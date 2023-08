Abordagem do Ocidente sobre o sérvio Vucic para afastá-lo de Putin corre o risco de desestabilizar os Balcãs

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia aceleraram a sua viragem para a Sérvia. Em vez de fazerem malabarismos contraditórios com as exigências aos pluralistas e fraturantes Estados balcânicos, as capitais ocidentais concentraram a maior parte dos seus esforços num único alvo.

As suas políticas tinham dois objectivos. Primeiro, trazer a Sérvia para o seio do Ocidente, afastando-a da Rússia. Segundo, permitir que os seus respetivos governos se concentrassem mais no apoio à Ucrânia.

Sendo um dos aliados europeus tradicionalmente mais próximos de Moscovo, Belgrado há muito que tenta manter-se na linha entre os seus laços históricos com a Rússia e um potencial futuro de maior integração europeia. Os diplomatas ocidentais tentaram tirar o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, da órbita do seu homólogo russo, o Presidente Vladimir Putin, prometendo um caminho mais rápido para a adesão à UE e, simultaneamente, alertando para o seu isolamento se romperem a hierarquia.

Mas, 18 meses depois, alguns observadores dizem que a atual abordagem tem sido só cenoura e nada de pau. Como resultado, não está a conseguir atingir os seus dois objectivos.

A Sérvia tem-se recusado a participar em todas as rondas de sanções da UE contra Putin. E a Sérvia tem continuado a perseguir os seus próprios interesses na região com uma responsabilidade cada vez menor, provocando conflitos no estrangeiro para distrair do descontentamento interno, segura de que não será repreendida no Ocidente.

Os efeitos desta situação foram sentidos com maior intensidade no Kosovo, que se tornou independente da Sérvia em 2008, após as sangrentas guerras dos Balcãs na década de 1990. Mas Belgrado - e muitos sérvios de etnia sérvia no norte do Kosovo - ainda se recusam a reconhecer a sua soberania, o que tem afetado as relações entre os vizinhos.

A CNN falou com vários especialistas, bem como com habitantes da Sérvia e do norte do Kosovo, que estão irritados com as tentativas dos EUA e da UE de integrar a Sérvia na comunidade euro-atlântica, e afirmam que a prossecução desta política corre o risco de alienar os aliados democráticos e de aumentar as preocupações com a segurança na região.

Fevereiro de 2008, quando milhares de pessoas celebraram o anúncio da independência do Kosovo e, ao mesmo tempo, houve confrontos. Arquivo Lusa/EPA

"Um cavalo de Troia russo"

De acordo com alguns observadores, os governos ocidentais há muito que tratam a Sérvia como a voz indispensável dos Balcãs, por vezes à custa de atores mais periféricos.

"A sua convicção é que a Sérvia é o Estado dos Balcãs, é assim que vêem. A Sérvia é aquele que, 'se conseguirmos trazê-los para o nosso lado' - o que quer que isso signifique -, 'tudo será mais fácil'", disse à CNN Jasmin Mujanovic, cientista político especializado nos Balcãs Ocidentais.

Embora as administrações consecutivas dos EUA tenham tentado trazer Vucic e o seu Partido Progressista Sérvio (SNS) "do frio", estes esforços "tornaram-se especialmente descarados" desde o início da guerra na Ucrânia, disse Mujanovic, e não atingiram os objectivos dos EUA.

"Eles parecem acreditar que estão a aproximar a Sérvia da UE e da NATO e do pensamento ocidental e a afastá-la da Rússia... Mas isso não é algo que eu diria estar a refletir-se no terreno", afirmou à CNN Alicia Kearns, deputada britânica e presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Externos.

Há muito que Vucic mantém uma relação próxima com o seu homólogo russo, Putin. Falando após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional em fevereiro, Vucic justificou a sua decisão de não sancionar a Rússia porque ele ter sido "o único país que não impôs sanções contra nós na década de 1990".

"Eles apoiaram a nossa integridade territorial nas Nações Unidas", acrescentou, referindo-se à recusa da Rússia em reconhecer a independência do Kosovo. A Sérvia perdeu o controlo do Kosovo após uma campanha de bombardeamento da NATO em 1999, que pôs fim ao massacre da etnia albanesa - que representa mais de 90% da população do Kosovo - pelas forças sérvias.

