A bandeira russa já está em Avdiivka. Segue-se mais pressão sobre uma Ucrânia vulnerável

A bandeira russa foi hasteada em várias partes da cidade de Avdiivka, em Donetsk, horas depois de as forças ucranianas terem batido numa retirada apressada das ruínas de uma cidade que defendiam há uma década.

Mas o exército ucraniano está sob pressão em vários outros pontos ao longo da linha da frente que se estende por cerca de mil quilómetros desde a fronteira com a Rússia, a norte, até ao Mar Negro.

Os militares russos podem ter sentido uma janela de vulnerabilidade no seu adversário. As melhores unidades ucranianas estão exaustas após dois anos de combate; há um novo comandante das Forças Armadas, Oleksandr Syrskyi; e as tropas ucranianas têm poucos projéteis e são vulneráveis aos ataques aéreos incessantes.

Enquanto o objetivo do presidente Volodymyr Zelensky e das Forças Armadas é recuperar todo o território ilegalmente ocupado, os ucranianos lutam agora para impedir que os russos aumentem os cerca de 18% de território ucraniano que já detêm.

O objetivo declarado do presidente Vladimir Putin é apoderar-se de todas as regiões orientais de Lugansk e Donetsk, mas poucos acreditam que fique por aqui se houver oportunidade para isso.

Os russos lançaram uma ofensiva determinada para conquistar Avdiivka em outubro, mas também estão a atacar perto de Bakhmut e Mariinka (também em Donetsk), e em direção a Kupiansk, no norte.

Na frente sul, em Zaporizhzhia, fontes russas e ucranianas falam de um reforço maciço da Rússia na zona onde os ucranianos tentaram lançar a sua contraofensiva no verão passado. De acordo com alguns analistas, foi reunida uma força de 50 mil homens.

As atualizações diárias do exército ucraniano dão uma ideia do poder de fogo que os russos estão a utilizar. Só no sábado, de acordo com o Estado-Maior, registaram-se 82 combates. "O inimigo lançou um total de 13 mísseis e 104 ataques aéreos, disparando 169 vezes a partir de sistemas de foguetes de lançamento múltiplo contra posições militares ucranianas e áreas residenciais".

A atualização está repleta de palavras como "repelido" e "retido", à medida que as unidades ucranianas nas regiões de Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia se agarram às suas posições defensivas.

Ivan Tymochko, presidente do Conselho de Reservistas das Forças Terrestres Ucranianas, disse no que "apesar de a nossa atenção estar centrada em Avdiivka, na realidade, estão a decorrer combates muito intensos no setor Lyman-Kupiansk, [e] perto de Bakhmut. O inimigo tem vindo a acumular forças na zona de Robotyne", outra zona de conflito na frente sul.

Os ucranianos estão a tentar estabelecer novas posições defensivas a norte de Avdiivka, em terrenos mais elevados, sendo que os analistas não esperam um ataque russo imediato a estas linhas, uma vez que as tropas se estão a reagrupar, mas poderão tomar algumas aldeias periféricas.

A destruição causada pela artilharia russa e pelos ataques aéreos durante vários meses em Avdiivka deixou os ucranianos essencialmente sem cobertura. A mesma abordagem russa - obliterar tudo no caminho - acabou por funcionar em 2022 nas cidades de Severodonetsk e Lysychansk.

Um soldado na área, Yehor Firsov, confirmou o cenário difícil à televisão ucraniana: "Pensem: o que é o nosso [pequeno] drone FPV contra uma bomba de 500 quilos ou uma enorme bomba de uma tonelada que atinge um edifício e o destrói? Foi assim que o inimigo ganhou vantagem, destruindo tudo e avançando na cidade".

