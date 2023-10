Acordo para evitar paralisação do governo dos EUA trava apoios à Ucrânia. UE promete aumentar ajuda militar

O Presidente Joe Biden apelou aos republicanos para que cumpram a sua palavra sobre o apoio à Ucrânia, durante o seu discurso neste domingo na Casa Branca, depois de ter assinado uma proposta de lei de curto prazo que evitou o encerramento do governo federal dos EUA, mas que não incluía novas ajudas ao país invadido pela Rússia.

"Não há financiamento para a Ucrânia neste acordo", disse Biden, reiterando que, "apesar disso", não acreditou "que pudéssemos deixar milhões de americanos passarem pela dor de uma paralisação do governo".

O presidente disse que responsabilizaria os republicanos pelos sinais que deram anteriormente de apoio à Ucrânia.

I just signed a law to keep the government open for 47 days. There’s plenty of time to pass Government funding bills for the next fiscal year, and I strongly urge Congress to get to work right away.



The American people expect their government to work.



Let’s make sure it does. pic.twitter.com/ffjwUIPWIt