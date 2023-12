“Agora é um submarino”, foi mesmo “destruído”. Serviços secretos britânicos desfazem o mistério do navio de guerra russo atacado pela Ucrânia

Dois dias depois, está desfeito o mistério do navio de desembarque Novocherkassk: a "Rússia enganou-se" e "claramente foi destruído na totalidade”. A garantia foi dada pelo ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, tendo por base o último relatório dos serviços secretos britânicos.

“A Rússia enganou-se quando afirmou que o navio de guerra de Putin, o Novocherkassk, estava apenas ‘danificado’ – claramente foi destruído na totalidade”, pode ler-se na publicação na rede-social X.

Russia misled when it claimed Putin’s warship Novocherkassk was merely 'damaged' - it has clearly been completely destroyed!



It's crucial that in 2024 the civilised world continues to back Ukraine in this epoch defining battle currently playing out in Europe.

