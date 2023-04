Enfrenta a tempestade, esgota o inimigo e depois contra-ataca.

Este tem sido o mantra dos militares ucranianos há meses, também ecoado por altos oficiais dos EUA e pela NATO desde o Inverno.

Ok, parece boa ideia. Mas poderá ela ser executada e, em caso afirmativo, onde, quando e com o quê? Mesmo os próprios ucranianos podem ainda não saber, pois estudam a linha da frente de mil quilómetros em busca de vulnerabilidades russas, tal como fizeram quando de repente lançaram a ofensiva surpresa de setembro, na região nordeste de Kharkiv.

Mas eles estão conscientes de que esse será um capítulo crucial no conflito. O Major-General Kyrylo Budanov, chefe da Inteligência de Defesa da Ucrânia, disse numa entrevista no mês passado que a Rússia e a Ucrânia irão travar “uma batalha decisiva esta Primavera, e esta batalha será a última antes do fim desta guerra”.

Isto sugere que os ucranianos podem demorar o seu tempo a maximizar as suas capacidades. Previsões são sempre jogos de tolos; haverá muito bluff e desinformação sobre intenções nas próximas semanas. Mas os preparativos estão bem encaminhados.

As condições prévias essenciais para uma contraofensiva ucraniana incluem a conclusão da formação e integração de novas unidades, degradar a retaguarda russa, ter uma cadeia logística resiliente e inteligência em tempo real.

O “quadro dos serviços de inteligência informará coisas tais como onde poderá haver fraquezas nos destacamentos defensivos russos, bem como a localização do quartel-general russo, a logística e a localização das forças de reserva”, disse Mick Ryan, antigo general do exército australiano que esteve recentemente na Ucrânia.

A Ucrânia está a montar várias novas corporações, cada uma das quais com vários milhares de tropas. “Nelas estarão incluídos não só novos tanques ocidentais, veículos de combate de infantaria, veículos com rodas e outro equipamento, mas também muito equipamento de engenharia”, disse Ryan à CNN.

Estas unidades podem estar quase prontas.

“Fontes ucranianas já escreveram no Telegram que estão a formar ou formaram seis a nove novas brigadas contraofensivas", disse Kateryna Stepanenko no Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) em Washington.

Ryan diz que tais ofensivas ambiciosas consomem grandes quantidades de combustível, munições, alimentos, material médico e equipamento sobressalente. A cadeia logística - que pode ser mais dificultada pelo mau tempo do que pela blindagem - é extremamente importante.

Onde e quando?

Oficiais superiores americanos e ucranianos realizaram simulações “de tabuleiro” no mês passado. O Presidente dos Chefes do Estado-Maior Conjunto dos EUA, General Mark Milley, afirmou: “Os ucranianos estão a mover as coisas nestes mapas para determinar qual é o seu melhor curso de ação, e determinar as vantagens e desvantagens dos riscos associados”.

Uma pista - embora possa estar bem camuflada - serão operações de ataque a centros logísticos, bases de retaguarda e armazéns de munições, bem atrás das linhas da frente dos russos, ambos com armas ocidentais de longo alcance, tais como HIMARS, e operações de sabotagem. Já houve um aumento em tais ataques em Zaporizhzhia do Sul e na Crimeia.

Ryan, que escreve o boletim informativo Futura Doctrina, afirmou: "Poderemos razoavelmente esperar uma ação ofensiva, provavelmente com escalas diferentes em pelo menos dois (e possivelmente mais) locais no leste e no sul”, sobretudo para confundir os russos sobre onde ocorrerá o impulso principal.

O sul representa o maior dividendo: uma oportunidade de dividir o corredor terrestre russo para a Crimeia ocupada e recuperar algumas das melhores terras agrícolas da Ucrânia. Para além de Mariupol, grande parte do sul sofreu menos destruição do que as cidades do leste da Ucrânia.

Um ataque bem sucedido para sul tornaria insustentável a defesa russa de partes que ainda detém de Kherson. Poderia também abrir caminho para a Ucrânia recuperar o controlo da central nuclear de Zaporizhzhia, e do canal que fornece água à Crimeia.

Mas Stepanenko concorda que seria um erro concentrar-se apenas numa área. As ofensivas no leste e no sul poderiam apoiar-se mutuamente, colocando aos russos desafios adicionais de logística e de implantação.

Um contra-ataque na área de Bakhmut por uma força bem preparada poderia assinalar o início de uma ação ofensiva. Na semana passada, o comandante das forças terrestres ucranianas, Coronel General Oleksandr Syrskyi, esteve na área de Bakhmut e disse: “A nossa tarefa é destruir o maior número possível de inimigos e criar as condições para lançarmos uma ofensiva”.

O que há de novo?

Os ucranianos estão a exibir o fluxo de armamento ocidental que começou a chegar para reforçar as suas forças terrestres. Têm enviado tripulações para treino em tanques Leopard 2 e Challenger respetivamente na Alemanha e no Reino Unido.

As suas defesas antimísseis estão a melhorar constantemente, e com a utilização de baterias Patriot melhorarão ainda mais. O primeiro grupo de soldados ucranianos a treinar sobre os Patriots está agora de volta à Europa.

Mas a integração de unidades será fundamental.

“A Ucrânia precisa de aumentar as suas capacidades para a guerra de armas combinada antes da sua contraofensiva. Isto requer um elevado grau de coordenação entre várias brigadas ucranianas e integrar fogos para apoiar as manobras", disse Stepanenko no ISW.

