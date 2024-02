Como a Ucrânia ganhou vantagem sobre a Rússia na batalha pelo Mar Negro

Os ucranianos têm tido poucos motivos para celebrar o segundo aniversário da invasão russa, mas os sucessos contínuos no Mar Negro são um ponto positivo surpreendente.

Esta quarta-feira os Serviços de Defesa da Ucrânia anunciaram que tinham atacado e destruído um grande navio de desembarque da frota russa do Mar Negro - o Caesar Kunikov - com drones marítimos ao largo da costa da Crimeia. A Rússia não fez qualquer comentário oficial sobre a alegação da Ucrânia.

A Ucrânia praticamente não tem marinha própria, mas a inovação tecnológica, a audácia e a incompetência russa deram-lhe vantagem em grande parte do Mar Negro. Atualmente, já destruiu ou desativou mais de 20 navios russos na região, um terço da frota russa do Mar Negro.

Isso já assegurou um corredor marítimo que permite à Ucrânia exportar grande parte dos seus cereais e outros produtos a partir de portos como o de Odessa - uma vantagem económica numa altura em que a economia tem sido abalada pelo conflito.

No meio de um inverno sombrio nas linhas da frente nas regiões de Donetsk e Kharkiv, o presidente Volodymyr Zelensky pôde pelo menos dizer, numa entrevista, que "a Rússia perdeu muitos navios e, no Mar Negro, conseguimos construir um corredor de cereais, pelo que esta parte pragmática da operação, com efeitos na economia, foi conduzida de forma positiva".

Antes da invasão russa a agricultura ucraniana representava cerca de 11% do PIB do país. Era também uma fonte essencial de receitas de exportação (cerca de 40% do total), que sustentava as explorações agrícolas ucranianas e influenciava os preços dos cereais a nível mundial. Quase todos os produtos eram transportados através do Mar Negro.

Em julho do ano passado, a Rússia abandonou a iniciativa para o Mar Negro, negociada pelas Nações Unidas, que permitia à Ucrânia transportar em segurança 31,5 milhões de toneladas de cereais e outros produtos alimentares dos seus portos para os mercados mundiais. O acordo tinha durado pouco menos de um ano.

Em vez de ceder, os ucranianos declararam um "Corredor Humanitário do Mar Negro" unilateral para a navegação mercante e intensificaram a utilização de drones marítimos e ataques com mísseis contra a frota russa do Mar Negro. O corredor abraça a costa ucraniana antes de chegar às águas de dois Estados da NATO, a Roménia e a Bulgária.

O resultado: A Ucrânia movimentou 22,6 milhões de toneladas de carga através do corredor em apenas sete meses, de acordo com as autoridades ucranianas e norte-americanas. Mais de 700 navios utilizaram a passagem para o Bósforo e para os mercados mundiais.

Só em janeiro, de acordo com o Ministério da Economia da Ucrânia, foram transportados por via marítima exportações ucranianas no valor de 1,7 mil milhões de euros (de um total de 3,1 mil milhões de euros). Alguns navios compensaram o risco subscrevendo um seguro através de um esquema chamado UNITY, criado pelo governo ucraniano em conjunto com um grupo de companhias de seguros.

Quando a iniciativa para o Mar Negro entrou em colapso, a Rússia lançou ataques com drones e mísseis contra infraestruturas portuárias e de armazenamento e ameaçou (mas não o fez) afundar navios que transportavam carga de e para a Ucrânia.

Mas o exército ucraniano levou a batalha até à Rússia. Um terço da frota do Mar Negro foi desativada ou destruída, e os navios restantes raramente se aventuram na metade ocidental do mar. Em agosto, a Rússia retirou parte da frota do Mar Negro do seu quartel-general em Sebastopol para portos relativamente mais seguros na costa russa. Tem também utilizado redes e barcaças afundadas para tentar defender-se dos drones marítimos.

Zelensky afirmou, durante a sua visita a Washington D. C., em dezembro, que "a Rússia está a esconder os restos da sua frota naval em baías remotas".

Dados de 7 de fevereiro de 2024 às 15h00 ET



Observações: "Reclamado" significa que o Instituto para o Estudo da Guerra recebeu informações fiáveis e verificáveis de forma independente que demonstram o controlo ou os avanços russos nessas áreas. Os avanços russos são áreas onde as forças russas operaram ou lançaram ataques, mas não as controlam. As áreas "reivindicadas" são aquelas em que as fontes afirmaram estar a ocorrer controlo ou contraofensivas, mas o ISW não pode corroborar nem demonstrar que são falsas.



Fontes: Instituto para o Estudo da Guerra com o Projeto de Ameaças Críticas da AEI; LandScan HD para a Ucrânia, Laboratório Nacional de Oak Ridge



Gráficos: Lou Robinson e Renée Rigdon, CNN

Na quarta-feira, o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, disse à CNN que os navios russos são agora "forçados a permanecer maioritariamente na parte oriental do Mar Negro, no ponto de base de Novorossiysk, e apelam também a Sochi para dispersar os navios. E a utilização de transportadores de mísseis de cruzeiro que podem atacar o território da Ucrânia é difícil porque a logística é deixada na Crimeia, na principal base naval de Sebastopol".

