Duas irmãs ucranianas dançaram na campa do pai, um soldado morto na guerra. Agora enfrentam até cinco anos de prisão

As autoridades ucranianas detiveram duas jovens, irmãs, em Kiev, por dançarem na campa do pai, um soldado morto durante a guerra na Ucrânia, anunciou a Polícia Nacional de Kiev.

"Ontem [quinta-feira], por volta das 18:00, a polícia, enquanto monitorizava as redes sociais, viu um vídeo de duas meninas a dançar sobre os túmulos de soldados mortos num dos cemitérios da capital. Os polícias de Kiev enviaram a identificação das infratoras para todas as agências. Em menos de uma hora, foram detidas”, escreveu a polícia no Telegram.

De acordo com o canal RBC Ucrânia, o pai destas duas jovens fazia parte da 95.ª Brigada de Assalto Aéreo, e combateu na linha da frente no leste do país. Está enterrado no cemitério de Lisove, na capital ucraniana.

Segundo a mesma fonte, o vídeo causou indignação entre os ucranianos, que denunciaram as duas raparigas. As jovens acabaram por pedir desculpa, mas enfrentam agora entre três a cinco anos de prisão por profanação de lugar fúnebre.