Aleksandar Vucic, Presidente da Sérvia, à esquerda, e Alexander Lukashenko, Presidente da Bielorrúsia, à direita, a 24 de junho de 2020, na Praça Vermelha, em Moscovo, na parada militar do 75º aniversário da derrota nazi. Foto Mikhail Svetlov / Getty Images

Apesar dos esforços de transição energética apoiados pela UE, a Sérvia continua fortemente dependente da Rússia, tendo vendido uma participação maioritária da sua empresa petrolífera ao gigante estatal russo Gazprom.

O resultado é que, apesar das esperanças declaradas da Sérvia de aderir à UE, Vucic tem continuado a andar na corda bamba entre Moscovo e as potências ocidentais. Embora se tenha juntado às resoluções da ONU que condenam a invasão russa da Ucrânia, o líder da Sérvia tem mostrado pouca vontade de aderir às sanções ocidentais.

Em abril, o governo sérvio negou as informações de que teria vendido armas e munições à Ucrânia, após a divulgação de um documento do Pentágono que afirmava o contrário. Na altura, a Sérvia afirmou que mantinha a sua política de neutralidade, embora alguns funcionários ocidentais tenham considerado os relatórios como prova de que a sua política estava a funcionar.

Vários analistas disseram à CNN que a Sérvia teve de fazer muito pouco para receber elogios dos funcionários americanos e europeus e que, na realidade, Vucic deixou um rasto de promessas não cumpridas.

"Quando vimos a sua reeleição [de Vucic em 2020], todos nos disseram: esperem até depois das eleições, de repente vão ver que ele se torna muito orientado para o Ocidente e para a Europa", disse Kearns. "Isso não aconteceu".

"Disseram-nos que ele iria aderir às sanções e mostrar que está verdadeiramente do nosso lado. Isso não aconteceu. Disseram-nos que não se aproximaria da Rússia. Ele assinou um acordo de segurança com Putin em setembro. Vez após vez, ele ri-se na cara do Ocidente. E quando pergunto aos funcionários ocidentais, "porque estão tão determinados a deixar Vucic jogar convosco?" eles dizem que ele é a melhor opção", disse Kearns.

Kearns tem sido uma das poucas figuras ocidentais a criticar publicamente a Sérvia. Mas isso teve um custo. Depois de ter falado com a CNN, Vucic fez-lhe uma aparente ameaça durante um discurso na televisão estatal, afirmando que "se o governo da Grã-Bretanha não estiver disposto a reagir" às suas críticas à Sérvia, "seremos forçados a reagir".

Vucic attacks the Chair of UK's Foreign Affairs Committee @aliciakearns in his typical arrogant fashion.



"Don't worry, Mrs., we are already conducting an investigation against you."



Kearns has been vocal about the threat that Vucic poses to peace & stability in the Balkans. pic.twitter.com/pK59rvBUZz — Admirim (@admirim) July 6, 2023

Perante este comportamento, há quem questione a viabilidade de todo o projeto de integração sérvia, com o atual governo.

"Partindo do princípio de que, de alguma forma milagrosa, conseguimos trazer a Sérvia para a UE, com este tipo de regime, estamos praticamente a trazer outro cavalo de Troia russo para a UE, tal como aconteceu com [o primeiro-ministro húngaro Viktor] Orban", disse à CNN Majda Ruge, especialista em Balcãs do Conselho Europeu de Relações Externas.

"Sim, pode afetar o alargamento, mas não vai certamente neutralizar a influência russa na região - vai apenas importá-la para a UE".

O Kosovo e o Estado de direito

Os efeitos da abordagem indulgente do Ocidente em relação a Belgrado fazem-se sentir mais intensamente no Kosovo, que tem dependido do apoio ocidental desde que declarou a independência. Embora mais de 100 países reconheçam a sua soberania, a Sérvia não a reconhece, considerando-a antes um Estado separatista. As tentativas de normalização das relações entre os dois países - supervisionadas pelos EUA e pela UE - têm sido difíceis e, por vezes, violentas.

O ponto de inflamação mais violento ocorreu após as eleições para a Câmara Municipal dos quatro municípios do norte do Kosovo, em maio. Estas eleições decorrem frequentemente sem grande alarido: cerca de 90% da população desta região é de etnia sérvia e, por isso, em circunstâncias normais, elegem sérvios como seus presidentes de câmara.