Militares ucranianos constroem uma fortificação temporária perto de Avdiivka (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

Depois de terem tomado o que resta da cidade, os russos poderão libertar algumas unidades para reforçar os ataques às ruínas da vizinha Mariinka. Nos últimos dias, os russos ganharam terreno a sul da cidade e as defesas ucranianas na direção de Vuhledar estão agora sob intensa pressão. O exército ucraniano informou no domingo que, durante o dia anterior, os russos "fizeram 23 tentativas de romper as nossas defesas".

O objetivo russo a oeste e noroeste de Bakhmut é a pequena cidade de Chasiv Yar, que se situa em alturas de comando dentro do alcance de artilharia das cidades de Kramatorsk e Kostiantynivka. Na semana passada, o porta-voz das Forças Armadas ucranianas nessa zona, Illia Yevlash, disse que, num só dia, os russos tinham bombardeado posições ucranianas mais de 600 vezes.

"Precisamos de mais obuses, milhares e milhares de obuses, especialmente os de 155 mm", disse Yevlash. "O inimigo está a tentar atacar pelos flancos. Estão a utilizar pequenos grupos de assalto, uma vez que o equipamento pesado não se pode deslocar através dos campos devido às condições de gelo e às estradas intransitáveis."

A Ucrânia ainda detém quase metade da região de Donetsk, cuja tomada tem sido um objetivo constante da invasão do presidente Vladimir Putin. Os russos levaram meses a conquistar apenas 30 quilómetros quadrados em Avdiivka e arredores.

A Ucrânia continua a ter esperança de reconquistar o território que perdeu para a Rússia, mas está sob pressão em toda a linha da frente (Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images)

No sul, as primeiras sondagens russas nas linhas ucranianas já começaram. De acordo com o exército ucraniano, três tanques russos foram destruídos no sábado e dezenas de soldados foram mortos no meio de uma ofensiva russa que "envolveu 30 equipamentos e um número bastante elevado de efetivos inimigos", em mais de uma dúzia de tentativas de romper as linhas ucranianas.

"Não houve perdas de posições no setor de Zaporizhzhia. O inimigo sofreu perdas significativas. Estamos a travar a ofensiva do inimigo", informou o exército.

Mas os bloggers militares russos têm uma opinião diferente, dizendo que as 42ª e 76ª divisões russas avançaram cerca de dois quilómetros perto da aldeia de Robotyne, que os ucranianos tomaram no verão passado, além do bombardeamento das posições defensivas ucranianas com artilharia e ataques aéreos.

Aqui, como noutros locais, os russos aumentaram consideravelmente a utilização de bombas planadoras de 500 quilos, lançadas de aviões contra os quais as tropas ucranianas da linha da frente têm pouca proteção.

Um blogger russo, "Archangel Special Forces Z", afirmou que "as tropas aerotransportadas estão a conduzir uma poderosa preparação de artilharia na direção de Zaporizhzhia! Já estão a decorrer operações de assalto em algumas zonas".

No meio de um panorama difícil para as tropas ucranianas na linha da frente, os russos estão a perder um número extraordinário de homens mortos ou feridos.

O presidente Volodymyr Zelensky disse que, em Avdiivka, estavam a ser mortos sete russos por cada soldado ucraniano perdido. Já o comando militar ucraniano afirmou ter infligido "perdas de 20.018 homens, 199 tanques e 481 veículos blindados de combate" na região de Avdiivka até Zaporizhzhia ocidental, entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro.

Embora isso não possa ser confirmado, os responsáveis norte-americanos já disseram anteriormente que os russos estavam a sofrer pesadas perdas devido a táticas deficientes.

Mas a maneira russa de fazer guerra há muito que consiste em enviar milhares de pessoas para a batalha, independentemente das perdas, e a sua reserva de mão de obra militar é muito maior do que a dos ucranianos.

Atualmente, com a Ucrânia com falta de armas e munições devido ao facto de o Congresso dos EUA não ter aprovado um pacote de ajuda de 60 mil milhões de dólares, os russos estão também a fazer sentir a sua vantagem substancial em termos de artilharia, blindagem e poder aéreo.