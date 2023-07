“Digam olá a todos” os soldados mortos. O estranho comentário de Putin

Vladimir Putin esteve reunido com o governador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, russos, mas o detalhe mais relevante foi um dos comentários do presidente russo.

Detalhes e fotos da reunião foram partilhados no site do Kremlin, mas o que saltou à vista foi mesmo a transcrição do evento – que entretanto já não está disponível -, como realça a Sky News e onde se podia ler:

Igor Kobzev: “Temos 192 cidadãos em Irkutsk que receberam honras de estado – ordens ou medalhas. Destes, o mais novo é o soldado Eduard Dyakonov, que morreu em Mariupol em março do ano passado. Cobriu uma granada com o próprio corpo para salvar os seus companheiros".

"Isto é muito valorizado por nós, para nós todos eles são heróis. Estão na nossa memória e nos nossos corações”, culminou o governador regional de Irkutsk.

Depois, de acordo com a transcrição do Kremlin, Vladimir Putin respondeu: “Digam olá a todos eles”.