Mas estas não foram circunstâncias normais. Em novembro, os presidentes de câmara do partido Lista Sérvia, apoiado por Belgrado, que domina os quatro municípios, demitiram-se em simultâneo. Foram seguidos por agentes da polícia de etnia sérvia, pessoal administrativo e juízes da região.

Confrontos em quatro municípios do norte do Kosovo: depois das eleições de maio, as tensões intensificaram-se em quatro municípios do norte do Kosovo, onde a maioria da população é de etnia servia. O Kosovo tem estado debaixo de grande pressão dos seus aliados do Ocidente para implementar os Acordos de Bruxelas, de 2013, e criar uma associação de municipalidades de maioria sérvia, o que daria a esta região uma maior autonomia.

As suas demissões desencadearam novas eleições, que deverão realizar-se em dezembro. O partido Lista Sérvia declarou que não participaria nas eleições, depois de os sérvios da região as terem boicotado, com o total apoio de Vucic. Mas, dadas as tensões, o Kosovo concordou em adiar as eleições para abril - uma decisão que foi elogiada pelo Quint, um grupo informal que inclui os EUA, o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália.

Como os sérvios do Kosovo não participaram, os candidatos de etnia albanesa concorreram sem contestação. Segundo as autoridades eleitorais, apenas cerca de 1.500 pessoas votaram nos quatro municípios, o que representa uma taxa de participação de apenas 3,5%. Alguns presidentes de câmara foram eleitos com pouco mais de 100 votos.

Mas se as eleições não foram de modo algum representativas, para o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, a questão passou a representar nada menos do que o próprio Estado de direito.

"Temos quatro presidentes de câmara cuja legitimidade é baixa. Mas, apesar disso, não há ninguém mais legítimo do que eles. Temos de ter um Estado de direito. Somos uma república democrática", disse Kurti à CNN em maio.

No entanto, a posição do primeiro-ministro tem sido criticada como sendo de linha dura e intransigente. Os seus aliados acusaram-no de ter forçado a entrada nos gabinetes dos presidentes da câmara a 26 de maio, quando muitos deles estavam cercados por manifestantes, contra instruções explícitas.

"Os Estados Unidos disseram a Kurti - e é aqui que ele é culpado - que não os instalasse nos edifícios municipais. E foi aqui que Kurti ignorou as orientações específicas", disse Edward Joseph, professor de política externa na Universidade Johns Hopkins, que trabalhou durante doze anos nos Balcãs, incluindo na NATO.

Um funcionário do governo de Pristina disse à CNN que não queriam "entregar" os edifícios oficiais do governo aos manifestantes. "Os presidentes de câmara entraram nos seus gabinetes... A Sérvia tinha instado os sérvios a boicotar as eleições. Agora queriam que ninguém entrasse nesses edifícios. Mas então a questão é: se os presidentes de câmara não devem entrar no edifício, quem é que deve?"

Embora Kurti possa ter tomado uma ação descoordenada, a resposta não foi inevitável. O pior da violência não aconteceu no dia em que os presidentes de câmara entraram nos seus gabinetes, mas três dias depois, na cidade de Zvecan - quando o presidente da câmara nem sequer estava no edifício.

A violência foi extrema. Dezenas de soldados de manutenção da paz da NATO ficaram feridos depois de terem sido atacados por sérvios. Alguns ferimentos foram graves: três soldados húngaros foram baleados; um deles teve a perna amputada.

Kurti disse à CNN que não se tratava de "manifestantes pacíficos", mas sim de uma "milícia fascista" conhecida por operar no norte do Kosovo, "que está a ser paga e ordenada por Belgrado".

O governo sérvio não respondeu a vários pedidos de comentário.

As forças de manutenção da paz da NATO entram em confronto com manifestantes sérvios do Kosovo em Zvecan, a 29 de maio de 2023. Foto AP

Outros concordam com Kurti. Kearns disse à CNN que as tropas britânicas estacionadas no Kosovo tinham encontrado "esconderijos de armas em igrejas e ambulâncias, escondidos pelas milícias sérvias no norte do Kosovo. Ouvimos falar de granadas à porta das pessoas que se recusam a apoiar as milícias sérvias".