Tal guerra não tem sido tradicionalmente parte do manual ucraniano e não é aprendida da noite para o dia. Enquanto o varrer de terreno através de Kharkiv em setembro passado foi um triunfo e explorou as deficiências russas na área, o ataque esforçado para recuperar Kherson foi muito mais dispendioso em militares e em material.

Nos últimos meses, os ucranianos têm recebido equipamento vital para qualquer ação ofensiva: munições de demolição, equipamento de desminagem, capacidades de pontes móveis e MRAPs - veículos resistentes às minas.

Além disso, mais de 4.000 soldados ucranianos completaram o treino combinado de armas na Alemanha, incluindo duas brigadas equipadas com veículos de combate Bradley fornecidos pelos EUA e veículos Stryker fabricados nos EUA.

Dois batalhões de infantaria motorizados compostos por 1.200 soldados ucranianos ainda estão a ser treinados na Alemanha.

A formação para utilizar o equipamento de engenharia fornecido pelos Estados Unidos será também essencial. O último pacote de ajuda dos EUA anunciado em março incluía pontes blindadas, que acompanhariam unidades avançadas - bem como munições de demolição.

"Isto é importante porque a luta que virá precisará que os ucranianos se empenhem em cruzar obstáculos de armas combinadas para entrar e penetrar nas defesas russas, que incluem minas, valas antitanque, ‘dentes de dragões’ e o reforço dos obstáculos naturais", disse Ryan.

Segundo diz, "não há nenhum esforço militar que seja mais difícil de planear, orquestrar e executar".

A ajuda ocidental tem procurado colmatar a lacuna de capacidade-chave da Ucrânia em termos de poder de fogo móvel.

“Os transportadores de pessoal blindado e os veículos de combate à infantaria ajudarão a garantir que a infantaria mecanizada ucraniana possa ser destacada em segurança para a zona de combate”, disse Stepanenko.

Os tanques ocidentais atuarão como “pontas da lança”, mas a questão é se já chegaram em número suficiente para fazer uma diferença decisiva. Informações de fontes abertas sugerem que menos de 100 tanques de batalha principais ocidentais estão na Ucrânia.

A resposta da Rússia

A Rússia está, claro, perfeitamente consciente de que a Ucrânia está a planear novas ofensivas. E utilizou os últimos meses para construir múltiplas camadas de defesa, especialmente no sul.

Ryan diz que, além disso, os russos provavelmente têm prontas forças móveis de contra-ataque. A recolha de informações e os ataques de longo alcance para degradar tais unidades é um elemento importante no planeamento ucraniano.

O historiador militar Stephen Biddle escreve que “as defesas superficiais para a frente podem ser rompidas com ataques combinados de armas bem organizados, mas defesas profundas com reservas significativas por trás delas ainda colocam problemas muito mais difíceis para os atacantes”.

Mas Biddle também faz notar que o “melhor preditor único de resultados na guerra real ... tem sido o equilíbrio entre capacidades e motivação dos dois lados", e isto pode ser um bom augúrio para os ucranianos.

As forças armadas ucranianas provaram ser ágeis, adaptáveis e inovadoras; a maioria das unidades tem demonstrado elevado moral face à força superior. Ao longo do último ano, as forças armadas ocidentais deram formação em quase todas as facetas do conflito, desde a guerra de tanques até à logística e liderança.

Pelo contrário, a mobilização da Rússia no outono não moveu muito a agulha no campo de batalha, e relatos de dissidência e má liderança num sistema muito de cima para baixo sugerem que a dimensão das capacidades russas pode não ser igualada pelo desempenho.

O que nos leva de volta ao fator de exaustão. Durante três meses, as forças russas - incluindo algumas das suas melhores divisões - têm vindo a tentar quebrar as defesas ucranianas em quatro zonas principais. Além dos ganhos incrementais na área de Bakhmut, não fizeram praticamente nenhum progresso.

O dilema para o alto comando russo é quando e se devem balançar da ofensiva para a defensiva.

“A dada altura, [as suas ofensivas] são suscetíveis de culminar", disse Ryan. "Eles terão de decidir se assumem uma postura mais defensiva nas próximas semanas, a fim de absorver ou responder a quaisquer ofensivas ucranianas”.

Muitas constelações têm de se alinhar para que uma contraofensiva ucraniana seja bem sucedida.

"Eles quererão não só surpreender os russos com o momento e a localização dos seus impulsos principais e de apoio, mas também querer gerar um ritmo operacional que ultrapasse a capacidade russa de responder rapidamente ou na altura certa com a força certa”, disse Ryan.

O sucesso nas fases iniciais iria gerar um impulso. “Os ucranianos só têm de fazer uma penetração das linhas defensivas táticas russas para depois fluir através de uma torrente de forças de exploração”, o que “por sua vez poderá forçar realinhamentos russos em grande escala e a retirada das suas forças”, acrescentou Ryan.

É isso que os Estados Unidos esperam. “O que a Ucrânia quer fazer no primeiro momento possível é estabelecer ou criar impulso e estabelecer condições no campo de batalha que continuem a estar a seu favor”, disse o Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, em fevereiro. Os ucranianos sabem que, tendo recebido armamento e equipamentos no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares, e treino para milhares das suas tropas, precisam de mostrar resultados para sustentar a fé e o apoio da coligação. No próximo ano, os EUA entram em modo eleitoral, com todas as distrações que isso provavelmente trará - algo que não se perdeu de vista em Moscovo, uma vez que se procura tirar partido do conflito.

Os ucranianos vão querer ter tudo testado, ensaiado e ensaiado de novo antes de se comprometerem com o que provavelmente será um episódio fulcral no conflito.