Estes adolescentes ucranianos foram à procura de refúgio da guerra em Israel. Depois, foram apanhados pelos horrores do ataque do Hamas

Ashkelon, Israel (CNN) - Era suposto ser um porto seguro - uma nova vida para aqueles que procuram refúgio da turbulência da guerra.

Mas quando dezenas de milhares de ucranianos fugiram para Israel na sequência da invasão russa, não faziam ideia do que o futuro lhes reservava.

Homens entre os 18 e os 60 anos estão proibidos de deixar a Ucrânia, pelo que os refugiados têm sido maioritariamente mulheres, crianças e idosos. Entre eles estão quatro corajosos adolescentes que chegaram sozinhos a Israel para começar uma nova vida, na sequência do ataque de Moscovo à sua terra natal, em 24 de fevereiro de 2022.

Pouco mais de um ano e meio depois, estes jovens viram-se imersos num outro conflito, enquanto estudam num colégio interno a apenas 13 quilómetros de Gaza.

"O dia anterior foi muito pacífico", recorda Artem Karpin, de 18 anos, sobre o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. "Lembro-me de pensar que não tinha os trabalhos de casa prontos e de pensar em como adiar os prazos."

Karpin vive e estuda em Kfar Silver, uma aldeia de jovens perto de Ashkelon, próximo do local onde os militantes do Hamas se infiltraram na fronteira na manhã de sábado. É um dos cerca de 40 refugiados ucranianos que se matricularam nesta escola desde que a Rússia invadiu o seu país.

Artem Karpin estava a visitar a família em Israel quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A sua família insistiu para que ele ficasse em Israel. Cortesia: World ORT

Gerida pela instituição de caridade World ORT, a "aldeia" é efetivamente um complexo em expansão para 1090 crianças de meios difíceis - incluindo 250 internos.

Originário da cidade de Odessa, no sudoeste do país, Karpin estava a visitar familiares em Israel quando a Rússia invadiu a Ucrânia. O pai não lhe deu outra hipótese senão ficar em casa.

"Comecei a chorar quando comecei a perceber que não ia regressar", disse à CNN em Kfar Silver. "Senti-me traído. Não achei que fosse uma decisão sensata deixar-me aqui".

A quase 3.000 quilómetros dos pais, Karpin, então com 16 anos, inscreveu-se em Kfar Silver, onde rapidamente começou a aprender a língua, a fazer amigos e a adaptar-se. Isto até a vida ser novamente transtornada a 7 de outubro.

"Nessa manhã, fugimos todos dos dormitórios para o abrigo na escola", conta. "Eu estava assustado, mas não aterrorizado. Estava a tentar falar racionalmente sobre o assunto e isso ajudou muito."

Karpin era um dos 63 alunos que se encontravam no local nesse dia, tal como Michael Reider, de 18 anos.

Estes quatro adolescentes mudaram-se todos da Ucrânia em guerra para Kfar Silver, perto de Ashkelon, em Israel. Da esquerda para a direita: Michael Reider, Artem Karpin, Maria e Sviatoslav Kulyk. Cortesia: Monique Zahavi

Originário de Kiev, Reider chegou a Israel em março de 2022, após uma viagem cansativa desde a sua terra natal até à Polónia, onde passou uma semana sozinho antes de partir.

Naquele "Shabbat negro" de 7 de outubro, conta: "Acordei e havia muitas sirenes e rockets a voar!"

"Já tinha sofrido uma invasão e agora esta era a segunda. Não sei como explicar - não tive medo. Senti-me um pouco zangado e com energia para lutar".

Os alunos e os funcionários permaneceram no abrigo durante horas, enquanto o terror sem precedentes se alastrava à sua volta.

Amos Gofer, que serviu nas Forças de Defesa de Israel durante 25 anos antes de se tornar diretor executivo de Kfar Silver, disse à CNN: "Durante o meu serviço militar, passei algum tempo no Líbano, em Gaza e nos territórios ocupados. Vi algumas coisas, mas o dia 7 de outubro foi o dia mais difícil da minha vida profissional.

"Estávamos aterrorizados. Soubemos muito cedo que a situação era muito má, que havia muitos terroristas".

'Milhares de rockets'

A sexta-feira marcou o fim de uma semana de férias religiosas, pelo que, felizmente, muito poucos alunos estavam na escola, disse Gofer. A maioria dos estudantes ucranianos, no entanto, não tinha outro sítio para onde ir.

"Tinha a certeza de que os terroristas viriam aqui para nos matar", disse Gofer, que guarda na sua secretária os restos de um foguete que explodiu no recinto da escola.

"Eu tinha três pessoas com pistolas pessoais, o que não era nada comparado com as munições pesadas que os terroristas tinham."

"Não vimos helicópteros, nem polícia, nem militares - ainda não percebo porque é que demorou tanto tempo", disse Gofer, referindo-se às notícias generalizadas de 7 de outubro, segundo as quais o exército e as forças de segurança demoraram horas a reagir às incursões.

Amos Gofer, diretor da aldeia de jovens de Kfar Silver, posa com os restos retorcidos de um foguete do Hamas que aterrou perto da escola. Cortesia: Monique Zahavi

Gofer disse à CNN que "milhares de foguetes" sobrevoaram a aldeia, enquanto por todo o lado deflagravam incêndios.

Sem resposta aos seus repetidos telefonemas para o exército e para os serviços de emergência, que estavam a lidar com ataques em curso em vários locais, Gofer acabou por telefonar a um gerente de uma empresa de autocarros que conhecia.

"Ele disse-me que nenhum dos seus motoristas estava disposto a vir... estavam todos aterrorizados".