Apesar disto, grande parte da resposta diplomática centrou-se nas acções de Kurti, pelas quais o Kosovo pagou um preço elevado. Desde as consequências das eleições, o Kosovo não foi convidado para exercícios militares conjuntos com os EUA, foi excluído de projectos europeus de infraestruturas e foi alvo de sanções que, segundo a Aliança Empresarial Kosovar, poderão custar à sua economia 500 milhões de euros até ao final deste ano.

Kearns criticou a reação "desequilibrada" do Ocidente, afirmando que esta ignorou a verdadeira causa dos problemas. "O início da crise foi a interferência estrangeira do governo sérvio nos assuntos internos do Kosovo, quando disse aos sérvios do Kosovo para não votarem nas eleições locais. Isso é interferência estrangeira", afirmou.

Kurti tentou proclamar a soberania do Kosovo contra as forças gémeas da interferência estrangeira e da violência organizada, ao que, segundo Mujanovic, os EUA e a UE responderam: "Não. Isso não é apropriado nestas circunstâncias".

"O Zelensky dos Balcãs"

Dada a dependência do Kosovo do apoio ocidental, há quem receie que a intransigência de Kurti esteja a frustrar os seus aliados e a enfraquecer o país. Alguns apelam a uma mudança total de rumo.

"Ele está a tentar ser o Zelensky dos Balcãs", disse à CNN Shqiprim Arifi, presidente da câmara da região de Presevo, no sul da Sérvia. "Está a usar retoricamente, e de forma populista, a argumentação do Estado de direito. Ele quer ser o Zelensky dos albaneses".

O vale de Presevo, na Sérvia, representa o reverso do norte do Kosovo. Enquanto o norte do Kosovo é povoado maioritariamente por sérvios num país de maioria albanesa, o vale de Presevo é povoado maioritariamente por albaneses num país de maioria sérvia.

A melhor maneira de melhorar a situação, segundo Arifi, é Kurti fazer o que os aliados ocidentais exigem: trabalhar para criar uma "Associação de Municípios Sérvios" (AMS) no norte do Kosovo.

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti. AP Photo/Olivier Matthys

Kurti tem sido acusado de impedir a implementação de municípios autónomos para os sérvios, conforme previsto nos Acordos de Bruxelas de 2013, que visam normalizar as relações entre os vizinhos dos Balcãs. Nos termos do acordo, a Sérvia poderia criar a AMS no norte do Kosovo, que funcionaria sob o sistema jurídico do Kosovo, sendo a polícia kosovar a única autoridade responsável pela aplicação da lei.

Passada uma década, estes municípios ainda não foram criados, o que deixa as disputas sobre o grau de autonomia dos sérvios do Kosovo a apodrecer.

Mas há dúvidas sobre se esta solução - que está agora a ser fortemente promovida pelos EUA e pela UE - irá aliviar as tensões.

"Acreditem em mim, não será a melhor solução", disse Dusan, um sérvio que vive no município de Leposavic, à CNN. "Talvez, nos primeiros meses, seja um alívio. Talvez: 'Oh, olha, finalmente conseguimos alguma coisa."

Seria um falso amanhecer. "Do ponto de vista económico, as nossas vidas não vão melhorar, mas sim piorar", disse, já que os residentes terão de começar a pagar os serviços e impostos atualmente cobertos pelo governo do Kosovo. A CNN não divulga o nome verdadeiro de Dusan, uma vez que este receia que os seus comentários possam afetar o seu modo de vida.

Há também receios de que a AMS possa trazer mais tensões geopolíticas.

"Não sabemos quais serão esses municípios", disse Kearns. "Será que os municípios locais serão responsáveis pela sua própria água, eletricidade e impostos? Ou será que vai ser uma nova República Srpska? A realidade é que acho que ninguém quer outra Republika Srpska".

A Republika Srpska, uma das duas entidades que compõem a Bósnia-Herzegovina, proclamou a independência em 1992 e foi formalmente reconhecida pelo Acordo de Dayton de 1995. Nos últimos meses, o seu Presidente, Milorad Dodik, pró-russo, tem tentado abrir caminho à sua secessão da Bósnia.

Milorad Dodik em Banja Luka na Bosnia e Herzegovina Abril 2022. Foto Gorana Jakovljevic Anadolu Agency via Getty Images

Em junho, os deputados da Republika Srpska votaram a favor da suspensão das decisões do Tribunal Constitucional da Bósnia, numa ação descrita por especialistas como "secessão legal" e uma grave violação dos Acordos de Dayton. Os EUA condenaram a medida, afirmando que ameaçava a soberania da Bósnia.

