E à terceira é a vez de o secretário-geral da NATO corrigir o "erro" sobre o que foi dito para se acabar com a guerra na Ucrânia

O secretário-geral da NATO falou publicamente esta quinta-feira pela primeira vez sobre as declarações polémicas do seu chefe de gabinete, Stian Jenssen, que sugeriu que a Ucrânia cedesse território aos russos em troca do fim da guerra e da adesão à Aliança Atlântica.

"Só os ucranianos, e apenas os ucranianos, podem decidir quando existem condições para as negociações. E podem decidir à mesa das negociações o que é uma solução aceitável", disse Jens Stoltenberg, citado pela Reuters.

Falando numa conferência na cidade norueguesa de Arendal, o secretário-geral da NATO não fugiu à polémica - perante a reação indignada de Kiev - e sublinhou que o papel da Aliança Atlântica é apoiar a Ucrânia, frisando que a posição da NATO em relação a Kiev não mudou.

"A mensagem dele [Jenssen], que é a minha principal mensagem, e que é a mensagem principal da NATO, é, em primeiro lugar, que a política da NATO não se alterou. Nós apoiamos a Ucrânia", repetiu Stoltenberg, desvalorizando a sugestão do seu chefe de gabinete para um eventual acordo de paz. O próprio Jenssen já veio entretanto assumir o "erro" por ter colocado em causa a soberania territorial de Kiev.

Desde que Jenssen falou num fórum político, na terça-feira, sobre eventuais soluções para a paz na Ucrânia, os porta-vozes da NATO já vieram garantir, pelo menos em duas ocasiões, que a posição da Aliança Atlântica "é clara e não mudou": "Continuaremos a apoiar a Ucrânia por quanto tempo for necessário e estamos comprometidos com alcançar uma paz justa e duradoura".

Faltava apenas a resposta do secretário-geral, que não quis deixar de falar sobre o tema que marcou os últimos dias, desde que Stian Jessen, num fórum político na Noruega, avançou com aquilo a que chamou uma "solução teórica" para o fim da guerra na Ucrânia.

"Julgo que uma solução podia ser a Ucrânia ceder território e receber a adesão à NATO em troca", afirmou o chefe de gabinete de Jens Stoltenberg, que revelou ainda que o estatuto da Ucrânia num eventual pós-guerra também tem sido debatido nos círculos diplomáticos.

Stian Jessen não deixou de frisar que os termos de um acordo de paz têm de ser naturalmente acolhidos por Kiev, remetendo então para a posição oficial da NATO. A Aliança Atlântica tem afirmado que nenhum acordo com a Rússia deve ser alcançado sem ter o aval ucraniano. "Não estou a dizer que tem de ser assim. Mas poderá ser uma solução possível", esclareceu ainda sobre a sua solução "teórica".

A presidência ucraniana não gostou do discurso de Jenssen, muito próximo do secretário-geral da NATO, e menos ainda que este tenha tido a ousadia de verbalizar em público esta sugestão. Mykhailo Podolyak, conselheiro de Volodymyr Zelensky, foi contundente: "Trocar território pelo chapéu de chuva da NATO? É ridículo", afirmou. "Significa escolher deliberadamente a derrota da democracia, encorajando um criminoso global, preservando o regime russo, destruindo a lei internacional e passando a guerra às próximas gerações", sublinhou Podolyak, numa publicação divulgada na rede social X (antigo Twitter).

Trading territory for a NATO umbrella? It is ridiculous. That means deliberately choosing the defeat of democracy, encouraging a global criminal, preserving the Russian regime, destroying international law, and passing the war on to other generations. After all, why should Russia…