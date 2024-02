EUA avisam Europa que Rússia está a desenvolver uma nova arma nuclear

Desenvolver uma arma nuclear baseada no espaço para atacar satélites. Esse é um objetivo que os Estados Unidos dizem que a Rússia tem. A informação consta num documento citado pelo The New York Times que foi enviado pelo governo norte-americano ao Congresso e aos aliados europeus.

As pretensões russas não colocam uma ameaça clara de momento, uma vez que a arma em questão não está em órbita. No entanto, o documento em causa indica que a ameaça é séria, mesmo que a arma ainda esteja em desenvolvimento.

Para já, diz o documento, não existe uma ameaça imediata a Estados Unidos, Ucrânia ou outros países europeus.

Esta é uma ameaça que surge depois de o representante republicano Michael R. Turner, que é presidente da Comissão de Informações Secretas da Câmara dos Representantes, ter emitido um comunicado a pedir à administração Biden que desclassificasse informações.

Não se sabe ao certo se esta informação em concreto seria um dos alvos do republicano, mas responsáveis da administração Biden garantiram que o documento analisado não vai ser desclassificado.

Certo é que o pedido de Michael R. Turner e as consequentes notícias em torno das informações secretas levantaram burburinho em Washington D. C.. A Casa Branca nega, para já, as pretensões republicanas: teme a administração Biden que haja partilha de informações relevantes sobre a Rússia, mesmo que o presidente da Comissão de Informações Secretas seja um clássico aliado dos democratas na Câmara dos Representantes.