A guerra decorre na Ucrânia, mas no início desta semana foram as principais cidades russas a ficar em sobressalto. Tudo por causa de uma operação pouco comum que terá sido realizada pelas forças ucranianas, que decidiram lançar drones contra vários alvos em solo russo, entre os quais estaria uma infraestrutura de gás natural da empresa estatal Gazprom, em Moscovo.

A confirmar-se, seria um ataque a centenas de quilómetros da fronteira ucraniana, e que terá feito parte de uma série de lançamentos de drones por parte de Kiev, que acabaram por atingir quatro regiões da Rússia.

Foi o governador da região de Moscovo que denunciou a existência de um ataque com drone na vila de Gubastovo. Andrei Vorobyov acrescentou que o alvo era, aparentemente, um “local de infraestrutura civil”.

Esse alvo seria a estação de compressão de gás natural que fica nos subúrbios de Moscovo, a cerca de 50 quilómetros do Kremlin, mas o aparelho foi abatido.

Do local já surgiram as primeiras imagens, que indicam tratar-se de um drone UJ-22, de fabrico ucraniano, sendo uma aeronave que pode, segundo a empresa que a produz, viajar cerca de 800 quilómetros.

Até ao momento, Kiev não reconheceu qualquer responsabilidade na situação, ainda que o conselheiro do Ministério do Interior tenha deixado uma pista: "Em breve Putin poderá ficar com medo de aparecer em público, uma vez que os drones podem alcançar grandes distâncias", escreveu Anton Gerashchenko, que mais tarde também partilhou uma mensagem que dava conta de um "dia ativo na Rússia".

Russian media report that an unknown drone was shot down near a Gazprom object in Moscow region.



It is more than 500 km away from Russian border with Ukraine. Soon Putin might get very afraid to show himself in public as drones can reach far distances. pic.twitter.com/D3iEp0jyAu