"As pessoas em Pristina e Kurti deixaram muito, muito claro que vêem nos municípios autónomos uma nova Republika Srpska. E não vêem nesse modelo uma solução para o Kosovo. Vêem uma nova versão, uma nova geração de crise para o Kosovo e, em última análise, para toda a região", disse Mujanovic.

O cavalo errado?

Ao longo dos últimos meses de tensão, os EUA e a UE têm reiterado continuamente o seu empenhamento na causa de trazer Vucic para o seu lado. Mas a Sérvia tem agido com crescente abandono, representando o que Kearns chamou "um fracasso da diplomacia de dissuasão".

Um episódio prejudicial ocorreu em Ohrid, na Macedónia do Norte, em março, quando, após meses de negociações mediadas pelos EUA e pela UE, a Sérvia e o Kosovo aceitaram finalmente um acordo bilateral destinado a normalizar as relações entre os dois países. Mas, apesar de ter sido anunciado como um avanço, Vucic abandonou as negociações sem ter assinado o documento, alegando, num discurso televisivo, que era incapaz de o fazer: "Tenho uma dor excruciante na minha mão direita... essa dor deverá continuar durante quatro anos".

Aleksandar Vucic. Foto AP

Outra situação ocorreu quando as autoridades sérvias detiveram três agentes da polícia do Kosovo, que alegadamente se encontravam "nas profundezas do território da Sérvia central" e se preparavam para cometer "um ato de terrorismo". Mas o Kosovo insistiu que os agentes tinham sido "raptados" dentro das fronteiras do Kosovo e que a Sérvia tinha cometido um "ato de agressão".

Os EUA e a UE foram lentos a reagir a este incidente. A KFOR, a força da NATO no Kosovo, emitiu uma declaração 48 horas depois de os oficiais terem sido dados como desaparecidos. Os EUA emitiram uma declaração três dias depois, alegando que as detenções tinham sido efectuadas com base em "acusações falsas".

Joseph disse à CNN que a versão sérvia dos acontecimentos era difícil de acreditar - e que a redação da declaração dos EUA sugeria que os seus oficiais provavelmente também não estavam a acreditar. "Se os Estados Unidos não tinham verdadeiramente a certeza de que a polícia do Kosovo estava na Sérvia, então porquê usar um termo tão categórico [como "espúrio"], que impede o alcance e o julgamento do tribunal sérvio?"

E, no entanto, a Sérvia não foi punida pelas detenções. A libertação dos oficiais foi assegurada duas semanas depois - não por aliados ocidentais, mas por Viktor Oban.

Depois destes episódios, Joseph disse à CNN que a abordagem "qual é o mal?" do regime de Vucic pode estar a começar a ceder.

"A questão aqui é: Quem na administração norte-americana de Joe Biden ainda acredita que Vucic é esse parceiro?", disse, apontando a recente sanção de Aleksandar Vulin, diretor dos serviços secretos da Sérvia, como prova de que a administração Biden "já não está cativa do medo e da ilusão sobre Vucic".

Mas não é claro se isso se traduz numa mudança de política.

Entretanto, Vucic subiu a parada. Em resposta à sanção de Vulin, Vucic proibiu as exportações de armas da Sérvia durante 30 dias, alegando que "tudo deve ser preparado em caso de agressão contra a República da Sérvia".

"Basicamente, está a dizer 'vamos entrar em conflito, temos de parar todas as exportações de armas agora mesmo, porque precisamos delas para a nossa segurança nacional'. Está literalmente a ameaçar com a guerra. Nunca o tinha visto tão explícito", disse Ruge, do ECFR.

E a mensagem do presidente foi adoptada por alguns cidadãos sérvios. No mês passado, num jogo de futebol do Estrela Vermelha de Belgrado, os adeptos sérvios nacionalistas ergueram uma faixa onde se lia "Quando o exército regressar ao Kosovo". Segundo os média locais, Vucic assistiu ao jogo.

"A situação mostra claramente quem continua a ser o valentão dos Balcãs", disse Meliza Haradinaj, antiga ministra dos Negócios Estrangeiros do Kosovo, à CNN. "O tempo provará que este 'investimento' para apaziguar a Sérvia será em vão".