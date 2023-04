O Comité de Investigação da Rússia confirmou esta segunda-feira a detenção de Darya Trepova pelo assassinato de Vladlen Tatarsky, blogger russo pró-guerra.

A mulher de 26 anos é descrita pela imprensa internacional como crítica da invasão da Rússia e já tinha sido detida por protestos contra a guerra.

Assim que se deu a explosão, Trepova passou a constar na lista de principais suspeitos da morte do blogger, que aconteceu este domingo após uma explosão num café em São Petersburgo e que causou ainda 15 feridos.

Segundo a NEXTA, os meios de comunicação russos partilharam ainda no domingo um vídeo de uma mulher a ser detida e retirada do apartamento de Darya Trepova, acreditando-se que se trata da mãe ou da irmã da mesma.

Russian media published a video of a woman being taken out of the apartment of Darya Trepova, a suspect in the murder of propagandist Tatarsky. The face is hidden behind a mask, so it is impossible to recognize, but according to media reports, it could be Darya Trepova's mother… pic.twitter.com/xLL8KtsyDb