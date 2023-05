Empurrões, socos e bandeiras a voar. Russos e ucranianos foram a uma cimeira e não correu bem

"Onde estão as munições?". Líder do grupo Wagner anuncia retirada de Bakhmut para "lamber as feridas"

A Assembleia Parlamentar da Cooperação Económica do Mar Negro (PABSEC), organismo que procura promover a cooperação entre 13 países da região do Mar Negro, iniciou na quinta-feira uma cimeira de dois dias na Turquia. Entre os participantes estão Rússia e Ucrânia e, com um conflito armado a decorrer, houve naturalmente vários desencontros entre os representantes dos dois países em litígio.

Pelo menos duas das altercações que ocorreram na quinta-feira, entre as delegações de Moscovo e Kiev, foram públicas: num vídeo divulgado pela agência de notícias turca Anadolou, veem-se os representantes russos e ucranianos empurrarem-se durante o discurso de Olga Timofeeva, membro da delegação russa.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara

Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023

Teemofeeva falava durante um painel em Ancara mas, o facto de usar uma fita de São Jorge no casaco, símbolo patriótico de apoio a Moscovo, terá despertado a ira dos ucranianos que assistiam. Pelo menos três representantes do governo de Kiev levantaram-se, mostraram a bandeira nacional e entoaram slogans anti-Moscovo, até ser necessária a intervenção da segurança para acalmar os ânimos. Perante a confusão, a oradora russa parou de falar e aguardou sentada que passasse a ira ucraniana.

Delegação ucraniana protesta durante intervenção da russa Olga Timofeeva (Foto: Ercin Erturk/Anadolu Agency/Getty Images)

Outro episódio, amplamente divulgado, chegou mesmo aos confrontos físicos entre os lados em oposição. Um deputado ucraniano e um representante da Federação Russa agrediram-se após o oficial russo ter tentado arrancar uma bandeira ucraniana das mãos do membro do parlamento ucraniano, durante a Assembleia Parlamentar da Comunidade Económica do Mar Negro.

Nas imagens, partilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que o deputado ucraniano expõe as cores ucranianas para as câmaras, para desagrado do homólogo russo, que tenta roubar o símbolo ucraniano. O ucraniano correu atrás do representante russo e os dois envolveram-se em confrontos físicos, acabando por ser separados pelos presentes.

Oleksandr Marikovskyi, o deputado ucraniano, partilhou o vídeo do momento no Facebook, com um insulto ao oficial russo, escrevendo ainda: "Tira as patas da nossa bandeira, tira as patas do nosso país".

O presidente da assembleia nacional da Turquia, Mustafa Şentop, condenou os episódios de violência, classificando as ações de "infelizes" e "inaceitáveis" numa declaração partilhada no Twitter.

"As ações ofensivas e provocadoras de alguns membros da delegação parlamentar ucraniana não podem nunca ser aceites", escreveu, pedindo desculpa pelos acontecimentos quando os vários países estão sentados à mesa para tentarem "resolver os problemas na nossa região" na base do diálogo.

TBMM’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz KEİPA Başkanlar Zirvesi’nde, Ukrayna parlamenter heyetinden bazı kişilerin provokatif, fiziki saldırı içeren eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini ifade etmek isterim.… — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 4, 2023

"Condeno este comportamento que perturba o ambiente de paz que a Turquia está a tentar alcançar", concluiu o presidente da assembleia turca.