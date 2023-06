Autoridades ucranianas reivindicam reconquista de quarta aldeia de Donetsk

A Ucrânia reivindicou esta segunda-feira a reconquista da quarta aldeia no leste da região de Donetsk desde que lançou uma contraofensiva em três setores da linha da frente, anunciaram militares ucranianos.

A vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, disse na rede social Telegram que a bandeira da Ucrânia voltou a ser hasteada na vila de Storozhov.

Este anúncio surge um dia depois de as autoridades ucranianas terem avançado com a reconquista de três outras aldeias a sul da cidade de Velika Novosilke, na região leste de Donetsk.

Trata-se da primeira libertação de territórios ocupados desde o início da ofensiva ucraniana, há uma semana, e acontece um dia depois de o Presidente Volodymyr Zelensky ter admitido, pela primeira vez, que a contraofensiva está em curso.

No sábado, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu a existência de "ações contraofensivas" do seu exército na frente de batalha sem, no entanto, esclarecer se se trata do grande ataque preparado por Kiev há vários meses.

"Ações contraofensivas e defensivas estão a ter lugar na Ucrânia, e não falarei com mais pormenores", declarou o Presidente ucraniano numa conferência de imprensa, citado pela agência France-Presse (AFP).