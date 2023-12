Encontradas escutas no gabinete do comandante das Forças Armadas da Ucrânia

Marianna Budanova foi envenenada com metais pesados. O que se sabe do ataque à mulher do líder dos serviços secretos ucranianos

As Forças Armadas da Ucrânia revelaram esta segunda-feira que foram encontradas escutas no gabinete do seu comandante, Valery Zaluzhny, bem como de outros altos responsáveis militares.

"Ontem, durante uma inspeção de rotina às instalações, foram descobertos equipamentos de registo de informações. Foram instalados aparelhos de escuta nos gabinetes destinados ao trabalho do comandante das Forças Armadas da Ucrânia e dos funcionários do seu gabinete”, publicou o Estado-Maior-General da Ucrânia no Facebook, citado pelo The Washington Post, que decidiu abrir uma investigação ao incidente.

Não foi revelado quem poderá ter colocado as escutas, nem que conversas terão sido ouvidas.

Zaluzhny reagiu ao canal RBC Ucrânia, afirmando que a escuta foi encontrada “num dos locais” onde costuma trabalhar e onde deveria estar esta segunda-feira. “Não vou lá há muito tempo”, referiu. Zaluzhny disse que já tinha trabalhado na sala onde o dispositivo foi encontrado, mas o período entre esse momento e hoje foi "significativo". "Provavelmente estavam a preparar-se para a reunião [que iria ter]."

Esta não é a primeira vez que altos funcionários do aparelho de segurança ou os seus familiares são visados. Em novembro, a mulher do líder dos serviços secretos ucranianos, Marianna Budanova, sofreu uma tentativa de envenenamento, tendo mesmo sido encaminhada para um hospital para receber tratamento.