Pletenchuk acrescentou que, quando a Rússia iniciou a sua invasão, tinha 13 navios de desembarque no Mar Negro. Atualmente, apenas cinco estão operacionais.

Tanto o ataque de quarta-feira como o anterior - contra um navio de mísseis russo, o Ivanovets, ao largo da costa da Crimeia, no final do mês passado - foram levados a cabo por aquilo a que os ucranianos chamam MAGURA (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus), que também é o nome de uma deusa do mar.

Uma das máquinas de guerra mais recentes, o MAGURA-5 é em parte financiado por uma iniciativa privada e utilizada por uma unidade dos Serviços Secretos da Defesa, o Grupo 13, que a CNN descreveu no início deste mês.

Drones, mísseis e sabotagem

A Ucrânia foi pioneira no desenvolvimento e instalação de uma série de drones marítimos, utilizando-os para atacar navios russos no mar e quando atracados em portos da Crimeia e da Rússia. Tanto os Serviços Secretos da Defesa como o Serviço de Segurança, o SBU, têm prosseguido o seu desenvolvimento.

Um dos principais navios de desembarque da frota do Mar Negro, o Olenogorsky Gornyak, foi danificado por um drone marítimo no seu porto de origem, Novorossiysk, em agosto, dias depois do colapso da Iniciativa do Grão do Mar Negro.

Novorossiysk, perto da cidade russa de Krasnodar, é o maior porto da Rússia em volume de carga movimentada e é uma base para a Frota Russa do Mar Negro. Um comentador militar russo observou que "é altura de perceber que o inimigo tem um 'braço longo' e pode chegar muito longe com ele".

Um navio químico e petroleiro russo - o SIG - foi danificado dias depois por um drone marítimo no Estreito de Kerch.

A velocidade com que os ucranianos desenvolveram a sua frota de drones marítimos tem sido impressionante. O MAGURA-5 tem cerca de cinco metros de comprimento e um alcance de cerca de 450 milhas náuticas, segundo o fabricante. É pouco visível acima da linha de água e tem uma carga útil de 320 quilogramas, o suficiente para causar sérios danos à maioria dos navios.

É também manobrável, pelo que foi capaz de escapar às armas defensivas AK-630M do Ivanovets.

Talvez por isso vários bloggers militares russos criticaram a marinha por não fazer mais para contrariar a ameaça. Após o ataque de quarta-feira, um deles, Rybar, afirmou que "a Frota do Mar Negro é incompetente e incapaz de repelir os ataques das formações ucranianas".

A Ucrânia também utilizou mísseis de longo alcance fornecidos por Reino Unido e França para atingir navios russos no porto da Crimeia, bem como para infligir danos consideráveis no quartel-general da frota do Mar Negro em Sevastopol, em setembro passado, um golpe humilhante.

A sabotagem e os ataques com mísseis contra radares russos e outras instalações na Crimeia também ajudaram a reduzir a capacidade dos russos de projetar poder no Mar Negro. O mesmo aconteceu com as operações especiais contra as plataformas de perfuração ocupadas pelos russos e a expulsão das forças russas da Ilha das Serpentes em 2022.

Em janeiro, os ucranianos afirmaram que uma unidade de operações especiais tinha destruído uma estação de radar russa Neva-B (que deteta a navegação de superfície) numa plataforma ao largo da costa da Crimeia. O grupo aproximou-se da plataforma por mar e colocou explosivos que foram depois detonados.

No entanto, continuam a existir riscos para a navegação comercial que utiliza a parte ocidental do Mar Negro. Têm sido frequentes os ataques de drones e mísseis russos contra Odessa, o maior porto. O último ocorreu esta semana.

"A prioridade do inimigo foi, mais uma vez, a cintura costeira de infraestruturas e instalações agrícolas", afirmou o Comando Sul da Ucrânia.

Existe também o risco de minas. Pelo menos um navio foi danificado por uma mina flutuante de origem desconhecida ao largo da costa da Roménia no final do ano passado. Mas a grande maioria dos navios tem viajado em segurança de e para Odessa e outros portos ucranianos. A Turquia ofereceu-se para ajudar na desminagem.

É pouco provável que a Rússia consiga voltar a equilibrar a balança no Mar Negro a seu favor. Um tratado internacional assinado em 1936 - a Convenção de Montreux - proíbe qualquer país que esteja em guerra de fazer passar os seus navios pelo Bósforo. Isto significa que Moscovo não pode reforçar a sua frota, agora reduzida, com outras forças navais.

Desde o início da invasão russa, os drones aéreos têm sido uma parte vital do arsenal de cada lado - para vigilância, informações e ataques. Nos últimos seis meses, os ucranianos utilizaram o equivalente marítimo para inverter o equilíbrio de poder no mar - e reavivaram uma linha de vida económica no processo.