A Rússia tem demasiada força para a Ucrânia aguentar Avdiivka

O avanço russo sobre as ruínas da cidade de Avdiivka era apenas uma questão de tempo

As forças ucranianas estavam em grande desvantagem numérica e vinham sofrendo um ataque diário desde outubro, numa cidade que tem estado na linha da frente desde que os separatistas apoiados pela Rússia lançaram uma rebelião contra Kiev na primavera de 2014.

Os russos sofreram enormes perdas em homens e material desde o início da ofensiva de outono contra a cidade, onde cerca de mil civis se têm mantido firmes, apesar das constantes tentativas das autoridades de Donetsk para os persuadir a sair. Em dezembro, as autoridades americanas estimaram que os militares russos tinham sofrido mais de 13 mil baixas ao longo do eixo Avdiivka-Novopavlivka em apenas algumas semanas.

Os russos começaram o assalto à cidade com blindados pesados, mas sofreram grandes perdas, em parte devido aos ataques precisos de drones ucranianos. Mais recentemente, mudaram de tática, enviando dezenas de pequenos pelotões de infantaria para a cidade para lutar a curta distância.

Os militares ucranianos reconheceram em dezembro que a concentração das forças russas acabaria por prevalecer. O então comandante das Forças Armadas ucranianas, general Valerii Zaluzhnyi, afirmou que "o inimigo tem a capacidade de concentrar as suas forças, incluindo a artilharia e a aviação, numa ou noutra direção. E pode fazer com que, dentro de dois ou três meses, a cidade [Avdiivka] tenha o mesmo destino que Bakhmut", que acabou por cair na primavera.

Já esta sexta-feira, Maksym Zhoryn, o vice-comandante da 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia, disse que os seus homens estavam em desvantagem numérica de 15 para um e que os russos tinham enviado para a luta sete brigadas, num total de cerca de 15 mil homens.

Em última análise, a massa das forças russas, juntamente com a sua superioridade aérea, tornou a defesa da cidade insustentável e ameaçou cercar as brigadas ucranianas que ainda a defendiam. O novo chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o general Oleksandr Syrskyi, ordenou a retirada e, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), "a taxa marginal contínua de avanço russo em Avdiivka e arredores sugere que as forças ucranianas estão atualmente a conduzir uma retirada relativamente controlada de Avdiivka".

A retirada ucraniana para linhas defensivas mais favoráveis parece ter tido um custo, uma vez que as unidades russas minaram algumas rotas. E o ISW adverte que "as forças ucranianas podem ter de estabilizar a linha da frente contra-atacando na área onde as forças russas estão a tentar fechar o cerco às forças ucranianas em Avdiivka, a fim de conduzir uma retirada ordenada".

Há já indicações de que nem todas as unidades ucranianas conseguiram escapar a um nó cada vez mais apertado. Oleksandr Tarnavskyi, comandante do grupo Tavria, que defende a zona, disse que a retirada foi efetuada de acordo com o plano que tinha sido desenvolvido "e, no entanto, alguns militares ucranianos foram feitos prisioneiros na fase final da operação, sob pressão das forças superiores do inimigo".

Os ucranianos esperam que a retirada para posições mais defensáveis e já preparadas impeça os avanços russos, pois estes "sofreriam provavelmente perdas consideráveis se decidissem atacar frontalmente estas posições ucranianas através de campos abertos", segundo o ISW. Mesmo assim, como admitiu Zhorin no sábado, "a situação geral nesta área é difícil e estamos a enfrentar algumas batalhas muito duras".

Há outras zonas das regiões de Donetsk e Kharkiv onde as forças ucranianas estão sob pressão. Os russos obtiveram recentemente ganhos incrementais em torno de Mariinka, a sul de Avdiivka. Estão a herdar terrenos baldios urbanos no que se tornou uma terrível batalha de desgaste, mas o Ministério da Defesa russo pode elogiar estas operações como um progresso à medida que se aproximam as eleições presidenciais.

Há paralelos militares em Avdiivka com a perda de Bakhmut no ano passado, quando os ucranianos se agarraram a partes da cidade para infligir o maior número possível de baixas às unidades de ataque russas, mesmo quando eles próprios sofreram pesadas perdas.

O presidente Volodymr Zelensky disse na Conferência de Segurança de Munique, no sábado: "Desde outubro que eles têm atacado esta pobre Avdiivka com todo o armamento, com todo o poder de que dispunham, com milhares dos seus soldados, que morreram, dezenas, dezenas de milhares. Foi isso que a Rússia conseguiu. É um esgotamento do seu exército. E penso que esta é a tarefa que os nossos militares estão a fazer todos os dias e a salvar as nossas vidas".

Zelensky afirmou que, por cada soldado ucraniano perdido em Avdiivka e arredores, sete russos foram mortos. Repetiu também que os ataques aéreos russos tinham sido efetuados contra os defensores ucranianos à vontade e apelou aos aliados da Ucrânia para "desbloquearem os céus". Na sexta-feira, um comandante em Avdiivka disse que as tropas tinham sido sujeitas a 60 ataques aéreos nas últimas 24 horas.

O maior problema da Ucrânia é que está a defender uma linha da frente com mil quilómetros de comprimento, com uma escassez crónica de cartuchos de artilharia e outras munições, uma vez que um pacote de 60 mil milhões de dólares (mais de 50 mil milhões de euros) de ajuda militar dos EUA está retido no Congresso desde dezembro e a Europa está a lutar para enviar o que tinha prometido.

Além disso, as melhores unidades ucranianas têm estado a lutar quase ininterruptamente durante dois anos, enquanto a Rússia mobilizou mais 300 mil soldados para aumentar a sua superioridade numérica.

Os ucranianos estão a adaptar-se rapidamente a uma nova postura de defesa ativa que continuará a sangrar as forças russas. Mas só podem ganhar a batalha aqui - e em todas as linhas da frente - com uma mudança radical na tecnologia e uma nova infusão de equipamento ocidental.

A chegada dos aviões de combate F-16 deverá, pelo menos, alterar o equilíbrio no céu, mas os sistemas de mísseis de longo alcance para atingir a retaguarda russa são também uma necessidade urgente, que muitos governos ocidentais têm receado fornecer.