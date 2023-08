"Este é o momento mais difícil da guerra": aliados recebem informações cada vez mais "preocupantes" sobre a contraofensiva da Ucrânia

Navio de guerra russo visto a inclinar-se no Mar Negro após ataque ucraniano com drones marítimos a importante base naval

Após semanas de uma contraofensiva altamente antecipada na Ucrânia, as autoridades ocidentais descrevem avaliações cada vez mais “preocupantes” sobre a capacidade das forças ucranianas de retomar território significativo, disseram à CNN quatro altos funcionários dos EUA e do Ocidente sobre as últimas informações.

“Nas próximas semanas, ainda vão ver se há hipóteses de fazer alguns progressos. Mas, para eles, fazer realmente progressos que alterem o equilíbrio deste conflito é extremamente improvável”, disse um diplomata ocidental sénior à CNN.

“Os nossos briefings são preocupantes. Recordam-nos os desafios que enfrentam”, afirmou o deputado Mike Quigley, democrata do Illinois, que regressou recentemente de reuniões na Europa com comandantes norte-americanos que treinam as forças blindadas ucranianas. “Este é o momento mais difícil da guerra”.

O principal desafio para as forças ucranianas é a dificuldade permanente em romper as linhas defensivas russas, que se estendem por várias camadas nas regiões leste e sul do país, marcadas por dezenas de milhares de minas e vastas redes de trincheiras. As forças ucranianas sofreram perdas surpreendentes, o que levou os comandantes ucranianos a reter algumas unidades para reagrupar e reduzir as baixas.

“Os russos têm uma série de linhas defensivas e eles [as forças ucranianas] ainda não ultrapassaram a primeira linha”, disse um diplomata ocidental de alto nível. “Mesmo que continuem a lutar durante as próximas semanas, se não foram capazes de fazer mais avanços ao longo destas últimas sete, oito semanas, qual é a probabilidade de os fazerem de repente, com as forças mais esgotadas? Porque as condições são muito difíceis”.

Um alto funcionário americano disse que os EUA reconhecem as dificuldades que as forças ucranianas estão a enfrentar, embora mantenham a esperança de novos progressos.

“Todos nós reconhecemos que isto está a ser mais difícil e mais lento do que qualquer um de gostaria - incluindo entre os ucranianos - mas ainda acreditamos que há tempo e espaço para que eles possam progredir”, disse este funcionário.

Vários responsáveis afirmaram que a aproximação do outono, altura em que se espera que as condições meteorológicas e de combate piorem, dá às forças ucranianas uma janela limitada para avançar.

Além disso, funcionários oficiais ocidentais afirmam que a lentidão dos progressos expôs a dificuldade de transformar as forças ucranianas em unidades de combate mecanizadas combinadas, por vezes com apenas oito semanas de treino em tanques fornecidos pelo Ocidente e noutros sistemas de armas novos. A falta de progressos no terreno é uma das razões pelas quais as forças ucranianas têm atacado mais frequentemente dentro do território russo “para tentar mostrar a vulnerabilidade russa”, disse um alto funcionário militar dos EUA.

O chefe das forças armadas ucranianas, general Valerii Zaluzhnyi, disse ao presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Mark Milley, que as forças ucranianas estão a criar, passo a passo, condições para avançar. Zaluzhnyi acrescentou que tinha dito a Milley que as defesas da Ucrânia eram firmes.

“Os nossos soldados estão a fazer o seu melhor. O inimigo está a levar a cabo ações de assalto em várias direções, mas não está a ter sucesso”, disse Zaluzhnyi a Milley, de acordo com uma nota divulgada pelo governo ucraniano.

Falando sobre a situação no sul, onde as forças ucranianas têm lutado para ganhar terreno, Zaluzhnyi disse: “Os combates pesados continuam, as tropas ucranianas, passo a passo, continuam a criar condições para avançar. A iniciativa está do nosso lado”.

Estas últimas avaliações representam uma mudança acentuada em relação ao otimismo do início da contraofensiva. Estes responsáveis dizem que essas expectativas eram “irrealistas” e estão agora a contribuir para a pressão exercida sobre a Ucrânia por alguns países ocidentais para que inicie negociações de paz, incluindo a possibilidade de concessões territoriais.

“Putin está à espera disto. Ele pode sacrificar corpos e ganhar tempo”, disse Quigley.

Alguns responsáveis receiam que o fosso cada vez maior entre as expectativas e os resultados possa desencadear um “jogo de culpas” entre os responsáveis ucranianos e os seus apoiantes ocidentais, o que poderá criar divisões no seio da aliança que se manteve praticamente intacta ao fim de quase dois anos de guerra.

“O problema, claro, é a perspetiva do jogo de culpas, em que os ucranianos nos culpariam a nós”, disse um diplomata ocidental sénior.

No mês passado, no Fórum de Segurança de Aspen, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apontou a lenta chegada de sistemas de armamento mais avançados do Ocidente como razão para o lento progresso das forças ucranianas até à data.

“Planeámos iniciar [a contraofensiva] na primavera, mas não o fizemos”, disse Zelensky. “Porque, francamente, não temos munições e armamento suficientes, nem brigadas devidamente treinadas. Quero dizer, devidamente treinadas com estas armas”.

*Maria Kostenko e Tim Lister contribuíram para este artigo