Cidade de Zelensky alvo de "ataque maciço" da Rússia. Há seis mortos e vários feridos

“Corri para a porta, mas estava muito quente… o fumo era intenso.” Olha Chernousova foi uma das milhares de pessoas que acordaram debaixo de um “ataque maciço de mísseis” em Kryvyi Rih, cidade-natal do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

O ataque destruiu várias infraestruturas civis, incluindo um bloco de apartamentos de cinco andares, onde seis pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. É precisamente ali que as autoridades continuam à procura de sobreviventes, temendo-se que existam vítimas debaixo dos escombros.

Foi a explosão que acordou Olha Chernousova, que vivia naquele bloco de apartamentos. A mulher contou à agência Reuters que teve de esperar algum tempo por ajuda. “Pensei que teria de saltar para uma árvore para fugir das chamas”, explicou. Mas os bombeiros chegaram e conseguiram salvá-la.

Já na rua, um cenário de catástrofe: vidros e tijolos por todo o lado, bem como vários carros destruídos. Um vídeo partilhado nas redes sociais, e que também foi publicado pelo conselheiro do Ministério dos Assuntos Internos da Ucrânia, mostra o impacto dos bombardeamentos num dos apartamentos atingidos.

A resident of the building in Kryvyi Rih hit by a Russian rocket showed the aftermath in her apartment.



📹: snezhkabyuvol/Instagram pic.twitter.com/RJpKL4DVKS