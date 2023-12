"A frota russa está cada vez mais pequena". Ucrânia ataca porto na Crimeia e destrói o "grande navio de guerra" Novocherkask

As motas de água do pequeno batalhão Bratstvo contra os Raptor russos: os ataques audazes das forças especiais da Ucrânia para libertar a Crimeia

A Força Aérea ucraniana afirmou esta terça-feira ter destruído um navio de guerra russo no mar Negro, suspeito de transportar drones iranianos utilizados por Moscovo no conflito com Kiev.

Os pilotos ucranianos atacaram o porto de Feodosia, na Crimeia, por volta das 02:30 locais (00:30 em Portugal continental) com mísseis de cruzeiro. Numa publicação no Telegram, o comandante da Força Aérea Ucraniana, Mykola Oleshchuk, agradeceu ao pessoal envolvido na “destruição do grande navio de desembarque Novocherkask” quando este se encontrava no porto de Feodosia, na península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. "Diz-se que transportava Shaheds", drones suicidas iranianos muito utilizados pela Rússia contra a Ucrânia, acrescentou. "A frota russa está cada vez mais pequena", congratulou-se Olechtchuk.

O Ministério da Defesa russo confirmou que o Novocherkask foi “danificado” num ataque ucraniano, num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal TASS, citado pela CNN Internacional.

Também o governador da "República da Crimeia", Sergei Aksionov, confirmou a ocorrência de “um ataque inimigo na área de Feodosia”, acrescentando que uma pessoa foi morta e duas ficaram feridas nos ataques ucranianos desta noite à cidade que tem uma população de cerca de 69 mil pessoas. Aksionov não especificou a natureza dos danos, mas sublinhou que "os habitantes de várias casas" tiveram de "ser retirados".

O conselheiro do governo ucraniano Anton Gerashchenko partilhou um vídeo que mostra uma explosão e chamas na base naval russa. É um dos vídeos que têm estado a circular nas redes sociais, alegadamente mostrando o ataque ao Novocherkask:

Não se sabe quantas pessoas poderiam estar a bordo do navio. O Novocherkassk, que foi construído na Polónia e entrou ao serviço no final da década de 1980, foi concebido para desembarques anfíbios e pode transportar vários tipos de veículos blindados, incluindo tanques. De acordo com as informações dos EUA sobre o Novocherkask e outros navios da mesma classe, o navio de 112,5 metros desloca cerca de 3.450 toneladas, tendo aproximadamente o mesmo tamanho de um navio de combate costeiro da Marinha dos EUA. O Novocherkask transporta uma tripulação de cerca de 87 elementos, com capacidade para 237 soldados, segundo os EUA.

A Ucrânia tem realizado frequentemente ataques na Crimeia, visando em particular as instalações militares russas. Em abril de 2022, afundou o cruzador Moskva, o navio russo da frota do mar Negro.