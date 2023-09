Almirante Sokolov volta a aparecer em público e até puxa dos galões da frota do Mar Negro

Ucrânia diz que matou o almirante Viktor Sokolov, comandante da frota russa do Mar Negro. No total morreram 34 oficiais no ataque

Almirante Sokolov morreu ou não no ataque da Ucrânia? As imagens que colocam em causa o sucesso da operação na Crimeia

A Rússia parece empenhada em garantir que o comandante da frota do Mar Negro está mesmo vivo, depois de a Ucrânia ter reivindicado a morte de Viktor Sokolov durante o ataque a Sebastopol, na península da Crimeia.

Depois de ter partilhado um vídeo em que o almirante é visto numa câmara remota numa reunião do Ministério da Defesa presidida pelo próprio ministro, o próprio Ministério da Defesa divulgou novas imagens do comandante, desta vez com direito a entrevista.

Viktor Sokolov garantiu que "a frota do Mar Negro está a cumprir as tarefas atribuídas pelo comando com confiança e sucesso", em declarações à margem da entrega de uma entrega de prémios relacionada com aquela frota, desconhecendo-se se a cerimónia ocorreu após o ataque ucraniano.

"As forças terrestres, submarinas, a aviação naval e as tropas da linha da frente [estão a cumprir as tarefas]", acrescentou o responsável, em declarações transmitidas pela televisão Zvezda, que pertence ao Ministério da Defesa da Rússia.

Russia Navy's Black Sea Fleet Commander Admiral Viktor Nikolayevich Sokolov looks pretty much alive after Ukrainian claims that he was killed.



“Russian Navy’s Black Sea Fleet is fulfilling the tasks set by the command confidently and successfully,” he said. pic.twitter.com/fy6rcxBCMh — Clash Report (@clashreport) September 27, 2023

De resto, essa entrega de prémios serviu para destacar uma unidade da frota comandada pelo almirante, a 810.ª brigada, à qual foi atribuída a distinção de Ordem de Ushakov, já depois de aquele grupo ter recebido a Ordem de Zhukov. "Esta é, provavelmente, a primeira unidade marítima da história da marinha a receber a Ordem de Ushakov", acrescentou o responsável.

A Ordem de Ushakov é considerada uma das mais altas distinções da marinha russa, tendo sido criada em 1944, em plena União Soviética, homenageando o almirante Fiodor Ushakov, um dos mais ilustres membros da marinha russa, e que foi canonizado pela Igreja Ortodoxa pelos seus feitos no século XVIII.

Apesar de não ter sido possível confirmar quando foram feitas as imagens, as agências russas estão a dar conta destas declarações, garantindo que a reunião em que Viktor Sokolov apareceu de forma remota decorreu a 26 de setembro.

Tudo isto depois de as forças especiais da Ucrânia terem garantido que o almirante era uma das 34 vítimas mortais do ataque à Crimeia. Depois da divulgação das primeiras imagens os responsáveis ucranianos disseram que iam voltar a verificar a informação, não tendo acrescentando mais até ao momento.

Já o Kremlin optou por não comentar o assunto, com o porta-voz da presidência russa a limitar-se a dizer que esse era tema era da esfera do Ministério da Defesa.