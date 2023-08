Despesas militares da Rússia representaram mais de um terço do orçamento do Estado no primeiro semestre

As despesas militares da Rússia representaram mais de um terço do orçamento do Estado do país no primeiro semestre, de acordo com um documento governamental analisado pela Reuters.

Segundo a agência, nos primeiros seis meses do ano, os gastos com o setor da Defesa representaram 37,3% do dinheiro público gasto, o que corresponde a cerca de 54,1 mil milhões de euros dos 145 mil milhões aplicados no total.

Estes números divergem bastante das previsões do governo russo para 2023. Para o total do ano, o Kremlin previa gastar cerca de 48 mil milhões de euros, que é menos do que o gasto do primeiro semestre.

A percentagem dos gastos com o setor da Defesa também foi largamente superada, uma vez que as previsões do governo apontavam para um gasto de apenas 17,1% do orçamento do Estado na defesa nacional.

A Reuters calcula ainda que o governo russo já despendeu na Defesa, nos primeiros seis meses, 19,2% de todo o orçamento do Estado previsto para 2023.