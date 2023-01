Um vídeo partilhado pelo Grupo Wagner está a causar polémica na Sérvia, país que tem resistido a condenar a invasão russa da Ucrânia, uma vez que convida cidadãos sérvios a voluntariarem-se para combater do lado russo.

Quem não achou piada foi o presidente da Sérvia, que, num discurso através da televisão nacional, se mostrou irritado com o vídeo gravado em sérvio, e que encoraja o recrutamento de mais voluntários para a guerra.

“Porque é que vocês, [Grupo] Wagner, chamam alguém da Sérvia quando sabem que é contra as nossas regras?”, perguntou Aleksandar Vucic.

A Sérvia tem sido constantemente acusada de priorizar a sua longa relação com a Rússia em detrimento de se aliar à posição conjunta do Ocidente, mesmo que isso lhe custe a tão ambicionada entrada na União Europeia, sobretudo porque o país continua a resistir à aplicação de sanções, o que levou vários eurodeputados a pedirem a suspensão das negociações de adesão.

Posição essa que parece estar a mudar, pelo menos a julgar pelos mais recentes atos. Aleksandar Vucic afirmou que não fala com Vladimir Putin há “vários meses”, enquanto o governo sérvio anunciou, ainda esta quinta-feira, o envio de equipamento para ajudar a Ucrânia a manter a sua rede energética.

"O governo sérvio decidiu enviar ajuda humanitária em equipamento prioritário para a Ucrânia com o objetivo de apoiar a rede elétrica do país", pode ler-se no comunicado assinado pelos ministros da Defesa e do Interior.