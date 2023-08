"Estamos prontos para sermos mortos, mas é óbvio que não queremos isso": morreu “Juice”, o famoso piloto da Força Aérea da Ucrânia

Três pilotos ucranianos morreram, na sexta-feira, depois de duas aeronaves terem colidido na região de Zhytomyr.

“Durante uma missão, as tripulações de duas aeronaves de treino de combate L-39 colidiram no céu. Todos os três pilotos, infelizmente, morreram”, anunciou a Força Aérea da Ucrânia.

Tanto a Força Aérea como o Ministério da Defesa da Ucrânia acrescentaram ainda que o famoso piloto conhecido como “Juice” estava num dos aviões e que é uma das vítimas mortais.

“Uma perda trágica. A 25 de agosto, dois caças L-39 colidiram no céu sobre a região de Zhytomyr. Três pilotos da força aérea ucraniana perderam as suas vidas. Um dele era o capitão Andrii Pilshchykov, a quem foi oferecida a Ordem da Coragem, conhecido pela alcunha “Juice”. Estendemos as nossas mais sinceras condolências às famílias das vítimas. Estamos agradecidos pelo vosso serviço. Serão lembrados tanto no ar como na terra", pode ler-se na publicação do Ministério da Defesa da Ucrânia.

A tragic loss. On August 25th, two L-39 military jets collided in the sky over the Zhytomyr region. Three pilots of the Ukrainian Air Force lost their lives. One of them was Captain Andrii Pilshchykov, a recipient of the Order of Courage, 3rd Class, known by the callsign 'JUICE'.… pic.twitter.com/Pg95JcfRBc