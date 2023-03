A China acaba de acolher um importante aliado autocrático do presidente russo, Vladimir Putin, para uma visita de Estado no meio de avisos dos Estados Unidos de que Pequim pode estar a considerar ajudar Moscovo no seu ataque à Ucrânia.

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, chegou a Pequim nesta terça-feira, onde vai permanecer até quinta-feira, a convite do líder chinês Xi Jinping.

A sua viagem surge após os dois líderes concordarem em reforçar os laços dos seus países para uma "parceria estratégica globa" durante uma reunião de setembro à margem da cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai, no Uzbequistão, à qual Putin também assistiu.

A visita de Lukashenko - que permitiu que as tropas russas utilizassem a Bielorrússia para encenar a sua incursão inicial na Ucrânia no ano passado - ocorre no momento em que as tensões entre os EUA e a China se intensificaram nas últimas semanas, devido às preocupações de Washington quanto ao facto de Pequim poder estar a considerar o envio de ajuda militar à Rússia.

Pequim rejeitou as alegações, com o seu Ministério dos Negócios Estrangeiros a dizer na segunda-feira que a China estava "a promover ativamente conversações de paz e a resolução política da crise", enquanto os EUA estavam "a despejar armas letais no campo de batalha na Ucrânia".

E apesar da sua parceria "sem limites" com a Rússia, a China considera ser uma parte neutra no conflito da Ucrânia.

Na sexta-feira, Pequim divulgou uma posição de 12 pontos sobre a "solução política" para a guerra, num documento que apelava a conversações de paz para pôr fim ao conflito que dura há um ano. A sua divulgação, contudo, foi criticada pelos líderes ocidentais, que acusaram a China de ter já tomado o partido da Rússia.

Xi ainda não falou com o presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, desde o início da invasão, embora tenha falado com Putin em várias ocasiões, incluindo pessoalmente durante a cimeira da SCO.

Em entrevista à agência noticiosa estatal chinesa Xinhua, divulgada antes da sua visita a Pequim, Lukashenko é citado como tendo dito que a proposta de paz da China era uma prova da política externa pacífica da China e um passo novo e original que teria um grande impacto.

Embora se espere que os crescentes laços económicos entre a China e a Bielorrússia sejam uma componente fundamental das conversações desta semana, a guerra na Ucrânia irá pairar sobre as discussões.

A Bielorússia foi alvo de sanções severas por parte dos EUA e dos seus aliados em resposta à agressão de Moscovo depois de Lukashenko ter permitido que as tropas russas invadissem a Ucrânia através da fronteira de 1.000 quilómetros com a Ucrânia, a norte de Kiev.

A Bielorrússia já tinha relações tensas com as potências ocidentais, com a União Europeia a não reconhecer os resultados da vitória de Lukashenko nas eleições de 2020 - que gerou protestos pró-democracia em massa no país e foi seguido por uma repressão brutal do governo.

Temeu-se durante o conflito na Ucrânia que a Bielorrússia fosse novamente usada como base de lançamento para outra ofensiva russa, ou que as próprias tropas de Lukashenko se juntassem à guerra. Antes de visitar Moscovo no início de fevereiro, Lukashenko afirmou que "de modo algum" o seu país enviaria tropas para a Ucrânia, a menos que fosse atacado.

O pano de fundo dos laços danificados da Bielorrússia com o Ocidente - e um interesse em diversificar uma economia dependente da Rússia - pode fazer com que Lukashenko se concentre no reforço dos laços económicos com a China durante esta visita.

A Bielorrússia foi um dos primeiros parceiros da iniciativa de desenvolvimento do Cinturão e Rotas da China, lançada há uma década, e o comércio entre os dois no ano passado aumentou 33% em relação a 2021, ultrapassando os 5 mil milhões de dólares, de acordo com a Xinhua.

Num apelo entre o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, e o seu homólogo bielorrusso, Sergei Aleinik, na sexta-feira, Qin prometeu que a China "apoiaria a Bielorrússia nos seus esforços para salvaguardar a estabilidade e o desenvolvimento nacionais", e "opor-se-ia à interferência externa nos assuntos internos da Bielorrússia e às sanções unilaterais ilegais contra o país", de acordo com um comunicado do ministério de Pequim.

Na segunda-feira, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou, num briefing regular, que a visita de Lukashenko seria "uma oportunidade para prosseguir os progressos na cooperação entre os dois países".

