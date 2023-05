Os drones vinham para matar Putin: o que diz o Kremlin - houve explosões, há acusações

A Rússia acusa a Ucrânia de ter feito uma tentativa de ataque de assassínio do presidente russo, Vladimir Putin, na sua residência oficial, no Kremlin, em Moscovo. Segundo o gabinete de comunicação do governo russo, dois drones ucranianos foram neutralizados pelas defesas antiaéreas russas perto de um dos locais onde o presidente passa mais tempo.

"Dois veículos aéreos não tripulados tinham como alvo o Kremlin. Como resultado de ações oportunas tomadas pelos militares e serviços especiais através de sistemas de defesa eletrónica, os veículos foram colocados fora de ação", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em declarações à agência estatal russa RIA Novosti.

O governante adianta que Vladimir Putin não se encontrava no edifício, uma vez que estaria a trabalhar na sua residência nos arredores de Moscovo em Novo-Ogaryovo. Sabe-se, no entanto, que o apartamento do presidente no Kremlin é um dos locais onde Putin passa mais tempo e onde costuma pernoitar com regularidade.

O Kremlin afirma ainda que não houve feridos a registar e insiste que o incidente fez parte de um "ataque terrorista planeado" por Kiev.

Imagens a circular nas redes sociais mostram as colunas de fumo sob o principal edifício do governo russo. Um dos vídeos mostra mesmo o momento em que um dos drones é destruído em pleno voo, nas imediações da Praça Vermelha, no coração da capital russa.

Putin's* press-service:



“Lasts night, the Kyiv regime attempted to strike the Kremlin presidential residence with UAVs.



Two unmanned aerial vehicles were aimed at the Kremlin.



As a result of timely actions taken by the military and special services using EW systems, the… pic.twitter.com/yZ0XzgxUNo — Dmitri (@wartranslated) May 3, 2023

"O lado russo reserva-se o direito de tomar medidas de retaliação onde e quando entender", refere Dmitry Peskov.

Moscovo garante que os planos para realizar o desfile do Dia da Vitória - data em que a Rússia celebra o fim da Segunda Guerra Mundial, no dia 9 de maio - mantêm-se.

Segunda a agência russa TASS, foi imposta uma proibição do uso de drones na capital russa.

Kiev ainda não se pronunciou sobre o incidente.