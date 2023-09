Ataque russo a Konstiantynivka faz pelo menos 17 mortos e mais de 30 feridos

Um ataque russo à cidade de Konstiantynivka, na região de Donetsk, fez pelo menos 17 mortos e mais de 30 feridos, anunciaram as autoridades ucranianas

Nas redes sociais, o presidente Volodymyr Zelensky condenou o ataque.

"Terroristas russos atacaram um mercado, lojas e uma farmácia, matando pessoas inocentes. O número de vítimas pode aumentar ainda mais. Qualquer pessoa no mundo que tenha negócios com algo russo simplesmente ignora esta realidade. Maldade hedionda. Maldade descarada. Desumanidade absoluta", escreveu Zelensky no X.

“Os paramédicos e os médicos da polícia estão a prestar cuidados médicos aos feridos. As equipas de emergência extinguiram rapidamente o incêndio de 300 metros quadrados. Cerca de 30 estabelecimentos comerciais ficaram danificados”, escreveu o ministro do Interior Ihor Klymenko no Telegram.

De acordo com relatos do testemunhas, citados pela CNN Internacional, o ataque terá sido levado a cabo com recurso a um míssil S-300.

A cidade de Konstiantynivka fica perto de Bakhmut, palco dos mais intensos combates da invasão russa à Ucrânia. O ataque a esta cidade da região de Donetsk é um dos mais mortíferos dos últimos meses.