“A Ucrânia precisa urgentemente de caças F-16”. Eis porquê

Análise: Porque é que os jatos F-16 não podem chegar suficientemente cedo para a Ucrânia

A profundidade e a frequência das crateras na cidade de Orikhiv, na linha da frente, são um exemplo claro da razão pela qual a Ucrânia precisa urgentemente de caças F-16.

As tropas ucranianas concentradas em redor da cidade têm a tarefa nada invejável de avançar através de campos minados em direção a um inimigo que há muito antecipou o seu avanço.

Mas a sua maior desvantagem é aquela que raramente ouvem até ser demasiado tarde. Os jatos russos disparam bombas de meia tonelada métrica que deslizam à distância - fora do alcance das defesas aéreas ucranianas - e depois devastam à vontade as posições ucranianas. Por vezes, em Orikhiv são lançadas cerca de 20 bombas em poucos minutos.

Os sistemas de radar ucranianos dão algum aviso, juntamente com o breve e sinistro rugido de um míssil a aproximar-se. Mas o alvo final é frequentemente obliterado sem aviso prévio.

Por isso, quando a Ucrânia diz que precisa urgentemente de F-16s, isso é porque as tropas ucranianas estão a morrer diariamente por causa da superioridade aérea russa. Apesar das promessas ocidentais, nem sequer o treino está ainda a começar. Na sexta-feira, a Ucrânia congratulou-se com a notícia de que os EUA aprovaram a transferência dos F-16 quando a formação estiver concluída. Mas continua a ser improvável que a Ucrânia receba os jatos até ao próximo ano.

Os críticos de sofá sobre o ritmo lento da contraofensiva ucraniana parecem ter conjurado uma Ucrânia sobre-humana, capaz de derrubar quaisquer preceitos militares básicos, com base no colapso das posições russas nos avanços relâmpago de Kiev sobre Kharkiv e Kherson no ano passado. E esperam agora que um exército que foi praticamente anulado há 18 meses seja capaz de realizar uma proeza que nenhum exército da NATO tentaria sequer.

Os exércitos da NATO não pensariam em enfrentar os campos minados e as defesas ao longo da frente sul de Zaporizhzhia sem blindados de alta qualidade, equipamento anti-desminagem, superioridade aérea e uma força bem treinada. Mas, de alguma forma, o Ocidente deu-se ao luxo de se impacientar com o facto de a Ucrânia não ser capaz de pegar num exército de jovens frequentemente mobilizados, treinados à pressa com novo equipamento, e invadir o território controlado pela Rússia no outono.

"É muito assustador”

As tropas ucranianas sabem muito bem o impacto que os F-16 podem ter nas forças russas e na luta, pois estão a sofrer o mesmo com os jatos russos.

Um fuzileiro ucraniano na frente sul disse à CNN: “Compreendo perfeitamente o que é a aviação com o seu equipamento e poder de fogo. É muito assustador”. Segundo ele, os russos sentirão os mesmos efeitos que sentem com os F-16. “Vai tornar as coisas muito mais fáceis, pois não se vão sentir seguros nas suas posições de retaguarda. Nem toda a gente estará psicologicamente preparada para voltar às trincheiras depois de um ataque aéreo”.

Nas cidades ucranianas, onde as sirenes de ataque aéreo são tão constantes que os habitantes locais mal se desviam do seu caminho quando soam, os F-16 permitiriam que alguns dos jatos russos que disparam mísseis à distância fossem intercetados ou desafiados. Isso interromperia o terror que Moscovo inflige todas as noites nas zonas civis. Quando se está deitado em Dnipro, a ouvir as sirenes e à espera das explosões, qualquer debate sobre se a Ucrânia precisa de mais defesas aéreas parece ridículo.

A tarefa de levar jatos topo de gama para a Ucrânia a um ritmo acelerado foi sempre ambiciosa.

O fornecimento de F-16, com a intensa quantidade de treino e manutenção que eles exigem, teria sempre levado a NATO ao ponto mais próximo de entrar como combatente. Os jatos precisam que os ucranianos se tornem mestres na sua manutenção de um dia para o outro, e houve sempre o risco de o pessoal da NATO ser chamado a preencher as lacunas ou a ajudar a reparar os aviões dentro do território da NATO. Por isso, o ritmo abrandou.

Quer haja ucranianos adequados em número suficiente para serem treinados, quer haja outros obstáculos burocráticos, é evidente que ainda não existe vontade entre os Estados da NATO para que isso aconteça. Eles aprenderam que podem fazer as coisas rapidamente se quiserem - fizeram-no com os tanques Leopard.

Poderá ter sido feito o cálculo de que o risco de a NATO ser arrastada para a guerra é demasiado elevado para justificar uma ação mais rápida com os F-16. Que é mais fácil apostar na possibilidade de a Ucrânia ser bem-sucedida na sua contraofensiva com uma mão atada atrás das costas.

Nas caves de Orikhiv, onde as tropas ucranianas se sentam e esperam para saber se os mísseis que se aproximam vão cair perto, essa é uma aposta que parece insensível e alheada.

Foto no topo: caças militares F-16 da Força Aérea Portuguesa participam na Missão de Policiamento Aéreo do Báltico da NATO no espaço aéreo da Lituânia, perto de Siauliai, a 23 de maio. Petras Malukas/AFP/Getty Images