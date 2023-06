“Estamos a par de que o FSB foi encarregado da tarefa de o assassinar”: feitas revelações sobre alegada missão para matar Prigozhin

Prigozhin recusa assinar contratos com o Kremlin e Grupo Wagner fica impedido de combater na Ucrânia

O diretor dos serviços secretos da Ucrânia afirma que o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) foi “encarregado da tarefa de assassinar” o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Numa entrevista à revista online The War Zone, Kyrylo Budanov disse que as secretas ucranianas recolheram informações nesse sentido, depois de o líder dos mercenários ter provocado uma rebelião contra o governo russo, danificando irremediavelmente a relação com o presidente, Vladimir Putin.

“Estamos a par de que o FSB foi encarregado da tarefa de o assassinar. Se vão ser bem-sucedidos? Vamos ver com o tempo”, acrescentou.

Budanov referiu que esta é uma questão “em aberto” na Rússia, sendo que o paradeiro de Prigozhin nos últimos dias tem sido difícil de identificar. O presidente da Bielorrússia revelou que o chefe dos Wagner estava no país, mas um jato ligado ao mercenário aterrou em São Petersburgo já depois disso.

“Em todo o caso, possíveis tentativas de assassínio não vão ser rápidas. Vai demorar algum tempo para as abordagens adequadas e para se chegar à fase em que estarão prontos para uma grande operação. Mas, mais uma vez, quero sublinhar que é uma questão em aberto”, vincou o responsável pelas secretas ucranianas.

Vários jornalistas têm questionado o Kremlin e diversas fontes do governo russo sobre o paradeiro de Prigozhin, mas a presidência e o executivo têm desviado sempre a questão, alegando não saberem onde está o líder do Grupo Wagner.