ucrânia, disse à CNN que o número de corpos levados para a morgue corresponde ao número de membros da tripulação do avião. "Não foram detectados outros corpos", afirmou.

Moscovo afirmou que todas as 74 pessoas a bordo - incluindo seis membros da tripulação, três escoltas militares e 65 militares ucranianos - morreram no acidente. Um governador regional russo publicou uma lista com os nomes das pessoas que, segundo ele, constituíam a tripulação de seis pessoas.

Pressionado pela CNN para explicar a discrepância entre o número de membros da tripulação que as autoridades russas disseram estar a bordo e o número de corpos que os serviços secretos ucranianos sugerem ter chegado à morgue na quarta-feira, Yusov disse que mantinha os seus comentários iniciais.

Até à data, a Rússia não conseguiu apresentar provas visuais que sustentem as suas afirmações de que havia soldados ucranianos no avião. Os vídeos que surgiram do local do acidente, alguns dos quais foram difundidos pelos meios de comunicação estatais russos, parecem mostrar vários cadáveres no chão, mas até agora não surgiram imagens que sugiram a existência de dezenas de vítimas mortais.

Moscovo também acusou Kiev de ter abatido o avião com um sistema de mísseis antiaéreos, alegando que o equipamento de radar das Forças Aeroespaciais Russas detectou dois mísseis ucranianos. O comando militar da Ucrânia disse que considerava legítimo o avião militar russo que se aproximava de Belgorod, mas não confirmou que tivesse disparado contra o avião.

A CNN não está em condições de verificar de forma independente as alegações feitas pelas duas partes.

Tanto Moscovo como Kiev concordam que a troca de prisioneiros estava planeada para quarta-feira, devendo a troca ter lugar a cerca de 60 quilómetros a oeste da cidade de Belgorod. O Provedor de Justiça da Ucrânia, Dmytro Lubinets, disse na quinta-feira, numa entrevista televisiva, que a troca estava planeada e que os "representantes da nossa instituição estavam presentes".

Mas Yusov disse que a Ucrânia não tinha recebido qualquer notificação de que os prisioneiros seriam transportados de avião para a região, em vez de serem transferidos por via rodoviária ou ferroviária. Na única outra troca recente de prisioneiros de guerra, que ocorreu no início deste mês, a Rússia enviou um alerta de "desconflito" à Ucrânia para manter o espaço aéreo de Belgorod livre, disse Yusov, que a Ucrânia observou.

Yusov afirmou ainda que os aviões russos IL-76 eram frequentemente utilizados para transportar mísseis S-300 para posições avançadas e que a Rússia estava a reabastecer os seus mísseis na região de Belgorod após várias vagas de ataques à cidade ucraniana vizinha de Kharkiv.

Os comentários de Yusov, que lançam dúvidas sobre a versão dada por Moscovo, fazem eco de observações semelhantes feitas durante a noite de quinta-feira por Mykola Oleschuk, comandante da força aérea ucraniana. "A propaganda russa frenética está a dirigir um fluxo de informações falsas para um público externo, numa tentativa de desacreditar a Ucrânia aos olhos da comunidade mundial", afirmou num comunicado.

Lubinets também classificou o relato infundado de Moscovo como "um exemplo vívido de como a Rússia planeia antecipadamente uma campanha de informação contra a Ucrânia". Lubinets disse ter enviado cartas oficiais à ONU e ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) perguntando se foram informados pela Rússia sobre a transferência de prisioneiros de guerra por avião.

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) iniciou na quinta-feira uma investigação criminal sobre o acidente. O órgão de comunicação do governo também apelou a uma investigação internacional sobre o incidente, afirmando que "não há provas de que qualquer cidadão ucraniano tenha morrido a bordo" e que "não se pode confiar nas declarações oficiais russas".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na quinta-feira que é demasiado cedo para falar de instruções do Presidente russo, Vladimir Putin, sobre o acidente do avião militar, uma vez que ainda está a decorrer uma investigação.

Peskov considerou o abate do IL-76 um "ato absolutamente monstruoso", uma vez que o avião transportava alegadamente militares ucranianos "que deveriam estar em casa literalmente num dia".