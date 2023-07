“Era difícil imaginar que os russos fossem tão bárbaros para atacar o centro de Odessa. Mas são”

Opinião: O novo alvo de Putin é uma joia económica e cultural

Já passa das três da manhã. Há cerca de duas horas, as sirenes de ataques aéreos começaram a soar em toda a região de Odessa, o que me fez saltar da cama para o meu espaço seguro - a casa de banho sem janelas do apartamento arrendado num edifício com 200 anos, que sobreviveu a todo o tipo de calamidades ao longo dos séculos.

Michael Bociurkiw é analista de assuntos globais. É membro sénior do Conselho Atlântico e ex-porta-voz da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. É colaborador regular da CNN. As opiniões expressas neste artigo são suas.

A guerra obriga-nos a procurar locais que possam ser mais inteligentes do que os drones e mísseis russos. O meu edifício é um prédio baixo, forte, obscuro - quase transpira força e, por isso, parece uma alternativa razoável a um abrigo anti-bombas.

Como camada adicional de conforto, tenho o meu fiel saco-cama vermelho de uma empresa canadiana de alpinismo. Já me acompanhou a locais problemáticos tão diversos como a fronteira turco-iraquiana, a região ucraniana de Donetsk e a zona rural da Papua Nova Guiné.

À noite, no meu espaço de proteção, estou ligado virtualmente a inúmeras outras pessoas no Telegram que - tal como eu - estão a percorrer os canais ucranianos. Todos nós tentamos descobrir se haverá drones ou mísseis hipersónicos; quantos, de que direção - e, mais importante, onde já caíram.

Mas por muito que diga a mim próprio que consigo ultrapassar isto - tendo trabalhado e vivido em muitas zonas de conflito ao longo dos anos - estou a começar a reconhecer as nuvens negras que se acumulam e que indicam que está na altura de partir. A montanha-russa diária de emoções, a luta contra as lágrimas quando descrevo a situação à minha volta em direto na televisão, a forma como até os mais pequenos sons parecem desencadear a resposta instintiva de fuga ou luta.

Não sou o único. Infelizmente, depois de várias noites de ataques violentos, parece que a guerra está finalmente a aproximar-se de nós em Odessa, a joia da Ucrânia no Mar Negro e o meu querido lar temporário durante o último ano. (Já escrevi aqui sobre a troca do meu confortável estilo de vida canadiano pela Ucrânia).

Com o seu passeio marítimo aparentemente interminável, os seus alegres ginásios ao ar livre, o seu estilo semelhante ao de Miami e a sua ousadia nova-iorquina, Odessa fez de mim o seu fã número um.

A Rússia bombardeou as cidades do sul da Ucrânia, incluindo a cidade portuária de Odessa, com drones e mísseis pela terceira noite consecutiva, numa onda de ataques que destruiu algumas das infra-estruturas críticas de exportação de cereais do país. AP Photo/Jae C. Hong

Duvido que as forças russas tencionem destruir Odessa como fizeram com a cidade ucraniana de Mariupol no início da guerra. Mas, por outro lado, parece que atingimos um ponto de viragem na crueldade humana nesta guerra.

No final da semana passada, mísseis cruzeiro russos bombardearam o porto e uma falésia sobranceira onde se situa o imponente consulado chinês. Fica a 10 minutos a pé do meu apartamento e é uma zona que eu já tinha considerado fora dos limites da agressão russa (não é Pequim um dos poucos amigos que Moscovo ainda tem?).

Depois, no domingo cedo, outro ataque atingiu o bairro histórico de Odessa, com as suas joias arquitetónicas, museus, restaurantes e a famosa escola de música. O impacto fez cair estilhaços de vidro no passeio do meu sítio preferido, o restaurante Dizyngoff, e na praça onde se encontrava a estátua da fundadora de Odessa, a imperatriz russa Catarina II.

“Estamos a perder a esperança”

Lika Bezchastnova, uma querida amiga e proprietária do Dizyngoff, disse-me depois da greve: “Nunca me senti assim antes, mas estamos a perder a esperança de que a guerra acabe a nosso favor. Estamos a sentir-nos impotentes. Chegámos a um ponto em que não nos sentimos protegidos nem apoiados pelo Ocidente. E eu não quero continuar a sentir-me assim”.

Oleksandra Kovalchuk, diretora-adjunta do Museu Nacional de Belas Artes de Odessa (até agora poupado pelos mísseis russos) disse-me: “Apesar de termos visto o perigo que se tornou noutras partes da Ucrânia no último ano e meio, incluindo ataques dirigidos ao património cultural, não estávamos preparados para algo desta dimensão em Odessa - cinco instituições culturais atingidas por ondas de choque”.

“É intenso, desolador e muito doloroso para todos”, acrescentou. “Estas instituições são muito importantes para nós: visitamo-las desde crianças. Vê-los ser atingidos foi uma coisa muito, muito dolorosa. Era difícil imaginar que os russos fossem assim tão bárbaros para atacar o centro de Odessa. Mas são”.

A Catedral da Transfiguração é a maior igreja de Odessa. Foi consagrada em 1809 e destruída durante a era soviética em 1936, antes de ser reconstruída quando a Ucrânia se tornou uma nação independente em 1991. AP Photos

Para colocar as coisas em perspetiva, Laura Ballman, comentadora geopolítica sediada nos Estados Unidos e especialista em bens culturais em tempo de guerra, afirmou que estes ataques a património cultural de valor incalculável devem ser vistos sob um prisma semelhante ao da destruição da Estátua da Liberdade em Nova Iorque ou da Torre Eiffel em Paris. “Constitui um genocídio cultural”, disse recentemente ao nosso podcast “Global Impact”.

