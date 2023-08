Análise: Ausência de cimeira dos BRICS diz muito sobre a perda dos horizontes de Putin

Em tempos, o Presidente russo, Vladimir Putin, era o homem que era preciso ver: nas semanas que antecederam a invasão total da Ucrânia pela Rússia, os líderes mundiais deslocaram-se alternadamente a Moscovo para instar o líder do Kremlin a recuar e a cancelar quaisquer planos de ataque.

Esses esforços falharam. Mas o homem que pôs em marcha uma guerra catastrófica vê agora as suas opções de viagens extremamente limitadas.

Isso pode parecer uma questão insignificante para um homem que governa um país que tem onze fusos horários. Afinal, Putin tem uma porta aberta para Pequim, e os líderes amigos do Kremlin na Ásia Central e no Irão estenderam o tapete de boas-vindas desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

E, claro, terá sempre Minsk: o homem forte bielorrusso, Alexander Lukashenko, que forneceu à Rússia uma plataforma de lançamento para a invasão, também foi anfitrião de Putin.

Mas Putin estará notoriamente ausente de um importante fórum mundial esta semana, a cimeira dos BRICS em Joanesburgo. A sua ausência diz muito sobre o isolamento da Rússia - e sobre os horizontes cada vez mais reduzidos de Putin.

Os líderes dos outros membros do bloco económico BRICS - o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, o líder chinês, Xi Jinping, o Presidente brasileiro, Luiz Lula da Silva, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, - são todos esperados.

Até que, no mês passado, o gabinete de Ramaphosa disse que Putin não iria participar “por acordo mútuo”. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, está a substituí-lo, embora os meios de comunicação social estatais russos tenham dito que Putin irá comparecer através de uma ligação vídeo.

Será que é realmente importante se Putin telefonar? Participar numa reunião internacional de conversação pode ser uma forma conveniente de agir como um ator na cena mundial, mas Putin está a perder mais do que outra fotografia de grupo.

Putin é um acérrimo defensor daquilo a que chama uma “ordem mundial multipolar”, promovendo estruturas como os BRICS como contrapeso às instituições lideradas pelos EUA e pelo Ocidente, que condenaram duramente a Rússia pela sua guerra na Ucrânia.

E, embora as ações da Rússia possam ter provocado uma condenação generalizada por parte do Ocidente, o país continua envolvido numa campanha de influência e apoio internacional, em especial no Sul do mundo.

Reforçar esse apoio, tendo como pano de fundo a guerra contra a Ucrânia, foi um dos principais objetivos da recente cimeira Rússia-África, realizada por Putin em São Petersburgo. A participação dos líderes africanos pode ter desapontado o Kremlin - menos de metade dos chefes de Estado que participaram numa conferência semelhante em 2019 apareceram no evento do mês passado - mas a política externa russa continua a contar com o apoio diplomático e político de países de África, América Latina e Ásia.

Então, porque é que Putin perderia outra oportunidade para promover a sua visão? Bem, para começar, há a questão não negligenciável de um mandado do Tribunal Penal Internacional.

Em março, o TPI emitiu um mandado contra Putin e outro funcionário russo por um alegado esquema de deportação de crianças ucranianas para a Rússia. O mandado do TPI colocou a África do Sul numa situação difícil: como signatária do tratado que rege o tribunal de Haia, a África do Sul é obrigada a prender os indivíduos acusados pelo TPI.

É pensamento mágico pensar que Putin poderia ter sido detido na pista de aterragem de Joanesburgo. Afinal, o então Presidente do Sudão, Omar al-Bashir - que estava e continua a estar sob acusação de crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados com o genocídio no Darfur - conseguiu esquivar-se a tal destino durante uma visita à África do Sul em 2015, saindo do país enquanto um tribunal analisava um pedido do TPI para o prender.

O Kremlin, como é óbvio, não gosta de qualquer insinuação de que Putin se está a esquivar à cimeira dos BRICS por causa de um mandado do TPI.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou as afirmações feitas por Ramaphosa num depoimento confidencial de que a Rússia veria a detenção de Putin como uma “declaração de guerra”.

E o próprio Putin disse aos jornalistas, a 29 de julho, que não achava que a sua presença nos BRICS fosse “mais importante do que a minha presença na Rússia agora”, segundo a agência noticiosa estatal TASS.

Independentemente do motivo, a perspetiva de uma não comparência de Putin na cimeira não é boa para Moscovo. Mas a Rússia está a avançar com uma campanha de relações públicas que a apresenta como uma potência anticolonial que apoia uma ordem mundial mais justa e equitativa.

Numa entrevista recentemente publicada, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Lavrov, expôs os principais pontos de discussão.

“Concordo certamente que o conceito de dominação ocidental promovido pelos Estados Unidos e pelos seus países subordinados não permite o desenvolvimento harmonioso de toda a humanidade”, afirmou.

“Pelo contrário, temos de lidar com a luta incessante da minoria ocidental pela expansão militar, política, financeira e económica. Os seus slogans mudam: promovem a globalização, depois a ocidentalização, a americanização, a universalização, a liberalização, etc. Mas a essência permanece a mesma - esforçam-se por subordinar todos os atores independentes e forçá-los a jogar segundo as regras que são benéficas para o Ocidente.”

Os EUA e os seus aliados, continuou Lavrov, “estão a tentar abrandar a evolução natural das relações internacionais e a formação de um sistema multipolar, ou mesmo inverter o processo. Não se opõem à utilização de métodos inadequados e ilegais, incluindo o recurso à força ou a sanções unilaterais (não aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU), à informação e à guerra psicológica, etc., para que o mundo se adapte às suas necessidades”.

A ironia aqui é muito grande. Afinal de contas, a Rússia está a travar uma guerra contra a Ucrânia que Putin justificou em termos fortemente imperiais.

E o fim do mundo unipolar, na perspetiva de Putin, parece significar que a Rússia pode continuar a ocupar a Ucrânia, sem restrições das normas internacionais, sob a falsa bandeira da libertação.