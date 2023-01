Uma cozinha amarela, de cor aguerrida ligada tantas vezes à alegria e felicidade, onde se celebraram conquistas, feitos e tantos outros aniversários. Esta é ou era a cozinha do conhecido treinador de boxe ucraniano Mykhailo Korenovsky. A divisão faz parte de um dos apartamentos da zona residencial de Dnipro que foi atingida por um míssil russo Kh-22, no passado sábado.

Morreram pelo menos 41 pessoas, Mykhailo Korenovsky foi uma delas. A mulher e as filhas alegadamente terão sobrevivido e a imagem da cozinha amarela está a tornar-se num símbolo das "feridas da Ucrânia", como afirmou Zoya Yarosh, autarca de Kiev.

Do Telegram ao Facebook, surgem vídeos e imagens de um antes e depois. Tudo praticamente igual no interior da divisão, mas a parede exterior é agora inexistente, tal como a felicidade que outrora se transpunha pelas redes sociais em vídeos como este, no aniversário da filha de Korenovsky.

A imagem impressiona pelo contraste. Um antes e um depois da guerra. A felicidade contra a tristeza e medo. O normal versus o anormal. O absurdo e o medo que vieram com a invasão. A aconchegante cozinha acabou devastada em questão de segundos pelo ataque russo, como conta a BBC.

A BBC realça que não é certo quando este vídeo foi filmado nem se a mulher e duas crianças são efetivamente a mulher e filhas de Mykhailo Korenovsky, que supostamente terão sobrevivido ao ataque, mas “é uma lembrança de como a guerra pode destruir vidas num ápice”.

A tigela com fruta continua na mesa, os pratos ficaram por lavar, os suplementos vitamínicos ainda estão à espera de ser tomados e as luvas permanecem na pega do forno. A vida desta família foi interrompida, ficou suspensa e nada voltará a ser igual, tudo isto por culpa do Kh-22.

Nas redes sociais, são vários os que vão destacando pequenos detalhes e tentam perspetivar realidades que possam ou não ter ocorrido entre aquelas paredes amarelas, antes, durante e depois do conflito.

“Quando olho para esta cozinha, tudo o que vejo é o apartamento onde cresci. O apartamento dos meus avós, onde vivia, o apartamento onde os meus primos viviam. Todos tínhamos dois bancos enfiados debaixo da mesa da cozinha. Exatamente assim”, escreveu uma cidadã ucraniana de nome Alina no Twitter.

When I look at this kitchen all I see is the flat I grew up in, the flat my grandparents lived in, the flat my cousins lived in because we all had two stool tucked under the kitchen table just like that. pic.twitter.com/2vNHi84HXu