Dois motoristas da empresa de autocarros acabaram por se oferecer para evacuar as crianças para outra aldeia mais a norte, acrescentou. "Disseram-me que, se não saíssem daqui em dois ou três minutos, partiriam sem os alunos".

Karpin recorda: "Tivemos vários minutos para arrumar as nossas roupas e correr para os autocarros. Peguei nas coisas mais essenciais e foi só isso. Numa ou duas horas estávamos em Netanya".

Quatro dias depois, os pais de Karpin, de regresso à Ucrânia, insistiram para que ele partisse de Israel com outros familiares para a Europa.

"Ao fim de três semanas, comecei a sentir que queria regressar (a Israel)", disse ele sobre o tempo que passou na Grécia e na Alemanha. "Sentia falta dos meus estudos e dos meus amigos. Estava a ficar um pouco mais seguro em Israel, por isso convenci a minha família de que precisava de voltar."

"Eu estava apavorado"

À semelhança de outros estrangeiros, Maria, de 17 anos, que pediu para não revelar o seu apelido por razões de privacidade, estava alojada numa "família de acolhimento" próxima, por causa do feriado religioso, quando o Hamas lançou o seu ataque a 7 de outubro.

"Às seis da manhã, estávamos todos a correr para o abrigo e ouviam-se as sirenes", conta.

Originários da cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, Maria e o irmão mais novo mudaram-se para a casa do pai, em Kiev, após a invasão russa. Os dois irmãos acabaram por deixar o país através da Moldávia e voaram para Israel.

"Quando a guerra eclodiu na Ucrânia, foi como se a vida se tivesse desmoronado e, desta vez, foi muito semelhante - tive flashbacks", disse ela. "Estava assustada, mas também pensei que se tentasse distanciar-me o mais possível, tudo ficaria bem".

Salva de rockets disparada de Gaza contra Israel, no início de outubro de 2023. Foto Getty Images

Permaneceu com a família, que vive em Ashkelon, durante vários dias antes de se dirigir para norte para se juntar aos evacuados, incluindo o seu irmão. Aí permaneceram até ao mês passado, altura em que regressaram à escola.

"A minha mãe estava preocupada connosco", disse, acrescentando que a mãe sugeriu que regressassem a casa, na Ucrânia.

"Disse a mim própria que podia voltar, mas que estaria a voltar para a guerra e que não podia saber se era mais seguro. Ao mesmo tempo, não queria deixar Israel. Pensava 'será que preciso de fugir outra vez para recomeçar a vida?

Após longas discussões familiares, os irmãos decidiram ficar.

"De certa forma, preferia estar aqui", diz Maria. "Só quero que a minha família se volte a reunir em paz."

O amigo ucraniano Sviatoslave Kulyk, de 17 anos, disse à CNN que "não teve medo nenhum" de deixar a sua família em Israel em 2022.

"Compreendi que era melhor viver num país sem guerra", disse.

Tudo isso mudou quando acordou na casa de um amigo em Ashkelon, a 7 de outubro.

"Tive flashbacks da Ucrânia, especialmente quando víamos na televisão o que estava a acontecer", disse Kulyk, que contou à CNN ter testemunhado as forças russas a entrarem na sua rua a partir da sua casa em Kharkiv.

"A minha mãe tinha muito medo que eu estivesse em Ashkelon, mas eu tentava explicar que tinha um abrigo anti-bomba aqui", disse, acrescentando que as casas ucranianas não estão equipadas com as chamadas salas seguras. Todas as casas israelitas construídas depois de 1993 têm de ter um abrigo deste tipo, concebido para proteger os residentes de ataques de rockets.

"Toda a gente em alerta máximo"

Com a aldeia agora "95% operacional", de acordo com Gofer, conselheiros, assistentes sociais e psicólogos estão à disposição para apoiar os alunos à medida que eles navegam pelas consequências mentais e emocionais da guerra.

Kulyk disse que se sente seguro, mas admitiu que "por vezes é muito difícil para mim viver em Israel". No entanto, acrescentou: "Não tenho a certeza se vou regressar à Ucrânia. O meu principal objetivo é acabar a escola".

Kfar Silver está situada em centenas de hectares de terras agrícolas. Os alunos podem estudar temas como o abastecimento e a produção de alimentos e a economia agrícola como parte de um vasto currículo. Cortesia: World ORT

Imediatamente após o ataque do Hamas, "centenas de terroristas foram apanhados na zona", afirmou Gofer, que disse à CNN que cerca de 35 alunos de Kfar Silver tinham familiares que foram assassinados ou raptados.

Muitas famílias e funcionários continuam a ser evacuados das suas casas, enquanto alguns professores estão a prestar serviço nas reservas das IDF.

Os rockets continuam a voar, embora com menos frequência, e alguns funcionários - incluindo Gofer - têm agora acesso a espingardas de longo alcance.

"Toda a gente está em alerta máximo", disse ele. "As pessoas não têm medo das sirenes - têm medo dos terroristas."

E, no entanto, a situação não abalou o otimismo e a determinação destes quatro jovens.

Tanto Maria como Kulyk estão interessados em estudar relações internacionais - algo para a que estão certamente mais qualificados do que a maioria dos adolescentes.

Reider tem outras ideias. "Quando a guerra começou aqui, houve um relativo silêncio na Ucrânia e a minha família sentiu-se mais segura", disse.

"Estavam muito preocupados (comigo) mas eu não queria regressar. Sou judeu e Israel é o meu país. Se Israel me chamar para o exército, eu vou". O serviço militar é obrigatório para a maioria dos israelitas quando completam 18 anos.

Karpin planeia estudar engenharia eléctrica em Israel:

"Quero regressar ao meu país quando tiver dois diplomas universitários, para poder trabalhar na reconstrução e melhoria das infraestruturas ucranianas e tornar o meu país um lugar seguro e melhor".