A Rússia destacou os melhores homens para atacar Avdiivka. Mas a pequena 'fortaleza' ucraniana revelou-se um pesadelo

Durante semanas, a Rússia acumulou centenas de veículos blindados, carros de combate, aviões, helicópteros, milhares de soldados em Donetsk. O exército russo preparava-se para lançar um ataque surpresa para tentar cercar a cidade de Avdiivka, uma cidade transformada em fortaleza desde 2015. O ataque tornou-se a ação mais “significativa” das forças militares russas desde a campanha em Bakhmut, mas o seu resultado foi “um fracasso” que se agrava a cada dia. Quase duas semanas depois de começar, o ataque à pequena cidade da região de Donetsk pode tornar-se uma das maiores derrotas russas na guerra.

“As unidades russas empregaram uma quantidade de meios blindados e entraram em zonas de morte fortemente defendidas, mas a reação ucraniana foi de tal maneira violenta que a ofensiva acabou por tornar-se um fracasso completo, com perdas muito consideráveis”, afirma o major-general Isidro de Morais Pereira.

A operação russa é uma das mais significativas em termos de dimensão desde o início de 2023. De acordo com os serviços secretos britânicos, a Rússia utilizou “múltiplos batalhões blindados” para atacar os flancos de Avdiivka, numa tentativa de cercar a cidade, no dia 10 de outubro. Durante dez dias, os russos tentaram, sem sucesso, conquistar as posições fortificadas ucranianas na localidade que se tornou sinónimo de resistência. Os campos em redor da cidade deram lugar a um cenário distópico, repleto de crateras de artilharia, restos de veículos blindados e corpos de soldados russos.

Um soldado com o nome de código "Texas", do 2.º batalhão mecanizado da Brigada Presidencial, recordou o primeiro contacto com o inimigo. "Ao nascer do sol, os primeiros raios batem diretamente nos nossos olhos. O inimigo utilizou isso para nos atacar enquanto estávamos cegos", contou o soldado numa entrevista televisiva, acrescentando que, como os ucranianos ocupavam as posições de terreno mais elevada, um grande número de militares os russos que avançaram contra as suas posições perderam a vida.

Só nas primeiras 24 horas, 36 carros de combate russos foram completamente destruídos. Nas redes sociais, multiplicam-se imagens que demonstram bem a dimensão das perdas russas. Dezenas de carros de combate e veículos blindados de transporte de pessoal são atingidos por uma mortífera combinação de artilharia, mísseis antitanque e minas. Não há, para já, um número oficial de baixas, mas tudo indica ser um número bastante elevado.

“Ataques de blindados contra muitas armas anticarro é suicídio puro e duro. Há imensos carros de combate destruídos. Esta ofensiva está a correr mal para a Rússia e, ao que tudo indica, não vão conseguir conquistar o saliente de Avdiivka”, defende o especialista em assuntos militares.

