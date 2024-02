"Estamos exaustos": soldados ucranianos na linha da frente em modo de "defesa profunda" por causa de Zelensky e Zaluzhnyi

Um navio de guerra afundado e um "enorme" ataque com mísseis. Ucrânia volta a atacar a Rússia no Mar Negro

Enquanto o gabinete do presidente permanecia em dúvida por mais um dia sobre se o comandante-chefe da Ucrânia estava ou não desempregado, um dos homens apontados como possíveis substitutos fez uma avaliação breve, mas clara, da situação em que se encontram os soldados na linha da frente.

Oleksandr Syrskyi, de visita às tropas perto da cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, escreveu no seu canal Telegram: "A situação operacional continua tensa. Estão a ocorrer combates pesados em todos os sectores da linha da frente."

Syrskyi não fez qualquer referência às informações segundo as quais o presidente Volodymyr Zelensky deverá anunciar a demissão do chefe do exército Valerii Zaluzhnyi, devido a divergências sobre o que a Ucrânia deve fazer para ganhar a guerra, na sequência do fracasso da contraofensiva.

Mas Syrskyi concorda com a questão altamente polémica do número de tropas, e a vantagem da Rússia nessa área, quando escreveu: "O inimigo continua a conduzir operações de assalto de alta intensidade e está constantemente a trazer novas reservas."

A relutância de Zelensky em apoiar o pedido de Zaluzhnyi para uma mobilização de até meio milhão de pessoas, feito em dezembro passado, é vista como uma das principais razões para o aumento das tensões entre ambos.

Segundo sabe a CNN, o presidente disse a Zaluzhnyi que ia ser substituído numa reunião na segunda-feira passada. Um porta-voz presidencial negou a notícia, mas uma fonte familiarizada com o assunto disse que se esperava um anúncio dentro de dias. No domingo, o comandante-chefe ainda se encontrava em funções.

Zaluzhnyi mencionou as suas frustrações num artigo de opinião para a CNN na semana passada, referindo-se à "incapacidade das instituições estatais na Ucrânia para melhorar os níveis de efetivos das forças armadas sem recorrer a medidas impopulares".

A região visitada por Syrskyi no sábado viu as forças ucranianas recuarem em vários locais nas últimas semanas, com a pressão russa a incidir em particular sobre um grupo de povoações agrupadas em torno da aldeia de Tabaivka, que fica ao longo da fronteira das regiões de Lugansk e Kharkiv.

Um relatório do Estado-Maior de sábado à noite referia mais ataques aéreos, bem como fogo de artilharia e morteiros lançados contra mais de 15 povoações na zona.

Comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valerii Zaluzhnyi. Valentyn Ogirenko/Reuters/File

Um porta-voz sénior do exército responsável pela mesma região chamou a atenção para outro défice ucraniano em relação à Rússia, em comentários na televisão ucraniana - nomeadamente, a falta de munições.

"Os russos são superiores, tanto em termos de equipamento como de pessoal", disse Illia Yevlash, acrescentando: "Precisamos de muitas munições para destruir tal poder e intensidade."

No entanto, Yevlash disse que os soldados russos também estavam a sofrer uma possível escassez de munições, embora menos grave do que a Ucrânia. Enquanto anteriormente as forças russas disparavam 60.000 munições por dia ao longo de toda a linha da frente, atualmente esse número é cerca de metade, apontou.

Yevlash também comentou a situação em torno da cidade destruída de Bakhmut - que tem estado no centro dos combates há mais de um ano.

As forças russas estão a trabalhar arduamente para romper as defesas ucranianas, indicou o porta-voz, com o objetivo de avançar em direção a Chasiv Yar, uma cidade altamente militarizada situada numa zona mais elevada, alguns quilómetros a oeste de Bakhmut.

Oleksandr, membro de um pelotão de atiradores furtivos que trabalha na mesma área de operações, deu uma indicação do preço a pagar por estes combates incessantes.

"Estamos em modo de defesa profunda e estamos a conter o inimigo. Tanto os nossos homens como os do inimigo estão exaustos."

Mais a sul, a atenção russa tem-se concentrado, desde há meses, na cidade de Avdiivka e na sua enorme fábrica de coque (carvão poroso), que a Rússia tem tentado cercar.

O serviço de cartografia Deep State, muito utilizado pelos analistas nos seus relatórios dos movimentos da linha da frente, indicou ganhos russos a norte da cidade nos últimos dias, embora um porta-voz da 47.ª brigada, que está a lutar para defender a cidade, tenha sido mais otimista.

Dmytro Lazutkin disse que a sua brigada estava a infligir pesadas perdas à Rússia, que ainda não tinha sido capaz de romper e cortar o abastecimento logístico ucraniano à cidade.