"Exigiu uma análise muito aprofundada do dano potencial em civis": EUA explicam as dúvidas e as certezas com o envio de de bombas de fragmentação para a Ucrânia

Os EUA confirmaram esta sexta-feira o envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia como parte de um novo pacote de ajuda em armamento.

"Não vou ficar aqui e dizer que é fácil", começou por dizer o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, aos jornalistas, num briefing da Casa Branca, em Washington D.C.

"É uma decisão difícil. É uma decisão que adiámos. É uma decisão que exigiu uma análise muito aprofundada do dano potencial em civis. E quando juntámos tudo isso, houve uma recomendação unânime da equipa de segurança nacional, e o presidente Biden finalmente decidiu - em consulta com aliados e parceiros e com membros do Congresso seguir em frente com essa estratégia", acrescentou Jake Sullivan.

O conselheiro de Segurança Nacional afirma que "a Rússia usa bombas de fragmentação desde o início da guerra" e que os EUA não são indiferentes "ao risco enorme de danos se as tropas e tanques russos passarem por posições ucranianas, conquistarem mais território e subjugarem mais civis". "Não vamos deixar a Ucrânia indefesa em nenhuma fase deste conflito, e ponto final", remata, acusando Moscovo de atacar um país soberano, violando o direito internacional.

Para a Casa Branca, o uso destas bombas controversas "é completamente inaceitável em vários aspetos", mas há "uma grande diferença" entre aquelas que são usadas pela Rússia e aquelas que são fornecidas pelos EUA à Ucrânia.