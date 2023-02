A Rússia realizou um teste com um míssil balístico intercontinental durante a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Ucrânia, esta segunda-feira. De acordo com a informação de militares que falaram à CNN, o teste acabou por falhar.

A Rússia notificou os Estados Unidos antes de realizar o teste através de linhas próprias para estes cenários, acrescentou uma das fontes. A realização do exercício não causou qualquer perigo para os Estados Unidos, que não veem este acontecimento como uma anomalia ou uma escalada no clima de tensão entre Moscovo e Ocidente.

O teste em causa utilizou um míssil SARMAT conhecido no Ocidente por Satan II, e que tem a capacidade de transportar várias ogivas nucleares. Ao que tudo indica, e de acordo com as informações norte-americanas, o teste acabou por falhar. De resto, acreditam os especialistas, caso o teste tivesse resultado o presidente da Rússia teria referido isso no seu discurso do Estado da Nação.

Em vez disso, Vladimir Putin não fez quaisquer menções ao lançamento durante um discurso que durou cerca de uma hora e 45 minutos. Ainda assim, o presidente russo declarou formalmente a suspensão da participação do país no tratado New START, que prevê a redução da presença nuclear entre Rússia e Estados Unidos.

A altura do teste sugere que ambos os países estiveram em comunicação através de diferentes canais no início da semana, sendo que os norte-americanos também notificaram a Rússia de que o presidente Joe Biden iria realizar uma visita à capital ucraniana, como confirmou o conselheiro nacional de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan.

Vladimir Putin já anunciou testes bem-sucedidos a mísseis deste género anteriormente, incluindo em abril, poucas semanas depois do início da guerra. Também na altura foi utilizado um míssil SARMAT, o qual foi apresentado ao mundo em 2016, com a imprensa russa a falar num projétil com capacidade para se deslocar por mais de 11 mil quilómetros.