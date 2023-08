Bandeira de Portugal trocada por bandeira da Rússia durante a madrugada em rotunda de Elvas

Despesas militares da Rússia representaram mais de um terço do orçamento do Estado no primeiro semestre

Durante a madrugada desta sexta-feira, a bandeira nacional que estava hasteada na rotunda do Aqueduto da Amoreira, em Elvas, foi furtada e trocada por uma bandeira da Rússia.

A denúncia chegou à redação da CNN Portugal através de um leitor e confirmada pelo Jornal Linhas de Elvas, que noticia que ainda não se sabe qual foi a motivação nem quem são os autores do crime.

Outra bandeira da República Portuguesa foi novamente hasteada pouco depois das 8:15 por trabalhadores do município

Além do crime de furto, os responsáveis podem ainda ter de responder pelo crime de "ultraje de símbolos nacionais e regionais", de com o acordo Artigo 332.º do Código Penal: “Quem publicamente, por palavras, gestos ou divulgação de escrito, ou por outro meio de comunicação com o público, ultrajar a República, a bandeira ou o hino nacionais, as armas ou emblemas da soberania portuguesa, ou faltar ao respeito que lhes é devido, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias”.

Há 527 dias, a 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia, naquilo que o presidente Vladimir Putin classificou como uma "operação militar especial".