O museu de arte de Odessa fica perto das zonas de armazenamento de cereais do porto principal, pelo que é especialmente vulnerável. Kovalchuk diz-me que a sua equipa está a correr para proteger as obras de arte.

Estado zombie

No passado, os amigos em Kiev falavam muitas vezes do estado zombie em que se encontravam depois das incessantes vagas noturnas de bombardeamentos russos. Agora, em Odessa, esse estado é comum: vê-se nos rostos desgastados dos habitantes que levam os seus cães de estimação a passear no seu passeio matinal.

Ao raiar do dia de domingo, após o duplo ataque à Catedral da Transfiguração e ao bairro histórico, parecia que as mães abraçavam mais os filhos, que os rostos se tornavam mais severos.

Os apertos de mão pareciam mais firmes, como se pudessem ser os últimos durante algum tempo.

Quando perguntei a um taxista se a violência noturna levaria as pessoas que regressaram do estrangeiro a fugir de novo, respondeu-me: “Já não temos para onde ir. Esta é a nossa casa”. Outro disse-me que evacuou a mulher e os filhos para o campo depois de a ansiedade provocada pelas sirenes e pelas explosões se ter tornado excessiva.

Destruição cultural. Odessa, situada no sul da Ucrânia, é um importante centro cultural e tem longos laços com a Rússia. Foi fundada durante o reinado de Catarina II e já foi o segundo porto mais importante da Rússia.

Um dos meus amigos de longa data - um empresário local que eu considerava um pilar de força - fugiu de Odessa para a Europa Ocidental na semana passada, em busca de paz e sossego.

O nosso humor em tempo de guerra pode não ser compreendido por toda a gente, mas, acreditem, ajuda-nos a lidar com a situação. Os meus amigos e eu debatemos se, durante estes tempos, o consumo de vinho deve ser aumentado para entorpecer os sentidos - ou reduzido para nos mantermos alerta em caso de necessidade de fugir (eu tenho-me mantido algures entre as duas abordagens).

Especialmente à noite, uma refeição caseira tem um sabor especial, sabendo que pode ser a minha última refeição durante algum tempo. Criei o hábito de desejar uma noite tranquila aos empregados de loja privados de sono. Na outra noite, num apartamento desocupado junto à Ópera, um dos famosos pianistas de Odessa, Andrii Pokaz, graciosamente, satisfez os nossos pedidos num piano de cauda, enquanto as sirenes de ataque aéreo tocavam. Na minha cabeça, chamei ao concerto improvisado: “À Espera da Chegada dos Mísseis".

Mais uma linha vermelha?

A Rússia já ultrapassou tantas linhas vermelhas desde o início da sua invasão em grande escala, em fevereiro de 2022, que parece quase sem sentido voltar a colocar esse rótulo nos recentes ataques a Odessa.

Mesmo o mais cético de nós nunca esperou que a Rússia atacasse o principal porto - uma engrenagem crucial na cadeia global de abastecimento alimentar. Numa nova escalada, durante a noite de segunda-feira, a Rússia bombardeou portos ucranianos no rio Danúbio, à vista da Roménia, membro da NATO, e numa via fluvial alternativa para o Mar Negro, onde se pensava que as exportações de cereais estariam seguras.

Odessa tem sofrido o peso da fúria russa devido ao ataque à ponte da Crimeia este mês. Os ataques também coincidem com o facto de a Rússia ter abandonado o acordo sobre os cereais do Mar Negro, que mantinha os cereais ucranianos a circular no mundo.

Está a tornar-se mais claro que parte da estratégia militar do Kremlin para derrotar a Ucrânia se expandiu para o Mar Negro, de onde são lançados os mortíferos mísseis de cruzeiro anti-navio Kh-23 e Oniks.

Estes mísseis voam a uma velocidade inacreditável, são capazes de viajar a altitudes extremamente altas e baixas e são praticamente imunes à interceção por meios convencionais (razão pela qual os dirigentes ucranianos estão a pedir sistemas de defesa antimíssil Patriot).

O objetivo final do Kremlin, desta vez, parece-me, é destruir a infraestrutura de exportação agrícola ucraniana ao ponto de os mercados desesperados não terem outra opção senão abastecerem-se na Rússia. É preciso lembrar que a África Oriental, onde o Programa Alimentar Mundial diz que milhões de pessoas estão a passar por níveis sem precedentes de insegurança alimentar, está extremamente dependente dos cereais ucranianos.

Por muito que as palavras de condenação de organismos austeros como a UNESCO se tenham tornado uma resposta habitual à agressão russa, as palavras não repelem os mísseis como os Patriots.

Então, fico em Odessa ou vou-me embora? Não há uma resposta fácil. O mundo precisa de olhos e ouvidos de confiança no terreno para relatar o que está a acontecer, para dar contexto à agressão russa. O meu eu ucraniano interior, por muito pouco convencional que pareça, diz-me para não fugir da casa em chamas. Mas o meu sentido jornalístico diz-me que não serei útil a ninguém se for silenciado.

Tudo o que sei é que quero estar na “fan zone” quando a Ucrânia declarar a vitória sobre a Rússia.